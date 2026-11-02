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Политическа криза в Белгия: премиерът Барт де Вевер подаде оставка

Политическа криза в Белгия: премиерът Барт де Вевер подаде оставка

2 Ноември, 2026 13:28 1 429 25

  • барт де вевер-
  • белгия-
  • бюджетни преговори-
  • крал филип-
  • бюджетен дефицит

Кралят все още не е решил дали да я приеме и започва консултации с управляващата коалиция

Политическа криза в Белгия: премиерът Барт де Вевер подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският премиер Барт де Вевер подаде оставка пред крал Филип след провала на поредния кръг от преговори за бюджета за 2027 г. Управляващата коалиция не успя да постигне споразумение как да бъде преодолян бюджетният дефицит – чрез нови данъци или чрез ограничаване на разходите.

Оставката все още не е приета. Според съобщение на Кралския дворец крал Филип ще приеме отново Де Вевер в петък, а в сряда ще започне консултации с политическите сили от управляващата коалиция. Дворецът призовава партиите към „отговорност и постигане на съгласие“ на фона на геополитическата и икономическата криза.

Спорът е за данъците и социалните разходи

Основното разногласие в коалицията е свързано с начина, по който да бъде осигурено необходимото бюджетно усилие. Фламандските социалисти настояват недостигът да бъде намален чрез въвеждане на допълнителни данъци. Център-дясното Реформаторско движение предпочита съкращаване на социалните плащания и ограничаване на разходите.

Белгия се стреми до 2029 г. да спести 10 милиарда евро бюджетни средства. Според информацията за неуспешните преговори кабинетът търси пълноценен бюджет за 2027 г., а разговорите по него продължават от няколко месеца. Актуалният политически спор е свързан с необходимостта страната да овладее публичните си финанси и да договори мерки, приемливи за всички партии в коалицията.

Следват консултации с коалиционните партньори

Решението на крал Филип ще определи следващата стъпка за правителството. Засега държавният глава е оставил оставката на Де Вевер без окончателен отговор, което дава възможност на коалиционните партньори да продължат разговорите.

Правителството си поставя за цел да постигне бюджетно споразумение до края на декември. Ако преговорите не доведат до резултат, политическата криза може да се задълбочи, но към момента няма решение за приемане на оставката или за провеждане на предсрочни избори.

Споровете за социалните разходи вече предизвикаха сериозно обществено напрежение. В Белгия тази и миналата година се състояха около десет национални стачки, при които на няколко пъти беше блокирана цялата страна.

Източници: brusselstimes.com, euronews.com


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    72 4 Отговор
    Санкциите срещу Путин дават резултати.

    13:32 02.11.2026

  • 2 Бай Дан

    61 3 Отговор
    Клубът на богатите! Честито!

    Коментиран от #7

    13:33 02.11.2026

  • 3 Урсула иска замразените

    50 1 Отговор
    руски 300 милиарда, а този не даваше.

    Коментиран от #23

    13:34 02.11.2026

  • 4 Фройд

    46 1 Отговор
    От белгия , няма ли да кажат че си имаме проруски президент ?!
    Май само те не се изказаха .

    Холандците ги разбрахме.

    13:35 02.11.2026

  • 5 Санкциите работят!!

    47 2 Отговор
    Искаме още санкции!!!

    13:35 02.11.2026

  • 6 Какво става?

    37 2 Отговор
    Каква е тази миризма в райския сад?

    13:36 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пико

    52 1 Отговор
    Бюджетът празен, но пари за златни кенефи в Киев винаги има!

    Коментиран от #9

    13:37 02.11.2026

  • 9 Зеленко

    37 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пико":

    Строши ми се златния кееф, искам нов!

    13:40 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дайте 70 милиарда на Украйна и кажете

    42 0 Отговор
    Чао на Белия

    Коментиран от #16

    13:42 02.11.2026

  • 12 Зеленски

    30 1 Отговор
    Успя да руши ЕС

    13:47 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 456

    23 3 Отговор
    Ланград, сега Вевер. Двамата души които бяха твърдо срещу иземването на руските активи.
    Очаквам тази- другата седмица ЕК да обявят иземването/ освен ако на стане чудо ,някой друг да се противопостави/ и кажете бай ,бай на Европата.

    Коментиран от #21

    13:50 02.11.2026

  • 15 Я виж ти

    26 2 Отговор
    И други държави имали проблеми с бюджета. Трябва да им пратим г-н Василев, който е световно известен капацитет в правенето на бюджети.

    13:51 02.11.2026

  • 16 Боруна Лом

    23 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дайте 70 милиарда на Украйна и кажете":

    А НАШ ГЮРО, КОГА ЩЕ ГО СЪДИХМЕ ЗА ДОГОВОРИТЕ С УКРИЯ?

    13:52 02.11.2026

  • 17 Жан Клод Ван Дама

    10 1 Отговор
    Идвам да ви оправя!

    13:55 02.11.2026

  • 18 късото име

    19 2 Отговор
    Има ли държава в "куба на богаташите" която не се тресе от политически и финансови скандали?
    Май народа не е много възхитен от "светлите бъднини" към които ни води ЕС-коминтерна???
    Как ще коментират фактите, момчетата на мама Галя?

    14:00 02.11.2026

  • 19 Истината:

    20 2 Отговор
    Политическа криза в ЕС,
    Политическа криза в Белгия, Франция, Германия, Англия, Испания,
    Изобщо Урсулите доведоха ЕС до Политическа криза!

    Коментиран от #20

    14:03 02.11.2026

  • 20 От чужбина

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Истината:":

    То да беше само политическа кризата...

    14:09 02.11.2026

  • 21 не може да бъде

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "456":

    Изземването на руските активи не може да се свързва само с този м-р председател -това ще бъде позиция на всяко белгийско правителство защото там е централата на Юроклиър!?Изземването на руски активи първо ще бъде юридическа катастрофа след това катастрофа за Юрокклиър и после катастрофа заБбелгия!?Това ще бъде катастрофа и за ЕС но в Европа са обезумели и не го разбират !?

    14:15 02.11.2026

  • 22 Гай Турий

    7 1 Отговор
    Дялкайте още оръжия за укра, подарявайте на жидобандеровците милиарди евро, слугувайте на сатаните. Вече се получава верижна реакция от провали на държавниите елити в Англия, Франция, Германия, Испания, Италия, Полша и т.н. ДавАйте!

    14:27 02.11.2026

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Урсула иска замразените":

    И другите преди него не даваха. В Белгия избират патриоти, като господин Румен Радев.

    14:32 02.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кой

    0 0 Отговор
    Дарт Вейдер ли ?

    14:40 02.11.2026

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