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Примирието между Русия и Украйна изтича: жителите на Херсонска област се готвят за нови удари
  Тема: Украйна

Примирието между Русия и Украйна изтича: жителите на Херсонска област се готвят за нови удари

2 Ноември, 2026 12:03 629 8

  • херсон-
  • олешки-
  • украйна-
  • временно примирие-
  • мелания тръмп

Пауза в боевете позволи евакуация и доставки на храна и лекарства в Олешки. В града Херсон театърът продължава представленията си въпреки очакванията за нов обстрел

Примирието между Русия и Украйна изтича: жителите на Херсонска област се готвят за нови удари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на Херсонска област се подготвят за края на временното примирие между Русия и Украйна, което позволи евакуация на цивилни и доставка на храна, вода и лекарства в намиращия се на фронтовата линия град Олешки. Прекратяването на огъня беше договорено за Олешки и околните райони и представлява най-мащабната подобна пауза между Киев и Москва след началото на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г.

Според Белия дом Мелания Тръмп е съдействала за договарянето на ограниченото примирие. То влезе в сила рано във вторник и беше предвидено да приключи в неделя вечерта. Периодът без бойни действия даде възможност за рядка съвместна операция по евакуация, приключила в събота.

Около 2000 цивилни са били в Олешки

По приблизителни оценки около 2000 цивилни са се намирали в Олешки при началото на примирието. На жителите е бил предоставен избор да се евакуират към контролирана от Украйна или от Русия територия, или да останат в града. За останалите са били доставени допълнителни хранителни продукти и медицински материали.

Точният брой на евакуираните и на хората, останали в Олешки, не беше оповестен от съображения за сигурност. В събота близки на евакуираните са ги очаквали на украинската граница, а жители на съседни села са се събрали край пътя със знамена и фенерчета, за да посрещнат хуманитарния конвой.

„Прекратяването на огъня в Олешки и околните райони на Херсонска област даде на жителите свобода на придвижване, достъп до храна, чиста вода и лекарства, както и възможност да възвърнат чувството си за достойнство, без постоянната заплаха от нападения“, заяви Мелания Тръмп.

Паралелно с примирието Москва и Киев са продължили въздушните удари в други части на Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия атакува енергийната инфраструктура преди зимата и че стотици хиляди семейства са останали без електричество. По думите му руските сили се възползват от недостига на средства за противовъздушна отбрана.

Театърът в Херсон продължава да работи

В самия Херсон жителите са запазили спокойствие, въпреки очакванията затишието да приключи. Херсонският областен академичен музикално-драматичен театър „Микола Кулиш“ продължава да изнася представления в подземно помещение и оборудва допълнително бомбоубежище.

Около 100 от общо 120 служители на театъра продължават да работят в града. Директорът Олександър Книга заяви, че трупата възнамерява да продължи представленията и следващата седмица, въпреки предупрежденията на местните власти за допълнително руско въоръжение и личен състав в района.

„Каквото и да се случи, представлението няма да бъде отменено“, каза Книга.

Той е родом от Олешки, който се намира на окупирания от Русия ляв бряг на река Днепър. Преди войната Книга е пътувал оттам до работното си място в Херсон, а сега заявява, че надеждата един ден да се върне у дома е сред причините да остане в града.

Алла Василенко, служителка на театъра, също няма намерение да напуска. Тя се грижи за десет кучета и заяви, че евакуацията изисква място за живеене и значителни средства. По думите ѝ само пътуването би струвало между 30 000 и 50 000 гривни.

В последния ден на примирието театърът представи концерт с песни от различни части на Украйна - от Крим до Карпатите. „Това също е наша работа – да обединяваме хората и да им даваме надежда“, каза Книга.

Източници: apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 456

    7 0 Отговор
    Примирието изтече още вчера.От 27.10 до 31.10. Стара ви е статията

    Коментиран от #3

    12:09 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дън Бай

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "456":

    Важното е да пишем нещо!

    12:23 02.11.2026

  • 4 Примати

    0 8 Отговор
    За 1 ноември руската армия е дала 2500 убити , ранени , пленени и изчезнали. Основна причина за това , е че Путин си е наумил да представи пред руския народ някаква победа. В същото време нископоставените командири се страхуват да не изпълняват заповедите и пращат срещу добре укрепените украински позиции вълна след вълна пушечно месо. От друга страна листата на дърветата вече са опадали и руските войници няма къде да те крият а от горе на всичкото рускоукраинската разпутица прави невъзможно използването на верижна и колесни машини и газенето в нея допълнително забавя руската армия. Ако на Путин не му дойде ума може ноември направо да постопи с едно 75 000 руското население..,

    Коментиран от #8

    12:24 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дончо от Тръмплина

    2 0 Отговор
    Пъпешка и тя се записа като мироъворец.
    Сега Одеса да му мисли... Дали не е време за референдум там?

    12:30 02.11.2026

  • 7 осраински

    2 0 Отговор
    Украинските въоръжени сили използваха осколъчни боеприпаси, за да минират Алешки.

    12:33 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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