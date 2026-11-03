Двойна доза "Орбан": чужди медии за избора на Йотова

"Резултат, от който Путин може да е доволен", е озаглавен коментарът във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ (ФАЦ) по повод президентските избори в България. Авторът Николас Бусе изтъква, че в България проруската президентка остава на поста си. Значителната победа на заемалата и до момента президентския пост Илиана Йотова показва, че проруският курс на правителството на Радев намира поддръжка в обществото, научават читателите на германското издание. "Премиерът не бива да се опасява, че Йотова ще му противоречи, при положение, че му е била вицепрезидентка", коментира авторът.

"Вместо ясна позиция - шикалкаване"

След като отбелязва, че Радев е напуснал френско-британската "Коалиция на желаещите", която подкрепя Украйна, ФАЦ прави сравнение с популистките германски формации "Алтернатива за Германия" и Съюза на Сара Вагенкнехт, които също като "Прогресивна България" се обявяват за мирни преговори с Русия. "В България готовността за умиротворяване стига дотам, че дори при атаки срещу цели пред българското крайбрежие политиците шикалкавят, вместо да изразят ясна позиция. Предполагаемата историческа или културна връзка на България с Русия продължава да служи добре на Путин в една все по-обезкуражена Европа", констатира Николас Бусе.

Проруската ориентация на новоизбраната българска президентка се подчертава и от "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ). Изданието пише, че Илиана Йотова изглежда е намерила решение какво трябва да е поведението спрямо Русия и Украйна, или най-малкото изглежда много уверена, че Украйна не трябва да получава военна подкрепа, а санкциите срещу Русия не са добра идея за разлика от подобряването на отношенията с Москва. ЗЦ отбелязва, че Йотова е за преговори за край на войната, сякаш че никой друг не иска това. Германското издание прогнозира, че по въпросите, свързани с Русия и с Украйна, на ЕС няма да му е лесно с Йотова. Припомнен е и поклонът на Йотова пред руския патриарх Кирил - човек, който твърдо подкрепя войната на Путин срещу Украйна.

"Само и само да не се провокира Русия"

И Михаел Мартенс подчертава във ФАЦ, че победата на Йотова е успех за Радев. Чрез тази победа проруският курс в България ще се затвърди, защото както Радев, така и Йотова са против военната подкрепа за Украйна, пише още в анализа във ФАЦ, озаглавен "Само и само да не се провокира". Изданието припомня за атаките с дронове край българските брегове и цитира обръщението на редица известни български политици, подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров, че вместо да се подготви подобаваща реакция, рискът е бил подценен. Отказът да се признае руската заплаха и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море "драстично повишава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната". Очевидно обаче малкото избиратели, които изобщо се включиха в балотажа, оценяват рисковете другояче и възприемат реториката на Радев, че Русия не бива да бъде провокирана, заключава Михаел Мартенс.

"Евтин популизъм"

"Дежавю за Брюксел" е озаглавила коментара си в "Тагесцайтунг" Барбара Йортел. Тя посочва, че на балотажа за президентските избори чудото не се е случило и Илиана Йотова е спечелила, и то със значителна преднина пред кандидата на проевропейските опозиционни партии Андрей Гюров. "Евтиният популизъм на твърдата противничка на военната помощ за Украйна явно е имал успех сред повечето българи, макар избирателната активност от 29 процента да не е свидетелство за прекомерен интерес към изхода", посочва Йортел.

"Бившата социалистка Йотова се представяше по време на предизборната кампания като ангел на мира. Тя пропагандираше диалог с Москва и обяви, че решително ще се противопостави на изпращането на български войници в Украйна, макар това никога да не е било обсъждано", пише "Тагесцайтунг". Изданието припомня проявената от Йотова сдържаност по повод нападенията на кораби край българските брегове, както и странното предупреждение, че неведоми врагове на България искали да отнемат кирилицата от хората.

"Двойна доза Орбан"

И в този коментар се изтъква, че същинският победител в тази избори е сегашният премиер Радев: "Той, подобно на Йотова, все още носи отпечатъка на западналата Социалистическа партия. И Радев също гледа към Москва и категорично отхвърля доставките на оръжие за Украйна. Освен това той заплашва, че ще наложи вето на санкциите на ЕС срещу Русия. Затова може да се говори за "дежавю" за Брюксел - защото с Йотова и Радев ЕС получава двойна доза "Виктор Орбан". Какво означаваше това за Украйна е достатъчно добре известно. Ще бъде интересно да се види дали и какви поуки си е извлякъл Брюксел от този опит, заключава Йортел.