Политическа криза в Белгия: премиерът Барт де Вевер подаде оставка

Белгийският премиер Барт де Вевер подаде оставка пред крал Филип след провала на поредния кръг от преговори за бюджета за 2027 г. Управляващата коалиция не успя да постигне споразумение как да бъде преодолян бюджетният дефицит – чрез нови данъци или чрез ограничаване на разходите.

Оставката все още не е приета. Според съобщение на Кралския дворец крал Филип ще приеме отново Де Вевер в петък, а в сряда ще започне консултации с политическите сили от управляващата коалиция. Дворецът призовава партиите към „отговорност и постигане на съгласие“ на фона на геополитическата и икономическата криза.

Спорът е за данъците и социалните разходи

Основното разногласие в коалицията е свързано с начина, по който да бъде осигурено необходимото бюджетно усилие. Фламандските социалисти настояват недостигът да бъде намален чрез въвеждане на допълнителни данъци. Център-дясното Реформаторско движение предпочита съкращаване на социалните плащания и ограничаване на разходите.

Белгия се стреми до 2029 г. да спести 10 милиарда евро бюджетни средства. Според информацията за неуспешните преговори кабинетът търси пълноценен бюджет за 2027 г., а разговорите по него продължават от няколко месеца. Актуалният политически спор е свързан с необходимостта страната да овладее публичните си финанси и да договори мерки, приемливи за всички партии в коалицията.

Следват консултации с коалиционните партньори

Решението на крал Филип ще определи следващата стъпка за правителството. Засега държавният глава е оставил оставката на Де Вевер без окончателен отговор, което дава възможност на коалиционните партньори да продължат разговорите.

Правителството си поставя за цел да постигне бюджетно споразумение до края на декември. Ако преговорите не доведат до резултат, политическата криза може да се задълбочи, но към момента няма решение за приемане на оставката или за провеждане на предсрочни избори.

Споровете за социалните разходи вече предизвикаха сериозно обществено напрежение. В Белгия тази и миналата година се състояха около десет национални стачки, при които на няколко пъти беше блокирана цялата страна.

Източници: brusselstimes.com, euronews.com