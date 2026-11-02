В Нидерландия: С Йотова България получава проруски президент

Редица нидерландски медии отделят внимание на България, помествайки информации за президентските избори, спечелени от Илияна Йотова, предаде БТА.

За първи път България ще има избрана жена за президент, съобщава телевизия Ен О Ес в материал, озаглавен „С Йотова България получава проруски президент, подкрепа за премиера Радев“. Йотова, подобно на Радев, е против финансовата и военната подкрепа за Украйна и иска да заздрави връзките с Русия, се казва още в публикацията. Телевизията припомня, че изборите се проведоха на фона на редица атаки с дронове срещу кораби в Черно море както в българските териториални води, така и в непосредствена близост до тях.

Проруски кандидат печели президентските избори в България, посочва в заглавие всекидневникът „Ен Ер Се“, един от влиятелните нидерландски всекидневници. Вторият тур на президентските избори се проведе между двама кандидати с противоположни виждания за геополитическия курс на България, пише изданието. Йотова се ползва с подкрепата на партията на премиера Румен Радев и е противник на финансовата и военната подкрепа за Украйна. Андрей Гюров е насочен към сътрудничество в рамките на ЕС и е привърженик на подкрепата за Украйна, пише всекидневникът.

Победата на Йотова засилва и без това силната позиция на премиера Радев, пише още „Ен Ер Се“, като припомня, че „Прогресивна България“, водена от Радев, постигна на парламентарните избори „смазваща победа с 45 процента от гласовете, което ѝ осигури 131 от 240 места в парламента“.

С победата на Йотова президентският пост вече също е в ръцете на лагера на Радев, пише и „Волкскрант“, друг влиятелен нидерландски всекидневник. С това изглежда, че приключва един изключително бурен период в българската политика, се сочи в статията, като се припомня, че президентските избори в неделя бяха деветите избори за шест години. Политическите вълнения през последните години доведоха до това много български избиратели да не отидат до урните по време на изборите, пише още „Волкскрант“. В неделя малко над една четвърт от имащите право на глас българи упражниха правото си на глас. Това е малко повече от миналата седмица при първия тур на президентските избори, когато избирателната активност достигна 23 процента – най-ниското ниво от 1992 г., припомня изданието.

И всекидневникът „Трау“ определя избирателната активност като скромна. Президентската длъжност в България е предимно церемониална, важните национални политики трябва да бъдат одобрени от парламента, пише вестникът, като допълва, че президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, може да налага вето върху закони и назначава посланиците.

Войната в Украйна изигра важна роля в предизборната кампания, пише информационният портал „Ню“. През последните седмици България усети последиците от нея и в непосредствена близост до собствената си територия.

Йотова е за диалог с Русия и против военна подкрепа за Украйна, съобщава информационната агенция АНП. По време на кампанията тя заяви, че иска да бъде „президент на мира“. Гьоров e смятан за прозападно настроен. По време на кампанията той се застъпи за по-тесни връзки със западните партньори и за по-голяма подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската агресия, гласи още публикацията.