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В Нидерландия: С Йотова България получава проруски президент
  Тема: Избори

В Нидерландия: С Йотова България получава проруски президент

2 Ноември, 2026 12:52 890 75

  • илияна йотова-
  • нидерландия-
  • андрей гюров-
  • румен радев

Йотова е за диалог с Русия и против военна подкрепа за Украйна, съобщава информационната агенция АНП

В Нидерландия: С Йотова България получава проруски президент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Редица нидерландски медии отделят внимание на България, помествайки информации за президентските избори, спечелени от Илияна Йотова, предаде БТА.

За първи път България ще има избрана жена за президент, съобщава телевизия Ен О Ес в материал, озаглавен „С Йотова България получава проруски президент, подкрепа за премиера Радев“. Йотова, подобно на Радев, е против финансовата и военната подкрепа за Украйна и иска да заздрави връзките с Русия, се казва още в публикацията. Телевизията припомня, че изборите се проведоха на фона на редица атаки с дронове срещу кораби в Черно море както в българските териториални води, така и в непосредствена близост до тях.

Проруски кандидат печели президентските избори в България, посочва в заглавие всекидневникът „Ен Ер Се“, един от влиятелните нидерландски всекидневници. Вторият тур на президентските избори се проведе между двама кандидати с противоположни виждания за геополитическия курс на България, пише изданието. Йотова се ползва с подкрепата на партията на премиера Румен Радев и е противник на финансовата и военната подкрепа за Украйна. Андрей Гюров е насочен към сътрудничество в рамките на ЕС и е привърженик на подкрепата за Украйна, пише всекидневникът.

Победата на Йотова засилва и без това силната позиция на премиера Радев, пише още „Ен Ер Се“, като припомня, че „Прогресивна България“, водена от Радев, постигна на парламентарните избори „смазваща победа с 45 процента от гласовете, което ѝ осигури 131 от 240 места в парламента“.

С победата на Йотова президентският пост вече също е в ръцете на лагера на Радев, пише и „Волкскрант“, друг влиятелен нидерландски всекидневник. С това изглежда, че приключва един изключително бурен период в българската политика, се сочи в статията, като се припомня, че президентските избори в неделя бяха деветите избори за шест години. Политическите вълнения през последните години доведоха до това много български избиратели да не отидат до урните по време на изборите, пише още „Волкскрант“. В неделя малко над една четвърт от имащите право на глас българи упражниха правото си на глас. Това е малко повече от миналата седмица при първия тур на президентските избори, когато избирателната активност достигна 23 процента – най-ниското ниво от 1992 г., припомня изданието.

И всекидневникът „Трау“ определя избирателната активност като скромна. Президентската длъжност в България е предимно церемониална, важните национални политики трябва да бъдат одобрени от парламента, пише вестникът, като допълва, че президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, може да налага вето върху закони и назначава посланиците.

Войната в Украйна изигра важна роля в предизборната кампания, пише информационният портал „Ню“. През последните седмици България усети последиците от нея и в непосредствена близост до собствената си територия.

Йотова е за диалог с Русия и против военна подкрепа за Украйна, съобщава информационната агенция АНП. По време на кампанията тя заяви, че иска да бъде „президент на мира“. Гьоров e смятан за прозападно настроен. По време на кампанията той се застъпи за по-тесни връзки със западните партньори и за по-голяма подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската агресия, гласи още публикацията.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 България над всичко!

    54 9 Отговор
    Няма Нидерландия, няма Простоландия, да си гледат работата, ние да си гледаме интересите!

    12:54 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    6 13 Отговор
    ако ще проМарсиански да е , спрат ли финасите от Брюксел , ще им обяви война!!!

    Коментиран от #24

    12:55 02.11.2026

  • 8 Ако спрат дронове те по кораби

    26 2 Отговор
    Значи са били украински-предизборни постановки за българите.

    12:55 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 осраински

    28 5 Отговор
    Западната цивилизация преживява бърз упадък в своята слава, пише „Слово“. Всичко, което някога е било рисувано толкова розово в водения от Запада свят, се разпада поради липса на доверие. Свобода, права, демокрация – всичко това се оказа многопластова илюзия.

    Коментиран от #17, #59

    12:56 02.11.2026

  • 11 Фройд

    39 3 Отговор
    Какво се са разквичали всички ?
    Който искаме , той става президент , а не който ни го инсталират от посолствата .

    Айде холандците да хвърчат !

    12:56 02.11.2026

  • 12 Много им се искаше

    39 5 Отговор
    проукраински, но не ги огря. Българите са разумни и разбраха какво им мислят

    12:56 02.11.2026

  • 13 Ванго

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "14/88":

    Това е чичо "Томовата диета"...

    12:57 02.11.2026

  • 14 404

    25 1 Отговор
    Лалетата съвсем увяхнаха

    12:57 02.11.2026

  • 15 Поемай

    1 9 Отговор

    До коментар #6 от "14/88":

    И се потапяй

    12:57 02.11.2026

  • 16 Сандо

    12 2 Отговор
    Де да беше истина!Ама нека ни завиждат,така някакси ни става топло на душата.

    Коментиран от #56

    12:58 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ИСТОРИК

    24 3 Отговор
    Ама в Нидерландия и Белгия ,шарените знамена най-много се веят !!Тези ли ще спасяват ЕС. от Русия !!

    12:59 02.11.2026

  • 19 осраински

    15 3 Отговор
    Тома Кемпис, в книгата си „За подражанието на Христос“, е написал думи, които са се превърнали в напомняне за изменчивостта на всичко в този свят, което някога е изглеждало неизменно и вечно: Sic transit gloria mundi (от латински „така преминава славата на света“). В ерата на постепенното разпадане на американската еднополярна система – тоест, обсебената от войната диктатура на западния колониализъм – ние на „Запада“ сме свидетели на бързия „упадък на славата“ на западната цивилизация, буквално на живо по телевизията.

    12:59 02.11.2026

  • 20 Истината

    4 25 Отговор
    15 години с проруки президент. Затова сме най-жалката и слаба страна в ЕС и НАТО.

    Коментиран от #33, #35

    12:59 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Историк

    7 14 Отговор
    Получаваш това,което заслужаваш. В деня на милите ни будители, смели, горди родолюбци, които са дали и живота си,за да я има европейска България преди 140 години, беше предадена от национални предатели, благодарение на заспалия дълбок сън българин. Дядо Вазов е написал преди 140 години "Стани ,стани,народе,от сън дълбок се събуди".Колко години сън трябват?

    Коментиран от #38, #65

    13:01 02.11.2026

  • 23 Гост

    15 4 Отговор
    България не получава, а си Избра! Аре, стегайте жартиерите и на работа!

    13:02 02.11.2026

  • 24 Като Брюксел спре парите

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Цялото правителство хвърчи с 200 . в небесата.И малко копейки заедно с правителството за цвят.

    Коментиран от #61

    13:02 02.11.2026

  • 25 Мордор

    4 12 Отговор
    България е превзета от комунисти.

    13:02 02.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Някой

    12 3 Отговор
    Пропаганда да се лее. Уж ниска избирателна активност водела до нелегитимност. Но ако Гюро бе победил, ниската активност нямаше да бъде проблем.

    13:02 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Историк

    3 10 Отговор
    Получаваш това,което заслужаваш. В деня на милите ни будители, смели, горди родолюбци, които са дали и живота си,за да я има европейска България преди 140 години, беше предадена на национални предатели, благодарение на заспалия дълбок сън българин. Дядо Вазов е написал преди 140 години "Стани ,стани,народе,от сън дълбок се събуди".Колко години сън трябват?

    13:03 02.11.2026

  • 31 Соваж бейби

    13 3 Отговор
    Днес е хубав слънчев ден 🤣 подкрепящите държави Украйна пикае газ състояние на огромно възмущение и безсилие.Много жалко че не са на едни и същи дати изборите в цяла Европа, хората гласуват срещу Украйна и санкциите това не ги прави про руснаци, всеки си гледа интереса. Ако имаше референдум по държави още първата година Украйна днес щеше да е спомен в историята .

    Коментиран от #48

    13:03 02.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 404

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Истината":

    ТО президента те набута в клуба на богатите

    13:03 02.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха ХаХа

    11 5 Отговор

    До коментар #20 от "Истината":

    НРБ беше на 28 място в света с пълно управление на комунисти.
    Сега РБ е на 64 място като член на ЕС и Нато.

    13:04 02.11.2026

  • 36 Редник

    3 1 Отговор
    Браво Мария написала си статията на чист български. Още веднъж браво. Така се пази език и народ!

    13:05 02.11.2026

  • 37 аз да попитам

    2 1 Отговор
    Та чий е дрона при Калиакра?

    13:05 02.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факти

    4 1 Отговор
    Е спонсориран от Сорос. Факт.

    13:06 02.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Даката

    2 5 Отговор
    Целия свят ни казва че това което сме си избрали са русофили, за русия и войната на путин, която води в Украйна.

    13:06 02.11.2026

  • 42 Жоржета стресираща

    2 2 Отговор
    Т.нар.дон йоца
    Е гургулица за българите в чужбина
    А те дружно я ...поздрсвиха...с песентта
    На виг контрол....НАЙ ЩАСТЛИВИЯ ДЕН☝

    13:06 02.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хахаха!🎺🥳😀

    5 3 Отговор
    България получи втори по ред ПРО-БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ, след господин Радев.

    13:06 02.11.2026

  • 45 Тепърва

    2 3 Отговор
    ...ще сърбаме попарата, която ни надробиха бивши дс-сътрудници, милиционери, ченгета, комунета, зелени чорапи, проруски агенти и тем подобни ...
    Така ще е - все чакаме някой месия да ни оправи държавата докато ходим за гъби по време на избори..После се тръшкаме от резултата!

    Коментиран от #55

    13:07 02.11.2026

  • 46 Българин

    6 3 Отговор
    България получава най-достойният президент.

    13:07 02.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Соваж бейби":

    ТУК НЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА УКРАЙНА А ЗА БЪЛГАРИЯ ЕГАТИ ЛЪЖЦИТЕ АМА ЙОТОВА И РАДЕВ ДВАМАТА УСПЕШНО И БЕЗНАКАЗАНО ИЗПОЛЗВАТ ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ЙОТОВА И .РАДЕВ ВЕДНАГА ПРИ ПУТИН СЕГА ДА СИ ИЗПЪЛНЯТ ОБЕЩАНИЯТА

    13:08 02.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пак да ти го напиша

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "кух ,":

    За твое нещастие в България се ползва еврото,в НАТО сме,в ЕС и в Шенген сме.
    Свиквай.Така ще бъде докато си жив.

    Коментиран от #62

    13:08 02.11.2026

  • 51 Джентълменът

    0 0 Отговор
    Факт!!!

    13:09 02.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Читател

    4 1 Отговор
    Нещо новини от Варшава, Милано, Берлин, Франкфурт, Марсилия, Париж, няма новини защо ли

    Коментиран от #64, #67

    13:10 02.11.2026

  • 54 На някои не им харесват резултатите

    4 0 Отговор
    Тиквата и Сви ня та няма да престант с опитите си да дестабилизират държавата. Знаят че ги чака Бай Ставри, след като изритат техните корумпирани съдии и прокурори.

    13:10 02.11.2026

  • 55 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тепърва":

    На крива ракета космосът и пречи. Мафията и нейните тролове леят крокодилски сълзи!

    13:10 02.11.2026

  • 56 Ами не е истина дедо Сандо

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сандо":

    Скоро ще разбереш като започнеш да заспиваш гладен.И на студено.

    13:11 02.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 1111

    5 0 Отговор
    България не получава,а избра най-достойния президент.Това го реши народа, защото зслужава по-добро бъдеще.Войнолюбци не ни трябват.Сега плачете гюровци.

    13:12 02.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Само да добавя

    3 0 Отговор
    Нидерландия насъсква Йотова да се кара с Русия ли? Хайде стига урсулищини! Искаме да дружим с целия свят!!!

    13:12 02.11.2026

  • 61 Байчу

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Като Брюксел спре парите":

    Парите от Брюксел никого не интересуват освен малка група "демократични" крадци. Ако много лаят бързо можем да ги разпаднем както разпадаме съюзи и империи от византийско насам

    Коментиран от #70

    13:13 02.11.2026

  • 62 Байчу

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пак да ти го напиша":

    Те и за Хилядолетния райх тъй казваха и за Съветския съюз пък....

    Коментиран от #75

    13:13 02.11.2026

  • 63 бастуни иззвратени

    1 0 Отговор
    нидерландците бившите хорандци са най-големите откаченяци на планета, гарантирам ви го

    13:14 02.11.2026

  • 64 Има от фронта

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Читател":

    2500 ликвидирани ватенки за последните 24 часа.Даже довечера ще пийна по случая.За здраве.

    13:14 02.11.2026

  • 65 Валентин от нашто село

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Нито стихотворението знаеш, " Стани, стани , юнак балкански, от сън дълбок...." , нито автора - Добри Чинтулов, а не Иван Вазов, а от другото, дето си написал - явно не си и историк....

    13:14 02.11.2026

  • 66 Пенко

    0 0 Отговор
    Получихме президент та дрънка!
    Ще помилва само наркотрафиканти за боцкане в Нидерландия!

    13:14 02.11.2026

  • 67 Варшава Франкфурт

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Читател":

    Във Врашава спорят за 4 конституционни съдии. Във Франкфурт има счупени 3 витрини на 2 магазина от маскирани русофили! Това е истината!

    Коментиран от #72

    13:14 02.11.2026

  • 68 Диалог означава не на войната

    2 1 Отговор
    Разбира се че българинът не иска война затова избра Йотова. Истинските българи никога не искат да водят война с никоя държава в това число и с Русия аман от западна пропаганда

    13:14 02.11.2026

  • 69 Домашна ракия

    1 1 Отговор
    Понеже руската цивилизация цъфти та се пука по шевовете. Морал, интелигенция и най-вече християнство хах
    Ти за западната цивилизация не се бой. По-скоро мисли какво ще стане с БулгариМестан, ако утре ЕС реши да ни сложи в ъгъла, при Орбю, за да видим наистина този свят, за който гласувахме вчера.

    13:15 02.11.2026

  • 70 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Байчу":

    Когато Брюксел спре парите, ние ще спрем вноските и ще сме на печалба! Турция толкоз години не влиза в ЕС не защото не може, а защото не е изгодно.

    Коментиран от #74

    13:16 02.11.2026

  • 71 Истината

    0 0 Отговор
    ПроРуска и ПроСто лоша....
    Тази ще се разпадне от злоба преди да и изтече мандата....

    13:16 02.11.2026

  • 72 факти

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Варшава Франкфурт":

    А в Париж пеят Катюша.

    13:17 02.11.2026

  • 73 Кьм пидерландия

    1 0 Отговор
    Вас ко ва ИБ.?

    13:17 02.11.2026

  • 74 кхх

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    А когато ЕС експулсира баба ти, кой ще ти праща пари за цигарки и дизел за голфа?

    13:17 02.11.2026

  • 75 Това е положението

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Байчу":

    Не си ли в ЕС ще живееш с 60 долара на месец.

    13:18 02.11.2026

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