Примирието между Русия и Украйна изтича: жителите на Херсонска област се готвят за нови удари

Жителите на Херсонска област се подготвят за края на временното примирие между Русия и Украйна, което позволи евакуация на цивилни и доставка на храна, вода и лекарства в намиращия се на фронтовата линия град Олешки. Прекратяването на огъня беше договорено за Олешки и околните райони и представлява най-мащабната подобна пауза между Киев и Москва след началото на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г.

Според Белия дом Мелания Тръмп е съдействала за договарянето на ограниченото примирие. То влезе в сила рано във вторник и беше предвидено да приключи в неделя вечерта. Периодът без бойни действия даде възможност за рядка съвместна операция по евакуация, приключила в събота.

Около 2000 цивилни са били в Олешки

По приблизителни оценки около 2000 цивилни са се намирали в Олешки при началото на примирието. На жителите е бил предоставен избор да се евакуират към контролирана от Украйна или от Русия територия, или да останат в града. За останалите са били доставени допълнителни хранителни продукти и медицински материали.

Точният брой на евакуираните и на хората, останали в Олешки, не беше оповестен от съображения за сигурност. В събота близки на евакуираните са ги очаквали на украинската граница, а жители на съседни села са се събрали край пътя със знамена и фенерчета, за да посрещнат хуманитарния конвой.

„Прекратяването на огъня в Олешки и околните райони на Херсонска област даде на жителите свобода на придвижване, достъп до храна, чиста вода и лекарства, както и възможност да възвърнат чувството си за достойнство, без постоянната заплаха от нападения“, заяви Мелания Тръмп.

Паралелно с примирието Москва и Киев са продължили въздушните удари в други части на Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия атакува енергийната инфраструктура преди зимата и че стотици хиляди семейства са останали без електричество. По думите му руските сили се възползват от недостига на средства за противовъздушна отбрана.

Театърът в Херсон продължава да работи

В самия Херсон жителите са запазили спокойствие, въпреки очакванията затишието да приключи. Херсонският областен академичен музикално-драматичен театър „Микола Кулиш“ продължава да изнася представления в подземно помещение и оборудва допълнително бомбоубежище.

Около 100 от общо 120 служители на театъра продължават да работят в града. Директорът Олександър Книга заяви, че трупата възнамерява да продължи представленията и следващата седмица, въпреки предупрежденията на местните власти за допълнително руско въоръжение и личен състав в района.

„Каквото и да се случи, представлението няма да бъде отменено“, каза Книга.

Той е родом от Олешки, който се намира на окупирания от Русия ляв бряг на река Днепър. Преди войната Книга е пътувал оттам до работното си място в Херсон, а сега заявява, че надеждата един ден да се върне у дома е сред причините да остане в града.

Алла Василенко, служителка на театъра, също няма намерение да напуска. Тя се грижи за десет кучета и заяви, че евакуацията изисква място за живеене и значителни средства. По думите ѝ само пътуването би струвало между 30 000 и 50 000 гривни.

В последния ден на примирието театърът представи концерт с песни от различни части на Украйна - от Крим до Карпатите. „Това също е наша работа – да обединяваме хората и да им даваме надежда“, каза Книга.

Източници: apnews.com