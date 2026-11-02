Израелската армия се изтегли от Хеброн след мащабна военна операция

Израелската армия се изтегли от района на операцията в Хеброн на окупирания Западен бряг след приключване на военните дейности. Операцията започна след нападение в края на октомври, при което бяха убити двама израелски войници.

„Тази сутрин, след приключването на всички оперативни дейности, войниците се изтеглиха от района на операцията в Хеброн. Дейностите за борба с тероризма в Юдея и Самария продължават“, заяви представител на израелската армия, цитиран от Франс прес.

Под „Юдея и Самария“ израелските власти разбират окупирания Западен бряг. Изтеглянето от Хеброн беше потвърдено и от други международни медии, които съобщиха, че то е последвало около 10-дневна военна блокада на града.

Трима загинали при удари в Газа

Междувременно при израелски въздушни удари в ивицата Газа са загинали най-малко трима палестинци, а няколко други са били ранени, съобщиха здравните власти в палестинската територия, цитирани от Ройтерс.

Двама души са загинали, а шестима са били ранени при два отделни удара в Хан Юнис, в южната част на ивицата. Трети човек е загинал при израелски въздушен удар в град Мусадар.

Израелската армия потвърди, че е извършила два удара в Газа, като заяви, че мишени са били палестински бойци. Военните не предоставиха допълнителна информация за операциите или за жертвите.

Разногласия около прекратяването на огъня

Израел твърди, че палестинската ислямистка групировка „Хамас“ възстановява военния си потенциал и извършва нападения в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато преди около година. През последните седмици Израел засили ударите си срещу групировката.

„Хамас“ отрича да се опитва да извършва нападения или да възстановява военния си арсенал. Групировката обвинява Израел, че подкопава споразумението за Газа.

Постигнатата с посредничеството на САЩ сделка предвижда в крайна сметка да започне възстановяването на ивицата Газа. Напредъкът обаче остава ограничен, тъй като преговарящите не са постигнали съгласие при какви условия „Хамас“ ще се разоръжи и Израел ще изтегли войските си.

В момента израелската армия контролира около две трети от територията на Газа, след като е наредила на жителите да я напуснат. Международни медии съобщават, че военната операция в района на Хеброн е довела до сериозни ограничения за движението на палестинците и до разселване на жители.

Източници: aljazeera.com, apnews.com