Изборите в САЩ могат да променят всичко: демократите с амбиции за контрол над Конгреса

В САЩ утре предстоят ключови междинни избори за Конгрес. Те ще бъдат своеобразен референдум за първите две години от управлението на президента републиканец Доналд Тръмп и ще предопределят до голяма степен с какви правомощия ще разполага той през втората половина от своя мандат, предаде БТА.

На изборите през ноември 2024 г. Тръмп постигна убедителна победа, а неговата Републиканска партия установи контрол и над двете камари на Конгреса. Това позволи на стопанина на Белия дом да управлява на практика без да се съобразява с никого през първите две години от своя мандат.

Сега обаче проучванията на общественото мнение отреждат победа на демократите. Според анкетите републиканците ще загубят контрола си не само над Камарата на представителите, но много вероятно - и над Сената, отбелязва Франс прес. Това би ограничило значително реалните правомощия на Тръмп, който на практика няма да може да прави нови назначения на постове, които изискват утвърждаване от горната камара на Конгреса.

Загуба на Сената впрочем изглеждаше немислима само преди няколко месеца. Ситуацията обаче се промени коренно, най-вече заради високата инфлация, предизвикана от скока на цените на енергията в резултат на непопулярната сред американците война, започната именно от Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху с атаката срещу Иран на 28 февруари тази година, посочва АФП.

Така че залогът на изборите на 3 ноември е голям, коментира в. "Гардиън".

Впрочем е напълно възможно да се повтори, поне частично, ситуацията по време на първия президентски мандат на Тръмп (2017-2021 г.). Тогава републиканците контролираха и двете камари на Конгреса през първите две години. На междинните избори през 2018 г. обаче демократите сложиха ръка на Камарата на представителите, но все пак не успяха да отмъкнат и Сената.

Междинните избори за Конгрес по принцип са своеобразен референдум за първата половина от мандата на действащия президент. При това резултатите много рядко са в негова полза, обобщава АФП. Нещо логично, при условие че президентът търпи негативите от негативни развития.

А рейтингът на Тръмп конкретно се е сринал до исторически минимум според редица проучвания. В последната анкета на в. "Ню Йорк таймс" например той е едва 36%, при неодобрение от 61%, като при това е продължил да спада.

Така че ситуацията съвсем не изглежда оптимистична за Тръмп и неговите републиканци. Редица проучвания отреждат на демократите преднина от няколко пункта и контрол над Камарата на представителите и дори над Сената.

Според неотдавнашна анкета на института "ЮГав" за сп. "Икономист" например демократите водят с 9% сред регистрираните избиратели. Нещо още по-тревожно за републиканците, сред т. нар. независими избиратели, които често играят решаваща роля на избори, те получават само 27%, срещу 59% за опозиционната партия.

По данни на специализирания уебсайт "РиълКлиърПолитикс" (RealClearPolitics), въз основа на компилация от редица анкети, демократите увеличават до 8,9% преднината си в надпреварата за Камарата на представителите, която като че ли изглежда предрешена в нейна полза (съответно 241 срещу 194 места в 435-членната долна камара на Конгреса, за мнозинство в която са необходими 218 мандата - бел. авт.).

По данни на друг специализиран уебсайт - "270towin" (https://www.270towin.com), в надпреварата за долната камара на Конгреса, чийто състав ще бъде обновен изцяло, демократите са напът да спечелят 220 мандата, а републиканците - 196 (наглед сигурните места съответно са 184 и 162). Надпреварата в 19 едномандатни избирателни района е твърде неясна, но преднината на опозиционната партия е от 24 места, т. е. на практика не може да бъде наваксана. Съответно сайтът дава шанс от 94% на демократите да сложат ръка на Камарата на представителите.

Нещо любопитно, проучванията като че ли показват, че т. нар. джеримандъринг (механично прекрояване на границите на избирателните райони така, че да са по-изгодни за партията, която управлява в съответния щат - бел. ред.) през последната година, който на теория осигури повече допълнителни места на републиканците, в крайна сметка няма да помогне на партията на Тръмп. Поне на тези междинни избори.

Що се отнася до Сената, борбата там е специфична, предвид факта, че неговият състав ще бъде обновен на една трета. При това, когато се гласува за горна камара на Конгреса, всеки от щатите е своеобразен единен район, т. е. няма какви граници да се чертаят. Нещо повече, много зависи от това кои са сенаторите, които подлежат на преизбиране, и колко места има да защитава съответната партия.

Само преди няколко месеца се смяташе, че републиканците ще запазят контрола си над Сената, въпреки че имат да защитават повече места. Повечето от тях бяха смятани за сигурни, но сега обаче ситуацията изглежда коренно различна. Според проучвания републиканците може да загубят дори в свои бастиони като Аляска и Тексас.

От 35-те места в Сената, за които ще се гласува на 3 ноември, се смята, че партията на Тръмп ще спечели със сигурност в 13, а демократите - в 9, посочва Би Би Си. От останалите 13, опозиционната формация вероятно ще победи в още 4, а републиканците - в две. Това, което е най-притеснително за Тръмп, е, че 6 от 7-те несигурни места са държани от партията на президента.

Според "РиълКлиърПолитикс" демократите ще установят контрол и над Сената, вероятно с 53 места - с едно повече, отколкото прогнозираше миналия месец.

"270towin" отрежда 49 места на демократите и 46 на републиканците, също с едно повече за опозиционната партия. Надпреварата за пет места остава неясна, но като цяло сайтът дава шанс от 73% на опозиционната партия да установи контрол и над горната камара на Конгреса.

Така че демократите влизат в надпреварата с високи очаквания. Дали обаче тези допитвания са точни?, пита се Би Би Си.

Съвременната политическа история на САЩ е пълна с примери, при които социологическите проучвания – дори такива, направени броени дни преди изборите – са се оказвали неточни. Тръмп по-конкретно се представи по-добре от прогнозите, печелейки Белия дом през 2016 г. и 2024 г. А през 2020 г. той загуби с малко, след като повечето проучвания предричаха по-убедителна победа за демократа Джо Байдън, припомня Би Би Си.

Изборите в САЩ по принцип трябва да бъдат разглеждани не поотделно, а като отделни етапи от един непрекъснат процес.

Така че и двете партии ще си направят съответните изводи и веднага ще обърнат поглед към президентските избори след две години, посочва Ройтерс.

И докато при републиканците основният въпрос е хватката на президента Тръмп върху партията, то в лагера на демократите вътрешният самоанализ е фокусиран върху политическия курс, на фона на възхода на лявото крило на политическата формация.