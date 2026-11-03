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Двойна доза "Орбан": чужди медии за избора на Йотова
  Тема: Избори

Двойна доза "Орбан": чужди медии за избора на Йотова

3 Ноември, 2026 14:11 2 139 112

  • илияна йотова-
  • румен радев-
  • виктор орбан-
  • ес-
  • прогресивна българия

Коментарите на редица немскоезични издания се спират на избора на Йотова, като неизменно изтъкват проруските ѝ нагласи

Двойна доза "Орбан": чужди медии за избора на Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Резултат, от който Путин може да е доволен", е озаглавен коментарът във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ (ФАЦ) по повод президентските избори в България. Авторът Николас Бусе изтъква, че в България проруската президентка остава на поста си. Значителната победа на заемалата и до момента президентския пост Илиана Йотова показва, че проруският курс на правителството на Радев намира поддръжка в обществото, научават читателите на германското издание. "Премиерът не бива да се опасява, че Йотова ще му противоречи, при положение, че му е била вицепрезидентка", коментира авторът.

"Вместо ясна позиция - шикалкаване"

След като отбелязва, че Радев е напуснал френско-британската "Коалиция на желаещите", която подкрепя Украйна, ФАЦ прави сравнение с популистките германски формации "Алтернатива за Германия" и Съюза на Сара Вагенкнехт, които също като "Прогресивна България" се обявяват за мирни преговори с Русия. "В България готовността за умиротворяване стига дотам, че дори при атаки срещу цели пред българското крайбрежие политиците шикалкавят, вместо да изразят ясна позиция. Предполагаемата историческа или културна връзка на България с Русия продължава да служи добре на Путин в една все по-обезкуражена Европа", констатира Николас Бусе.

Проруската ориентация на новоизбраната българска президентка се подчертава и от "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ). Изданието пише, че Илиана Йотова изглежда е намерила решение какво трябва да е поведението спрямо Русия и Украйна, или най-малкото изглежда много уверена, че Украйна не трябва да получава военна подкрепа, а санкциите срещу Русия не са добра идея за разлика от подобряването на отношенията с Москва. ЗЦ отбелязва, че Йотова е за преговори за край на войната, сякаш че никой друг не иска това. Германското издание прогнозира, че по въпросите, свързани с Русия и с Украйна, на ЕС няма да му е лесно с Йотова. Припомнен е и поклонът на Йотова пред руския патриарх Кирил - човек, който твърдо подкрепя войната на Путин срещу Украйна.

"Само и само да не се провокира Русия"

И Михаел Мартенс подчертава във ФАЦ, че победата на Йотова е успех за Радев. Чрез тази победа проруският курс в България ще се затвърди, защото както Радев, така и Йотова са против военната подкрепа за Украйна, пише още в анализа във ФАЦ, озаглавен "Само и само да не се провокира". Изданието припомня за атаките с дронове край българските брегове и цитира обръщението на редица известни български политици, подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров, че вместо да се подготви подобаваща реакция, рискът е бил подценен. Отказът да се признае руската заплаха и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море "драстично повишава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната". Очевидно обаче малкото избиратели, които изобщо се включиха в балотажа, оценяват рисковете другояче и възприемат реториката на Радев, че Русия не бива да бъде провокирана, заключава Михаел Мартенс.

"Евтин популизъм"

"Дежавю за Брюксел" е озаглавила коментара си в "Тагесцайтунг" Барбара Йортел. Тя посочва, че на балотажа за президентските избори чудото не се е случило и Илиана Йотова е спечелила, и то със значителна преднина пред кандидата на проевропейските опозиционни партии Андрей Гюров. "Евтиният популизъм на твърдата противничка на военната помощ за Украйна явно е имал успех сред повечето българи, макар избирателната активност от 29 процента да не е свидетелство за прекомерен интерес към изхода", посочва Йортел.

"Бившата социалистка Йотова се представяше по време на предизборната кампания като ангел на мира. Тя пропагандираше диалог с Москва и обяви, че решително ще се противопостави на изпращането на български войници в Украйна, макар това никога да не е било обсъждано", пише "Тагесцайтунг". Изданието припомня проявената от Йотова сдържаност по повод нападенията на кораби край българските брегове, както и странното предупреждение, че неведоми врагове на България искали да отнемат кирилицата от хората.

"Двойна доза Орбан"

И в този коментар се изтъква, че същинският победител в тази избори е сегашният премиер Радев: "Той, подобно на Йотова, все още носи отпечатъка на западналата Социалистическа партия. И Радев също гледа към Москва и категорично отхвърля доставките на оръжие за Украйна. Освен това той заплашва, че ще наложи вето на санкциите на ЕС срещу Русия. Затова може да се говори за "дежавю" за Брюксел - защото с Йотова и Радев ЕС получава двойна доза "Виктор Орбан". Какво означаваше това за Украйна е достатъчно добре известно. Ще бъде интересно да се види дали и какви поуки си е извлякъл Брюксел от този опит, заключава Йортел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МУТРОФАНОВА

    19 58 Отговор
    Щяла да почерпи .

    Коментиран от #25, #44, #74, #77

    14:13 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Дойче Веле

    96 18 Отговор
    е чужда медия. Направо си е чужда агентура. Всички чужди агенти/медии могат дружно с "демократичната общност" да правят сеш се кво?

    14:13 03.11.2026

  • 4 Статистика

    101 18 Отговор
    Щом плюят значи е добре!

    14:14 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъъъ

    100 14 Отговор
    Завиха като чакали! Значи сме направили правилния избор! 🤣

    14:14 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1337

    45 10 Отговор
    за Орбан не зная ама Обрани
    българите със сигурност ще станат

    14:15 03.11.2026

  • 9 Старец

    70 13 Отговор
    Евролиберализма си отива, спете спокойно деца.

    14:16 03.11.2026

  • 10 Оня

    66 9 Отговор
    Някой май циври в ъгъла!?

    14:16 03.11.2026

  • 11 Българанов

    15 29 Отговор
    АйКО НЕ ВЛЕЗАТ РЕАЛНО В ЧАС И НЕ СЕ ОПОМНЯТ ОТНОСТО РЕАЛНОСТА В БЪЛГАРИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА ХОРАТА И Т.Н. НЯМА ДА ИЗКАРАТ ДЪЛГО НА ВЛАСТ.

    14:17 03.11.2026

  • 12 Лаещите вкиснати

    69 9 Отговор
    са в шок. Да погледнат първо народната любов на собствена територия и Франция Испания Португалия и тогава да цвирят

    14:18 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    76 19 Отговор
    Не спряхте да пишете за тези"проруски нагласи".Йотова е избрана от болшинството на българския народ.Тя най-добре ще защитава нацоиналния интерес на България.Ако беше Гюров щеше да ни вкара във война.

    Коментиран от #21, #46, #49, #72, #73

    14:18 03.11.2026

  • 15 Васил

    15 48 Отговор
    На Европа и писна от копията на Орановците и бързо ще наритат задните части на г-н Топ Гън и рижавата овца.

    Коментиран от #76, #80

    14:20 03.11.2026

  • 16 Оня

    68 8 Отговор
    А нещо да драснете за феноменалния рейтинг на Мерц дето има големи мераци да воюва с руснаците?

    14:20 03.11.2026

  • 17 Руския анклав БГ

    16 49 Отговор
    От 44 та година бг е руска колония, Кремъл посочва кой да управлява

    14:20 03.11.2026

  • 18 Мунчо бавния

    14 44 Отговор
    Минчо бавния и бабичката - срам за човешката цивилизация

    Коментиран от #24, #52, #82

    14:21 03.11.2026

  • 19 Леле - леле ! 🤔

    45 9 Отговор
    Натото и ЕС Брюксел в момента са подчинени на Великобритания , Израел и Турция . Този задкулисен съюз управлява и медиите в Европа . В ущърб на хората - европейци .

    14:21 03.11.2026

  • 20 Един

    14 19 Отговор
    Двойна доза Путин.

    14:21 03.11.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    45 4 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    В България Йотова губи само в ТРИ избирателни райна ❗

    14:21 03.11.2026

  • 22 Гост

    31 3 Отговор
    Айнцу, цванцу, дюнер!

    14:22 03.11.2026

  • 23 100

    12 15 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Изрусена е, иначе е червена.

    14:22 03.11.2026

  • 24 Ъъъ

    50 9 Отговор

    До коментар #18 от "Мунчо бавния":

    За предпочитане са пред пелтечещия Гюров, зад който застанаха Бойко, Пеевски и Асен.... И би трябвало да се срамувате от това, че подкрепяте човека на мафията в България! 🤣

    Коментиран от #47

    14:25 03.11.2026

  • 25 А бе къде е корчи

    38 4 Отговор

    До коментар #1 от "МУТРОФАНОВА":

    Вече трети ден се е завил дълбоко в леглото с юргана и от време на време поглежда из под него да не би призракът на Путин да го дебне

    14:25 03.11.2026

  • 26 Троян

    42 7 Отговор
    Тоя да се огледа колко дюнерджийнници има във цяла Германия и тогава да дава акъл.

    14:25 03.11.2026

  • 27 И Киев е Руски

    42 7 Отговор
    Най ми е кеф когато жълтите павета са с жълти гащи

    14:26 03.11.2026

  • 28 ЧеБурашка

    39 8 Отговор
    Щом либерастите пищят, значи сме направили правилен избор...

    14:26 03.11.2026

  • 29 германчищата толкова и разбират

    7 11 Отговор
    Ятаганка е отвсякъде соросоид, така че да се успокоят.

    14:26 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дедо ви

    34 9 Отговор
    Ами не може да се отрече, приятно е чувството да се наблюдават последните издихания на еуро либералите! Ще си направя една салатка от ЗЕЛЕ за довечера!

    Коментиран от #45

    14:27 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 (Българин)

    30 7 Отговор
    Англосаксите и българите кръвдриславят от Йотова и как така спечели тези избори,ами Българинът не вярва на тик ток реклами за чорапи

    14:27 03.11.2026

  • 35 Руска подлога

    11 33 Отговор
    Пенсионерка главнокомандваща, това избра плебса

    Коментиран от #56

    14:27 03.11.2026

  • 36 Алекс

    37 9 Отговор
    Слава Севрюкова е казала че когато в България стане жена президент, страната ще тръгне в положителна посока...
    Много им се иска на мафията да не е така но какво да се прави...
    Настанаха други времена, времена на Възход!!!

    14:28 03.11.2026

  • 37 .Аньо в ..ропа

    8 7 Отговор
    коментарът във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ е изчерпателен за новия стар имидж на страната сред европейците.

    Коментиран от #53

    14:28 03.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гого

    5 23 Отговор
    Брюксел като приложи вариантът с Орбан кака Йоца ще гледа като бебе у лампа.

    Коментиран от #93, #94

    14:29 03.11.2026

  • 40 🦉🦉🦉🦉

    28 5 Отговор
    Чудно какво биха писКали същите медии, ако пред тях кандидатът за ВИЦе , милиционерът Кандев беше се изцепил, че У... йна е предала ядрените си ракети след МИНСКИТЕ споразумения 2014-та❗🫪🫪🫪
    И бабите пред блока знаят, че това стана още миналия век, след Будапещенското споразумение😀

    14:29 03.11.2026

  • 41 🦉🦉🦉🦉

    5 1 Отговор
    ...РАЙОНА...

    14:30 03.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Шошо

    5 28 Отговор
    Тандемът Радев-Йотова ще им донесе рязък крах, защото ще докарат страната до фалит, след като и хабер си нямат от икономика.

    Коментиран от #67, #99

    14:31 03.11.2026

  • 44 не ма розава пантеро ще

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "МУТРОФАНОВА":

    черпи ококорения василев и мирчер и компания -има за какво биха ги с 200 на изборите и то без измама .кофти беше за шиши защото 90% от ромите не могат да гласуват с машините много кофти

    14:31 03.11.2026

  • 45 Пак да ти кажа

    4 22 Отговор

    До коментар #32 от "Дедо ви":

    България е в еврозоната, Шенген, ЕС и НАТО.Няма мърдане докато си жив.Свиквай.

    Коментиран от #66, #95, #100, #103

    14:32 03.11.2026

  • 46 Я пак - болшинство ли каза?

    6 12 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    60% от 25% = 16%. Болшинството от 75% игнорира гласуването.

    Коментиран от #102

    14:32 03.11.2026

  • 47 Запознат

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Ъъъ":

    Колега изкарахме ли за по една пица?

    Коментиран от #64, #78

    14:33 03.11.2026

  • 48 Българин 🇧🇬

    16 2 Отговор
    Евросъюзът потъва в мизерия . Боко и Шиши се снишиха и отдръпнаха , а Илияна се нахендри .

    14:33 03.11.2026

  • 49 уточнение

    6 15 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    не е от целия народ, а Йотова е избрана от 900 000 гласували от 5 000 000 имащи право на глас (всеки пети), поради липса на кандидат, който да пробуди доверие у гласоподавателите.
    Победата си е, както победа, така и по-беда.

    Коментиран от #105

    14:34 03.11.2026

  • 50 Сатана Z

    22 3 Отговор
    Щом немските медии квичат на умряло,значи българите сме направили нашия правилен и цивилизационен избор за Президент .

    14:35 03.11.2026

  • 51 Иван

    17 2 Отговор
    Тези медии никога не съобщават, че президентите на САЩ са проститутки на Израел.

    14:35 03.11.2026

  • 52 🦉🦉🦉🦉

    19 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мунчо бавния":

    СРАм е кандидатът за ВИЦе на ГюрOF, дето при толкова гюрултия за У...йна, НЕ знае, че У...на е предала ядрения си арсенал преди ПОВЕЧЕ от ТРИДЕСЕТ години , а не след Минските споразумения😀😀😀

    14:35 03.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Роджър Мур 007 ⛷️

    18 2 Отговор
    Кеф! Кеееф!

    генерал Радев ✊ победа 🇧🇬

    14:35 03.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 каунь

    14 4 Отговор
    кьопеците квичат кервана си върви! Националния интерес над всичко!

    14:36 03.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Видиш ли

    25 4 Отговор
    статия на Дойче зеле , няма смисъл да я четеш - жълтопаветна,психясала, урсулска пропаганда!!!

    Коментиран от #65

    14:37 03.11.2026

  • 60 Учуден

    3 8 Отговор

    До коментар #58 от "ШЕФА":

    Колега до кога си на смяна?

    14:38 03.11.2026

  • 61 сега..

    5 17 Отговор
    Чорапа го видяхме.Никъде не го поканиха с мерак.Тук таме от немай къде.Сега затвърждаваме убедително това.Другите активно се срещат и помагат за бизнес контакти и каквото се сетите.Горкото ще си седи тук 5г.

    14:38 03.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Пак да ти го напиша

    3 16 Отговор
    България е в еврозоната, Шенген, ЕС и НАТО.Така ще бъде докато си жив.Свиквай.Кофти.А?
    И си намери работа.

    Коментиран от #96

    14:41 03.11.2026

  • 64 мефистофел

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Запознат":

    КОЛЕГА ВКАРАЙ МЕ И МЕН В ДАЛАВЕРАТА И АЗ ИСКАМ ДА ЯМ ПИЦА

    Коментиран от #81

    14:42 03.11.2026

  • 65 Ама я прочете

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Видиш ли":

    🤪🤣🤣🤣🤣

    14:42 03.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Историк

    6 16 Отговор
    Политик, който предава националната сигурност на държавата, се нарича национален предател. Президент,който се интересува за чужда държава, а не за тази,на която е президент,няма място в политиката. Йотова пази интересите на Путин България да бъде незащитена територия и най-уязвима държава в НАТО и ЕС, предлага му я на тепсия. Тези българи,които я избраха и тези,които не гласуваха- 72 %, не се интересуват за бъдещето,т.е.за децата и внуците си,което е печално за всяка държава.

    Коментиран от #71, #87

    14:43 03.11.2026

  • 69 Никога не е

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    казвала това! Нито е казвала руса, нито е казвала русКа! А и мафиЙотова нито е руска, нито е руса! Боята не прави борбата! Но пък, Ванга е казала, че България ще бъде с Русия и Русия ще бъде винаги с България - това е вярното!

    14:45 03.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ТИ КЪДЕ ЖИВЕЕШ БЕ

    6 4 Отговор

    До коментар #68 от "Историк":

    ДА НЕ СИ ПИЛ АНТИФРИЗ

    14:46 03.11.2026

  • 72 И ти си прав, но

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    донякъде! Йотова каза, че Русия Е агресор! Тя също Е за Истанбулската конвенция! За другите неща няма и да споменаваме! Всичко е измама, няма как масони и тамплиери да са про-руски и про-православни! Изключено!

    14:47 03.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Нали същите

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "МУТРОФАНОВА":

    западни опорки се лееха и за Ленчето с кремчето - която станА за резил пред цел свет! Та и сега, пак същите лъжи!

    14:50 03.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Кои са

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Васил":

    Орановците???

    14:50 03.11.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ъъъ

    10 4 Отговор

    До коментар #47 от "Запознат":

    Кое не е така? Гюров пелтечи и се запъва пред камери и това пролича най-силно по време на дебата, за който той беше крайно неподготвен! Гюров беше подкрепен от Бойко и Пеевски, срещу които до вчера скачахте по площадите! За какви пици ми говориш?

    Коментиран от #79

    14:55 03.11.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Има тук един дето вика само Ъъъ

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "мефистофел":

    Той работи за две пици на ден и 6 цигари.

    15:00 03.11.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Факт

    14 8 Отговор
    За Йотова логично и категорично гласуваха всички индивиди които симпатизират на фашисткия агресор и не искат да има мир в Украйна.

    Коментиран от #89

    15:06 03.11.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Копейка в шок

    8 7 Отговор
    Контейнера доплувал до нашият бряг беше пълен с новогодишни играчки, а тьотята от пАсоло и Костя Главната копейка ни казаха пълни с оръжие за Украйна.Така предизборно ни го казаха ха ха и ,че Ганчо "юнашки" щели да го пращат на фронта ха ха
    Добре, че народа ни в по голямата част е проZтичък да пИчелиме избори.
    Като няма пАбеда на фронга поне тука имаме пАбеда ха ха.
    Незнам как ще бъдем след Радевата зима, ама нека се радваме.Русофили обичащи друга държава пАбеда, пАбеда.....

    Коментиран от #108

    15:07 03.11.2026

  • 86 12345

    6 4 Отговор
    Пълни глупости. Йотова е вицепрезидент 2 мандата, а от началото на годината е Президент.

    15:08 03.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Звездоброец

    2 1 Отговор
    Тази ситуация не може дълго да продължи - трудно се управлява с опашати лъжи !

    15:08 03.11.2026

  • 89 Хмм

    8 1 Отговор

    До коментар #83 от "Факт":

    не гласуваха за йотова а против пеевски и борисов които декларираха подкрепа за Гюров

    15:11 03.11.2026

  • 90 Атина Палада

    6 4 Отговор
    Абре неумните и некрасивите не разбраха ли,че българският народ не ги иска;)

    Коментиран от #106

    15:11 03.11.2026

  • 91 С 2 думи

    4 2 Отговор
    Отде коня у реката.... каквото сте си посели това ще берете ,демек вся власт советом.Отново.Ужас!!!

    15:12 03.11.2026

  • 92 Постоянно се говори

    3 3 Отговор
    За проевропейска позиция която обаче Йотова нямала защото не подкрепя Украйна?! От кога Украйна стана синоним на Европа?! Тя ли вече ежеталона и пътеводната звезда?! Ами кафето си го не проевропейска а проукраинска позиция че липсва на Йотова и Радев....но тя такава липсва и в болшинството избиратели за ужас на статуквото в Брюксел

    15:15 03.11.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Пак да ти кажа":

    Те така пишеха и за СССР, и за Варшавския договор....ама явно си от (кло)ZET(00)- a,
    та не знаеш❗

    15:26 03.11.2026

  • 96 🦉🦉🦉🦉

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Пак да ти го напиша":

    Те така пишеха и за СССР, и за Варшавския договор....ама явно си от (кло)ZET(00)- a,
    та не знаеш❗

    15:27 03.11.2026

  • 97 пак надигат глас

    10 3 Отговор
    Тези немски фашисти от дойчето не знаят ли, че българите само като видят такава статия, и веднага се раждат десет нови русофили. Срамно е, че Германия отново стана основен двигател на фашизма и войната в Европа. Не е трябвало да ви оставят държава след Втората световна война. Чисто и просто е трябвало САЩ и Русия да ви поделят на две и да ви приключат. С това щяха да свършат всички злини на континента. Една голяма европейска война заради германците по време на реформацията, втора огромна европейска война по време на френско-пруската война пак заради германците, масови убийства и кланета на Балканите от османците пак заради подкрепата на германците към тях, после две световни войни, предизвикани от Германия и в момента се опитват да предизвика трета. Проклети фашисти!

    Коментиран от #111, #112

    15:28 03.11.2026

  • 98 Лице на задник

    2 1 Отговор
    Само вижте снимката !!! Струи интелект, възвишени ценности, морал.... направо сме в апогея на Българската цивилизация !!!

    Коментиран от #104

    15:28 03.11.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Когато

    1 3 Отговор
    Комунисти са управлявали страната резултатите винаги са били плачевни.

    Коментиран от #110

    15:36 03.11.2026

  • 102 Амиш резултатите,

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Я пак - болшинство ли каза?":

    ясно показват, че тези които не са брали гъби и гледали телевизия, а са гласували са направили правилния избор. Ниската избирателна активност се дължи именно на предните порочни управления,които отвратиха хората да гласуват, защото всичко при предните избори беше стъкмистика и шмекерия. Сега не успяхте, защото Радев дойде на власт и ви секнаха грабежите и лъжите. Гърчете се килимчета пред входни врати.

    15:37 03.11.2026

  • 103 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Пак да ти кажа":

    Ти да не си врачка?:))) Той може да надживее и еврозоната и НатЮто,и шИнгена и ЕС ...Знае ли човек ...

    15:37 03.11.2026

  • 104 мушмул

    5 0 Отговор

    До коментар #98 от "Лице на задник":

    Шиши или Баце по ли са ти лицеприятни?

    15:38 03.11.2026

  • 105 Останалите не гласували са тип

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "уточнение":

    овче стадо и си заслужават да бъдат стригани и доени.

    15:39 03.11.2026

  • 106 Касандра Солунска

    1 4 Отговор

    До коментар #90 от "Атина Палада":

    Колежке не говори като червена бабичка за целият народ .72% неприпознаха и комунистката баба Йоца, а над 720 000 бяха против.На комунистката отрочето и учеше на Запад, а не някой московски институт имени Ленина.Както и на всички комундета-номенклатури или така наречената червена буржоазия оглозгала тотално,Българи та чак до днес.

    15:39 03.11.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Снежанка

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Копейка в шок":

    Споко, в другия контейнер ще открият дядо Коледа и елена Рудолф!

    15:42 03.11.2026

  • 109 ЕЕЕЕ

    0 3 Отговор
    Исторически . червените правителства у нас винаги са приключвали катастрофално..

    15:44 03.11.2026

  • 110 Чакай малко

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Когато":

    Я уточни кога!

    15:52 03.11.2026

  • 111 В момента

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "пак надигат глас":

    в най-новия модел AI, който ще оперира в новото поколение хуманоидни роботи, ще бъде въведена инструкция, ако срещнат путинофил, който пламенно издига фалшивият си идол и плюе запада, да се отнесат с него както Марги с другаря Hepe3aHoB, от един добре известен български филм от края на комунизма.

    15:54 03.11.2026

  • 112 И още мисирки ООД

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "пак надигат глас":

    Ами тя Германия бе поделена на две, но Горбачов през 1990 година сервира на тепсия Източна Германия и цяла Източна Европа само срещу голото обещание, че НАТО няма да направи крачка на изток. Но германците бързо забравиха тези факти и пак започнаха да се превръщат в милитаристична държава, променяйки неутралния си статус.

    15:54 03.11.2026