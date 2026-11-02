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Изборите в САЩ могат да променят всичко: демократите с амбиции за контрол над Конгреса

Изборите в САЩ могат да променят всичко: демократите с амбиции за контрол над Конгреса

2 Ноември, 2026 18:00 1 041 27

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • междинни избори-
  • републиканци

Според анкетите републиканците ще загубят контрола си не само над Камарата на представителите, но много вероятно - и над Сената

Изборите в САЩ могат да променят всичко: демократите с амбиции за контрол над Конгреса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В САЩ утре предстоят ключови междинни избори за Конгрес. Те ще бъдат своеобразен референдум за първите две години от управлението на президента републиканец Доналд Тръмп и ще предопределят до голяма степен с какви правомощия ще разполага той през втората половина от своя мандат, предаде БТА.

На изборите през ноември 2024 г. Тръмп постигна убедителна победа, а неговата Републиканска партия установи контрол и над двете камари на Конгреса. Това позволи на стопанина на Белия дом да управлява на практика без да се съобразява с никого през първите две години от своя мандат.

Сега обаче проучванията на общественото мнение отреждат победа на демократите. Според анкетите републиканците ще загубят контрола си не само над Камарата на представителите, но много вероятно - и над Сената, отбелязва Франс прес. Това би ограничило значително реалните правомощия на Тръмп, който на практика няма да може да прави нови назначения на постове, които изискват утвърждаване от горната камара на Конгреса.

Загуба на Сената впрочем изглеждаше немислима само преди няколко месеца. Ситуацията обаче се промени коренно, най-вече заради високата инфлация, предизвикана от скока на цените на енергията в резултат на непопулярната сред американците война, започната именно от Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху с атаката срещу Иран на 28 февруари тази година, посочва АФП.

Така че залогът на изборите на 3 ноември е голям, коментира в. "Гардиън".

Впрочем е напълно възможно да се повтори, поне частично, ситуацията по време на първия президентски мандат на Тръмп (2017-2021 г.). Тогава републиканците контролираха и двете камари на Конгреса през първите две години. На междинните избори през 2018 г. обаче демократите сложиха ръка на Камарата на представителите, но все пак не успяха да отмъкнат и Сената.

Междинните избори за Конгрес по принцип са своеобразен референдум за първата половина от мандата на действащия президент. При това резултатите много рядко са в негова полза, обобщава АФП. Нещо логично, при условие че президентът търпи негативите от негативни развития.

А рейтингът на Тръмп конкретно се е сринал до исторически минимум според редица проучвания. В последната анкета на в. "Ню Йорк таймс" например той е едва 36%, при неодобрение от 61%, като при това е продължил да спада.

Така че ситуацията съвсем не изглежда оптимистична за Тръмп и неговите републиканци. Редица проучвания отреждат на демократите преднина от няколко пункта и контрол над Камарата на представителите и дори над Сената.

Според неотдавнашна анкета на института "ЮГав" за сп. "Икономист" например демократите водят с 9% сред регистрираните избиратели. Нещо още по-тревожно за републиканците, сред т. нар. независими избиратели, които често играят решаваща роля на избори, те получават само 27%, срещу 59% за опозиционната партия.

По данни на специализирания уебсайт "РиълКлиърПолитикс" (RealClearPolitics), въз основа на компилация от редица анкети, демократите увеличават до 8,9% преднината си в надпреварата за Камарата на представителите, която като че ли изглежда предрешена в нейна полза (съответно 241 срещу 194 места в 435-членната долна камара на Конгреса, за мнозинство в която са необходими 218 мандата - бел. авт.).

По данни на друг специализиран уебсайт - "270towin" (https://www.270towin.com), в надпреварата за долната камара на Конгреса, чийто състав ще бъде обновен изцяло, демократите са напът да спечелят 220 мандата, а републиканците - 196 (наглед сигурните места съответно са 184 и 162). Надпреварата в 19 едномандатни избирателни района е твърде неясна, но преднината на опозиционната партия е от 24 места, т. е. на практика не може да бъде наваксана. Съответно сайтът дава шанс от 94% на демократите да сложат ръка на Камарата на представителите.

Нещо любопитно, проучванията като че ли показват, че т. нар. джеримандъринг (механично прекрояване на границите на избирателните райони така, че да са по-изгодни за партията, която управлява в съответния щат - бел. ред.) през последната година, който на теория осигури повече допълнителни места на републиканците, в крайна сметка няма да помогне на партията на Тръмп. Поне на тези междинни избори.

Що се отнася до Сената, борбата там е специфична, предвид факта, че неговият състав ще бъде обновен на една трета. При това, когато се гласува за горна камара на Конгреса, всеки от щатите е своеобразен единен район, т. е. няма какви граници да се чертаят. Нещо повече, много зависи от това кои са сенаторите, които подлежат на преизбиране, и колко места има да защитава съответната партия.

Само преди няколко месеца се смяташе, че републиканците ще запазят контрола си над Сената, въпреки че имат да защитават повече места. Повечето от тях бяха смятани за сигурни, но сега обаче ситуацията изглежда коренно различна. Според проучвания републиканците може да загубят дори в свои бастиони като Аляска и Тексас.

От 35-те места в Сената, за които ще се гласува на 3 ноември, се смята, че партията на Тръмп ще спечели със сигурност в 13, а демократите - в 9, посочва Би Би Си. От останалите 13, опозиционната формация вероятно ще победи в още 4, а републиканците - в две. Това, което е най-притеснително за Тръмп, е, че 6 от 7-те несигурни места са държани от партията на президента.

Според "РиълКлиърПолитикс" демократите ще установят контрол и над Сената, вероятно с 53 места - с едно повече, отколкото прогнозираше миналия месец.

"270towin" отрежда 49 места на демократите и 46 на републиканците, също с едно повече за опозиционната партия. Надпреварата за пет места остава неясна, но като цяло сайтът дава шанс от 73% на опозиционната партия да установи контрол и над горната камара на Конгреса.

Така че демократите влизат в надпреварата с високи очаквания. Дали обаче тези допитвания са точни?, пита се Би Би Си.

Съвременната политическа история на САЩ е пълна с примери, при които социологическите проучвания – дори такива, направени броени дни преди изборите – са се оказвали неточни. Тръмп по-конкретно се представи по-добре от прогнозите, печелейки Белия дом през 2016 г. и 2024 г. А през 2020 г. той загуби с малко, след като повечето проучвания предричаха по-убедителна победа за демократа Джо Байдън, припомня Би Би Си.

Изборите в САЩ по принцип трябва да бъдат разглеждани не поотделно, а като отделни етапи от един непрекъснат процес.

Така че и двете партии ще си направят съответните изводи и веднага ще обърнат поглед към президентските избори след две години, посочва Ройтерс.

И докато при републиканците основният въпрос е хватката на президента Тръмп върху партията, то в лагера на демократите вътрешният самоанализ е фокусиран върху политическия курс, на фона на възхода на лявото крило на политическата формация.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    8 3 Отговор
    Защо този сайт умира..? Къде е причината..? Преди година коментиращите тук бяха много повече.!

    Коментиран от #5, #21

    18:02 02.11.2026

  • 2 Тръмп

    2 1 Отговор
    Сблъсъка е неизбежен . Властта е пари а те за мен са най важни.

    18:03 02.11.2026

  • 3 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Той и Гюров имаше амбиции ама беше разкрит ,като същото ще се случи и в Обора с неговите ортаци от Демократическата партия

    Коментиран от #9

    18:04 02.11.2026

  • 4 Могат да променят доста неща

    5 5 Отговор
    и за Путин, и за Йотова, и за Радев.

    18:05 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 604

    8 3 Отговор
    най-много да го докарат до ядрена война!

    18:06 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ааааааа не !

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ехааааааа":

    Руснаците вече не воюват мичето още преди четири години написа , че РУСКТА армия е избита........ !

    Коментиран от #19

    18:10 02.11.2026

  • 9 Поговорка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Последният се смее най добре. Нашето поколение има всичкото време и ум да пребори сатаната. Жокер, въпрос, коой е силният, този който мисли или този който повтаря....?

    Коментиран от #27

    18:10 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 кои са тези

    4 3 Отговор
    Това не бяха ли онези, които харчеха данъците на САЩ за ракети в Украйна? Но пък сегашните изпращат войници заради Израел. Не знам кое е по-лошо, но ми звучи еднакво лошо за данъкоплатците. Там ще ударят греда и то яко!

    18:14 02.11.2026

  • 16 и бедни няма да има и писари цъкащи

    3 0 Отговор
    Изборите в САЩ могат да променят всичко

    18:14 02.11.2026

  • 17 Тръмп наш

    2 2 Отговор
    Важното е да преименувам САЩ на Тръмпания.
    По горям ид....от за президент Щатите не са имали

    18:14 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Констатация

    0 2 Отговор
    МоЗе, моЗе...., което си е верно, верно е!!!!! Могат и Импийчмант да устроят на Бай Дончу ако Демон партията спечели (почти сигурно), но пък неговото мято ще заеме Джй Ди Ванс, а той е човек с акъл и принципи, туй шъ бъде много тежък шок за Демон партията, а и втори път номера с Импийчмантъ нема да мине, щото рискуват Гражданска Война!!!!! Другият вариянт е, да оставят Бай Дончу още годинка хубаво да се налудува и да свърши м ръс ната работа вместо тях, а те да заложат на Президентските избори след 2 години. Скоро шъ видим кво шъ изберат.

    18:22 02.11.2026

  • 21 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    До 1 ком - не чете ли в новините че украинците гръмнаха няколко дата центрове с рузки сайтове за фалшиви новини и тролове - от тогава рязко спаднаха коментарите в подкрепа на путин

    18:23 02.11.2026

  • 22 Нали

    1 0 Отговор
    Тръмп иска трети мандат но в САЩ това е невъзможно, да ходи при Башар Асад в москва, путя, може и да му пусне гювеч, след толкова много козируване и послушание :)

    18:28 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Маро

    0 0 Отговор
    Излизай на магистралата патко умряла !

    18:33 02.11.2026

  • 26 Такова триене не

    2 0 Отговор
    е било никога. Явно загубата на Гюров дълбоко и много вътрешно ви е разтърсила. Предполагам че и протестите в западна Европа допринасят за вашето ,, хубаво ,, настроение и отношение към нас.

    18:45 02.11.2026

  • 27 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Поговорка":

    Пожелавам Ви успех. Срещу такова твърдение ,че имате време нямам никакви доводи освен да се съглася.Китайците пък седят на брега на реката и чакат да мине тялото на техния вреаг.Всеки си чака неговото време,след като е загубил днешното

    18:59 02.11.2026