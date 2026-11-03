Двойна доза "Орбан": чужди медии за избора на Йотова

"Резултат, от който Путин може да е доволен", е озаглавен коментарът във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ (ФАЦ) по повод президентските избори в България. Авторът Николас Бусе изтъква, че в България проруската президентка остава на поста си. Значителната победа на заемалата и до момента президентския пост Илиана Йотова показва, че проруският курс на правителството на Радев намира поддръжка в обществото, научават читателите на германското издание. "Премиерът не бива да се опасява, че Йотова ще му противоречи, при положение, че му е била вицепрезидентка", коментира авторът.
"Вместо ясна позиция - шикалкаване"
След като отбелязва, че Радев е напуснал френско-британската "Коалиция на желаещите", която подкрепя Украйна, ФАЦ прави сравнение с популистките германски формации "Алтернатива за Германия" и Съюза на Сара Вагенкнехт, които също като "Прогресивна България" се обявяват за мирни преговори с Русия. "В България готовността за умиротворяване стига дотам, че дори при атаки срещу цели пред българското крайбрежие политиците шикалкавят, вместо да изразят ясна позиция. Предполагаемата историческа или културна връзка на България с Русия продължава да служи добре на Путин в една все по-обезкуражена Европа", констатира Николас Бусе.
Проруската ориентация на новоизбраната българска президентка се подчертава и от "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ). Изданието пише, че Илиана Йотова изглежда е намерила решение какво трябва да е поведението спрямо Русия и Украйна, или най-малкото изглежда много уверена, че Украйна не трябва да получава военна подкрепа, а санкциите срещу Русия не са добра идея за разлика от подобряването на отношенията с Москва. ЗЦ отбелязва, че Йотова е за преговори за край на войната, сякаш че никой друг не иска това. Германското издание прогнозира, че по въпросите, свързани с Русия и с Украйна, на ЕС няма да му е лесно с Йотова. Припомнен е и поклонът на Йотова пред руския патриарх Кирил - човек, който твърдо подкрепя войната на Путин срещу Украйна.
"Само и само да не се провокира Русия"
И Михаел Мартенс подчертава във ФАЦ, че победата на Йотова е успех за Радев. Чрез тази победа проруският курс в България ще се затвърди, защото както Радев, така и Йотова са против военната подкрепа за Украйна, пише още в анализа във ФАЦ, озаглавен "Само и само да не се провокира". Изданието припомня за атаките с дронове край българските брегове и цитира обръщението на редица известни български политици, подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров, че вместо да се подготви подобаваща реакция, рискът е бил подценен. Отказът да се признае руската заплаха и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море "драстично повишава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната". Очевидно обаче малкото избиратели, които изобщо се включиха в балотажа, оценяват рисковете другояче и възприемат реториката на Радев, че Русия не бива да бъде провокирана, заключава Михаел Мартенс.
"Евтин популизъм"
"Дежавю за Брюксел" е озаглавила коментара си в "Тагесцайтунг" Барбара Йортел. Тя посочва, че на балотажа за президентските избори чудото не се е случило и Илиана Йотова е спечелила, и то със значителна преднина пред кандидата на проевропейските опозиционни партии Андрей Гюров. "Евтиният популизъм на твърдата противничка на военната помощ за Украйна явно е имал успех сред повечето българи, макар избирателната активност от 29 процента да не е свидетелство за прекомерен интерес към изхода", посочва Йортел.
"Бившата социалистка Йотова се представяше по време на предизборната кампания като ангел на мира. Тя пропагандираше диалог с Москва и обяви, че решително ще се противопостави на изпращането на български войници в Украйна, макар това никога да не е било обсъждано", пише "Тагесцайтунг". Изданието припомня проявената от Йотова сдържаност по повод нападенията на кораби край българските брегове, както и странното предупреждение, че неведоми врагове на България искали да отнемат кирилицата от хората.
"Двойна доза Орбан"
И в този коментар се изтъква, че същинският победител в тази избори е сегашният премиер Радев: "Той, подобно на Йотова, все още носи отпечатъка на западналата Социалистическа партия. И Радев също гледа към Москва и категорично отхвърля доставките на оръжие за Украйна. Освен това той заплашва, че ще наложи вето на санкциите на ЕС срещу Русия. Затова може да се говори за "дежавю" за Брюксел - защото с Йотова и Радев ЕС получава двойна доза "Виктор Орбан". Какво означаваше това за Украйна е достатъчно добре известно. Ще бъде интересно да се види дали и какви поуки си е извлякъл Брюксел от този опит, заключава Йортел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МУТРОФАНОВА
Коментиран от #25, #44, #74, #77
14:13 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И Дойче Веле
14:13 03.11.2026
4 Статистика
14:14 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ъъъ
14:14 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 1337
българите със сигурност ще станат
14:15 03.11.2026
9 Старец
14:16 03.11.2026
10 Оня
14:16 03.11.2026
11 Българанов
14:17 03.11.2026
12 Лаещите вкиснати
14:18 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Българин
Коментиран от #21, #46, #49, #72, #73
14:18 03.11.2026
15 Васил
Коментиран от #76, #80
14:20 03.11.2026
16 Оня
14:20 03.11.2026
17 Руския анклав БГ
14:20 03.11.2026
18 Мунчо бавния
Коментиран от #24, #52, #82
14:21 03.11.2026
19 Леле - леле ! 🤔
14:21 03.11.2026
20 Един
14:21 03.11.2026
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #14 от "Българин":В България Йотова губи само в ТРИ избирателни райна ❗
14:21 03.11.2026
22 Гост
14:22 03.11.2026
23 100
До коментар #5 от "1488":Изрусена е, иначе е червена.
14:22 03.11.2026
24 Ъъъ
До коментар #18 от "Мунчо бавния":За предпочитане са пред пелтечещия Гюров, зад който застанаха Бойко, Пеевски и Асен.... И би трябвало да се срамувате от това, че подкрепяте човека на мафията в България! 🤣
Коментиран от #47
14:25 03.11.2026
25 А бе къде е корчи
До коментар #1 от "МУТРОФАНОВА":Вече трети ден се е завил дълбоко в леглото с юргана и от време на време поглежда из под него да не би призракът на Путин да го дебне
14:25 03.11.2026
26 Троян
14:25 03.11.2026
27 И Киев е Руски
14:26 03.11.2026
28 ЧеБурашка
14:26 03.11.2026
29 германчищата толкова и разбират
14:26 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дедо ви
Коментиран от #45
14:27 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 (Българин)
14:27 03.11.2026
35 Руска подлога
Коментиран от #56
14:27 03.11.2026
36 Алекс
Много им се иска на мафията да не е така но какво да се прави...
Настанаха други времена, времена на Възход!!!
14:28 03.11.2026
37 .Аньо в ..ропа
Коментиран от #53
14:28 03.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гого
Коментиран от #93, #94
14:29 03.11.2026
40 🦉🦉🦉🦉
И бабите пред блока знаят, че това стана още миналия век, след Будапещенското споразумение😀
14:29 03.11.2026
41 🦉🦉🦉🦉
14:30 03.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Шошо
Коментиран от #67, #99
14:31 03.11.2026
44 не ма розава пантеро ще
До коментар #1 от "МУТРОФАНОВА":черпи ококорения василев и мирчер и компания -има за какво биха ги с 200 на изборите и то без измама .кофти беше за шиши защото 90% от ромите не могат да гласуват с машините много кофти
14:31 03.11.2026
45 Пак да ти кажа
До коментар #32 от "Дедо ви":България е в еврозоната, Шенген, ЕС и НАТО.Няма мърдане докато си жив.Свиквай.
Коментиран от #66, #95, #100, #103
14:32 03.11.2026
46 Я пак - болшинство ли каза?
До коментар #14 от "Българин":60% от 25% = 16%. Болшинството от 75% игнорира гласуването.
Коментиран от #102
14:32 03.11.2026
47 Запознат
До коментар #24 от "Ъъъ":Колега изкарахме ли за по една пица?
Коментиран от #64, #78
14:33 03.11.2026
48 Българин 🇧🇬
14:33 03.11.2026
49 уточнение
До коментар #14 от "Българин":не е от целия народ, а Йотова е избрана от 900 000 гласували от 5 000 000 имащи право на глас (всеки пети), поради липса на кандидат, който да пробуди доверие у гласоподавателите.
Победата си е, както победа, така и по-беда.
Коментиран от #105
14:34 03.11.2026
50 Сатана Z
14:35 03.11.2026
51 Иван
14:35 03.11.2026
52 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "Мунчо бавния":СРАм е кандидатът за ВИЦе на ГюрOF, дето при толкова гюрултия за У...йна, НЕ знае, че У...на е предала ядрения си арсенал преди ПОВЕЧЕ от ТРИДЕСЕТ години , а не след Минските споразумения😀😀😀
14:35 03.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Роджър Мур 007 ⛷️
генерал Радев ✊ победа 🇧🇬
14:35 03.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 каунь
14:36 03.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Видиш ли
Коментиран от #65
14:37 03.11.2026
60 Учуден
До коментар #58 от "ШЕФА":Колега до кога си на смяна?
14:38 03.11.2026
61 сега..
14:38 03.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Пак да ти го напиша
И си намери работа.
Коментиран от #96
14:41 03.11.2026
64 мефистофел
До коментар #47 от "Запознат":КОЛЕГА ВКАРАЙ МЕ И МЕН В ДАЛАВЕРАТА И АЗ ИСКАМ ДА ЯМ ПИЦА
Коментиран от #81
14:42 03.11.2026
65 Ама я прочете
До коментар #59 от "Видиш ли":🤪🤣🤣🤣🤣
14:42 03.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Историк
Коментиран от #71, #87
14:43 03.11.2026
69 Никога не е
До коментар #5 от "1488":казвала това! Нито е казвала руса, нито е казвала русКа! А и мафиЙотова нито е руска, нито е руса! Боята не прави борбата! Но пък, Ванга е казала, че България ще бъде с Русия и Русия ще бъде винаги с България - това е вярното!
14:45 03.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ТИ КЪДЕ ЖИВЕЕШ БЕ
До коментар #68 от "Историк":ДА НЕ СИ ПИЛ АНТИФРИЗ
14:46 03.11.2026
72 И ти си прав, но
До коментар #14 от "Българин":донякъде! Йотова каза, че Русия Е агресор! Тя също Е за Истанбулската конвенция! За другите неща няма и да споменаваме! Всичко е измама, няма как масони и тамплиери да са про-руски и про-православни! Изключено!
14:47 03.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Нали същите
До коментар #1 от "МУТРОФАНОВА":западни опорки се лееха и за Ленчето с кремчето - която станА за резил пред цел свет! Та и сега, пак същите лъжи!
14:50 03.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Кои са
До коментар #15 от "Васил":Орановците???
14:50 03.11.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Ъъъ
До коментар #47 от "Запознат":Кое не е така? Гюров пелтечи и се запъва пред камери и това пролича най-силно по време на дебата, за който той беше крайно неподготвен! Гюров беше подкрепен от Бойко и Пеевски, срещу които до вчера скачахте по площадите! За какви пици ми говориш?
Коментиран от #79
14:55 03.11.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Има тук един дето вика само Ъъъ
До коментар #64 от "мефистофел":Той работи за две пици на ден и 6 цигари.
15:00 03.11.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Факт
Коментиран от #89
15:06 03.11.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Копейка в шок
Добре, че народа ни в по голямата част е проZтичък да пИчелиме избори.
Като няма пАбеда на фронга поне тука имаме пАбеда ха ха.
Незнам как ще бъдем след Радевата зима, ама нека се радваме.Русофили обичащи друга държава пАбеда, пАбеда.....
Коментиран от #108
15:07 03.11.2026
86 12345
15:08 03.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Звездоброец
15:08 03.11.2026
89 Хмм
До коментар #83 от "Факт":не гласуваха за йотова а против пеевски и борисов които декларираха подкрепа за Гюров
15:11 03.11.2026
90 Атина Палада
Коментиран от #106
15:11 03.11.2026
91 С 2 думи
15:12 03.11.2026
92 Постоянно се говори
15:15 03.11.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 🦉🦉🦉🦉
До коментар #45 от "Пак да ти кажа":Те така пишеха и за СССР, и за Варшавския договор....ама явно си от (кло)ZET(00)- a,
та не знаеш❗
15:26 03.11.2026
96 🦉🦉🦉🦉
До коментар #63 от "Пак да ти го напиша":Те така пишеха и за СССР, и за Варшавския договор....ама явно си от (кло)ZET(00)- a,
та не знаеш❗
15:27 03.11.2026
97 пак надигат глас
Коментиран от #111, #112
15:28 03.11.2026
98 Лице на задник
Коментиран от #104
15:28 03.11.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Когато
Коментиран от #110
15:36 03.11.2026
102 Амиш резултатите,
До коментар #46 от "Я пак - болшинство ли каза?":ясно показват, че тези които не са брали гъби и гледали телевизия, а са гласували са направили правилния избор. Ниската избирателна активност се дължи именно на предните порочни управления,които отвратиха хората да гласуват, защото всичко при предните избори беше стъкмистика и шмекерия. Сега не успяхте, защото Радев дойде на власт и ви секнаха грабежите и лъжите. Гърчете се килимчета пред входни врати.
15:37 03.11.2026
103 Атина Палада
До коментар #45 от "Пак да ти кажа":Ти да не си врачка?:))) Той може да надживее и еврозоната и НатЮто,и шИнгена и ЕС ...Знае ли човек ...
15:37 03.11.2026
104 мушмул
До коментар #98 от "Лице на задник":Шиши или Баце по ли са ти лицеприятни?
15:38 03.11.2026
105 Останалите не гласували са тип
До коментар #49 от "уточнение":овче стадо и си заслужават да бъдат стригани и доени.
15:39 03.11.2026
106 Касандра Солунска
До коментар #90 от "Атина Палада":Колежке не говори като червена бабичка за целият народ .72% неприпознаха и комунистката баба Йоца, а над 720 000 бяха против.На комунистката отрочето и учеше на Запад, а не някой московски институт имени Ленина.Както и на всички комундета-номенклатури или така наречената червена буржоазия оглозгала тотално,Българи та чак до днес.
15:39 03.11.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Снежанка
До коментар #85 от "Копейка в шок":Споко, в другия контейнер ще открият дядо Коледа и елена Рудолф!
15:42 03.11.2026
109 ЕЕЕЕ
15:44 03.11.2026
110 Чакай малко
До коментар #101 от "Когато":Я уточни кога!
15:52 03.11.2026
111 В момента
До коментар #97 от "пак надигат глас":в най-новия модел AI, който ще оперира в новото поколение хуманоидни роботи, ще бъде въведена инструкция, ако срещнат путинофил, който пламенно издига фалшивият си идол и плюе запада, да се отнесат с него както Марги с другаря Hepe3aHoB, от един добре известен български филм от края на комунизма.
15:54 03.11.2026
112 И още мисирки ООД
До коментар #97 от "пак надигат глас":Ами тя Германия бе поделена на две, но Горбачов през 1990 година сервира на тепсия Източна Германия и цяла Източна Европа само срещу голото обещание, че НАТО няма да направи крачка на изток. Но германците бързо забравиха тези факти и пак започнаха да се превръщат в милитаристична държава, променяйки неутралния си статус.
15:54 03.11.2026