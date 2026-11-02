В Нидерландия: С Йотова България получава проруски президент

Редица нидерландски медии отделят внимание на България, помествайки информации за президентските избори, спечелени от Илияна Йотова, предаде БТА.
За първи път България ще има избрана жена за президент, съобщава телевизия Ен О Ес в материал, озаглавен „С Йотова България получава проруски президент, подкрепа за премиера Радев“. Йотова, подобно на Радев, е против финансовата и военната подкрепа за Украйна и иска да заздрави връзките с Русия, се казва още в публикацията. Телевизията припомня, че изборите се проведоха на фона на редица атаки с дронове срещу кораби в Черно море както в българските териториални води, така и в непосредствена близост до тях.
Проруски кандидат печели президентските избори в България, посочва в заглавие всекидневникът „Ен Ер Се“, един от влиятелните нидерландски всекидневници. Вторият тур на президентските избори се проведе между двама кандидати с противоположни виждания за геополитическия курс на България, пише изданието. Йотова се ползва с подкрепата на партията на премиера Румен Радев и е противник на финансовата и военната подкрепа за Украйна. Андрей Гюров е насочен към сътрудничество в рамките на ЕС и е привърженик на подкрепата за Украйна, пише всекидневникът.
Победата на Йотова засилва и без това силната позиция на премиера Радев, пише още „Ен Ер Се“, като припомня, че „Прогресивна България“, водена от Радев, постигна на парламентарните избори „смазваща победа с 45 процента от гласовете, което ѝ осигури 131 от 240 места в парламента“.
С победата на Йотова президентският пост вече също е в ръцете на лагера на Радев, пише и „Волкскрант“, друг влиятелен нидерландски всекидневник. С това изглежда, че приключва един изключително бурен период в българската политика, се сочи в статията, като се припомня, че президентските избори в неделя бяха деветите избори за шест години. Политическите вълнения през последните години доведоха до това много български избиратели да не отидат до урните по време на изборите, пише още „Волкскрант“. В неделя малко над една четвърт от имащите право на глас българи упражниха правото си на глас. Това е малко повече от миналата седмица при първия тур на президентските избори, когато избирателната активност достигна 23 процента – най-ниското ниво от 1992 г., припомня изданието.
И всекидневникът „Трау“ определя избирателната активност като скромна. Президентската длъжност в България е предимно церемониална, важните национални политики трябва да бъдат одобрени от парламента, пише вестникът, като допълва, че президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, може да налага вето върху закони и назначава посланиците.
Войната в Украйна изигра важна роля в предизборната кампания, пише информационният портал „Ню“. През последните седмици България усети последиците от нея и в непосредствена близост до собствената си територия.
Йотова е за диалог с Русия и против военна подкрепа за Украйна, съобщава информационната агенция АНП. По време на кампанията тя заяви, че иска да бъде „президент на мира“. Гьоров e смятан за прозападно настроен. По време на кампанията той се застъпи за по-тесни връзки със западните партньори и за по-голяма подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската агресия, гласи още публикацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 България над всичко!
12:54 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #24
12:55 02.11.2026
8 Ако спрат дронове те по кораби
12:55 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 осраински
Коментиран от #17, #59
12:56 02.11.2026
11 Фройд
Който искаме , той става президент , а не който ни го инсталират от посолствата .
Айде холандците да хвърчат !
12:56 02.11.2026
12 Много им се искаше
12:56 02.11.2026
13 Ванго
До коментар #5 от "14/88":Това е чичо "Томовата диета"...
12:57 02.11.2026
14 404
12:57 02.11.2026
15 Поемай
До коментар #6 от "14/88":И се потапяй
12:57 02.11.2026
16 Сандо
Коментиран от #56
12:58 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ИСТОРИК
12:59 02.11.2026
19 осраински
12:59 02.11.2026
20 Истината
Коментиран от #33, #35
12:59 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Историк
Коментиран от #38, #65
13:01 02.11.2026
23 Гост
13:02 02.11.2026
24 Като Брюксел спре парите
До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":Цялото правителство хвърчи с 200 . в небесата.И малко копейки заедно с правителството за цвят.
Коментиран от #61
13:02 02.11.2026
25 Мордор
13:02 02.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Някой
13:02 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Историк
13:03 02.11.2026
31 Соваж бейби
Коментиран от #48
13:03 02.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 404
До коментар #20 от "Истината":ТО президента те набута в клуба на богатите
13:03 02.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Истината":НРБ беше на 28 място в света с пълно управление на комунисти.
Сега РБ е на 64 място като член на ЕС и Нато.
13:04 02.11.2026
36 Редник
13:05 02.11.2026
37 аз да попитам
13:05 02.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Факти
13:06 02.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Даката
13:06 02.11.2026
42 Жоржета стресираща
Е гургулица за българите в чужбина
А те дружно я ...поздрсвиха...с песентта
На виг контрол....НАЙ ЩАСТЛИВИЯ ДЕН☝
13:06 02.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хахаха!🎺🥳😀
13:06 02.11.2026
45 Тепърва
Така ще е - все чакаме някой месия да ни оправи държавата докато ходим за гъби по време на избори..После се тръшкаме от резултата!
Коментиран от #55
13:07 02.11.2026
46 Българин
13:07 02.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Анонимен
До коментар #31 от "Соваж бейби":ТУК НЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА УКРАЙНА А ЗА БЪЛГАРИЯ ЕГАТИ ЛЪЖЦИТЕ АМА ЙОТОВА И РАДЕВ ДВАМАТА УСПЕШНО И БЕЗНАКАЗАНО ИЗПОЛЗВАТ ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ЙОТОВА И .РАДЕВ ВЕДНАГА ПРИ ПУТИН СЕГА ДА СИ ИЗПЪЛНЯТ ОБЕЩАНИЯТА
13:08 02.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Пак да ти го напиша
До коментар #38 от "кух ,":За твое нещастие в България се ползва еврото,в НАТО сме,в ЕС и в Шенген сме.
Свиквай.Така ще бъде докато си жив.
Коментиран от #62
13:08 02.11.2026
51 Джентълменът
13:09 02.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Читател
Коментиран от #64, #67
13:10 02.11.2026
54 На някои не им харесват резултатите
13:10 02.11.2026
55 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #45 от "Тепърва":На крива ракета космосът и пречи. Мафията и нейните тролове леят крокодилски сълзи!
13:10 02.11.2026
56 Ами не е истина дедо Сандо
До коментар #16 от "Сандо":Скоро ще разбереш като започнеш да заспиваш гладен.И на студено.
13:11 02.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 1111
13:12 02.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Само да добавя
13:12 02.11.2026
61 Байчу
До коментар #24 от "Като Брюксел спре парите":Парите от Брюксел никого не интересуват освен малка група "демократични" крадци. Ако много лаят бързо можем да ги разпаднем както разпадаме съюзи и империи от византийско насам
Коментиран от #70
13:13 02.11.2026
62 Байчу
До коментар #50 от "Пак да ти го напиша":Те и за Хилядолетния райх тъй казваха и за Съветския съюз пък....
Коментиран от #75
13:13 02.11.2026
63 бастуни иззвратени
13:14 02.11.2026
64 Има от фронта
До коментар #53 от "Читател":2500 ликвидирани ватенки за последните 24 часа.Даже довечера ще пийна по случая.За здраве.
13:14 02.11.2026
65 Валентин от нашто село
До коментар #22 от "Историк":Нито стихотворението знаеш, " Стани, стани , юнак балкански, от сън дълбок...." , нито автора - Добри Чинтулов, а не Иван Вазов, а от другото, дето си написал - явно не си и историк....
13:14 02.11.2026
66 Пенко
Ще помилва само наркотрафиканти за боцкане в Нидерландия!
13:14 02.11.2026
67 Варшава Франкфурт
До коментар #53 от "Читател":Във Врашава спорят за 4 конституционни съдии. Във Франкфурт има счупени 3 витрини на 2 магазина от маскирани русофили! Това е истината!
Коментиран от #72
13:14 02.11.2026
68 Диалог означава не на войната
13:14 02.11.2026
69 Домашна ракия
Ти за западната цивилизация не се бой. По-скоро мисли какво ще стане с БулгариМестан, ако утре ЕС реши да ни сложи в ъгъла, при Орбю, за да видим наистина този свят, за който гласувахме вчера.
13:15 02.11.2026
70 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #61 от "Байчу":Когато Брюксел спре парите, ние ще спрем вноските и ще сме на печалба! Турция толкоз години не влиза в ЕС не защото не може, а защото не е изгодно.
Коментиран от #74
13:16 02.11.2026
71 Истината
Тази ще се разпадне от злоба преди да и изтече мандата....
13:16 02.11.2026
72 факти
До коментар #67 от "Варшава Франкфурт":А в Париж пеят Катюша.
13:17 02.11.2026
73 Кьм пидерландия
13:17 02.11.2026
74 кхх
До коментар #70 от "Хахаха!🎺🥳😀":А когато ЕС експулсира баба ти, кой ще ти праща пари за цигарки и дизел за голфа?
13:17 02.11.2026
75 Това е положението
До коментар #62 от "Байчу":Не си ли в ЕС ще живееш с 60 долара на месец.
13:18 02.11.2026