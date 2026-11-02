Политическа криза в Белгия: премиерът Барт де Вевер подаде оставка

Белгийският премиер Барт де Вевер подаде оставка пред крал Филип след провала на поредния кръг от преговори за бюджета за 2027 г. Управляващата коалиция не успя да постигне споразумение как да бъде преодолян бюджетният дефицит – чрез нови данъци или чрез ограничаване на разходите.
Оставката все още не е приета. Според съобщение на Кралския дворец крал Филип ще приеме отново Де Вевер в петък, а в сряда ще започне консултации с политическите сили от управляващата коалиция. Дворецът призовава партиите към „отговорност и постигане на съгласие“ на фона на геополитическата и икономическата криза.
Спорът е за данъците и социалните разходи
Основното разногласие в коалицията е свързано с начина, по който да бъде осигурено необходимото бюджетно усилие. Фламандските социалисти настояват недостигът да бъде намален чрез въвеждане на допълнителни данъци. Център-дясното Реформаторско движение предпочита съкращаване на социалните плащания и ограничаване на разходите.
Белгия се стреми до 2029 г. да спести 10 милиарда евро бюджетни средства. Според информацията за неуспешните преговори кабинетът търси пълноценен бюджет за 2027 г., а разговорите по него продължават от няколко месеца. Актуалният политически спор е свързан с необходимостта страната да овладее публичните си финанси и да договори мерки, приемливи за всички партии в коалицията.
Следват консултации с коалиционните партньори
Решението на крал Филип ще определи следващата стъпка за правителството. Засега държавният глава е оставил оставката на Де Вевер без окончателен отговор, което дава възможност на коалиционните партньори да продължат разговорите.
Правителството си поставя за цел да постигне бюджетно споразумение до края на декември. Ако преговорите не доведат до резултат, политическата криза може да се задълбочи, но към момента няма решение за приемане на оставката или за провеждане на предсрочни избори.
Споровете за социалните разходи вече предизвикаха сериозно обществено напрежение. В Белгия тази и миналата година се състояха около десет национални стачки, при които на няколко пъти беше блокирана цялата страна.
Източници: brusselstimes.com, euronews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
13:32 02.11.2026
2 Бай Дан
Коментиран от #7
13:33 02.11.2026
3 Урсула иска замразените
Коментиран от #23
13:34 02.11.2026
4 Фройд
Май само те не се изказаха .
Холандците ги разбрахме.
13:35 02.11.2026
5 Санкциите работят!!
13:35 02.11.2026
6 Какво става?
13:36 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пико
Коментиран от #9
13:37 02.11.2026
9 Зеленко
До коментар #8 от "Пико":Строши ми се златния кееф, искам нов!
13:40 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дайте 70 милиарда на Украйна и кажете
Коментиран от #16
13:42 02.11.2026
12 Зеленски
13:47 02.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 456
Очаквам тази- другата седмица ЕК да обявят иземването/ освен ако на стане чудо ,някой друг да се противопостави/ и кажете бай ,бай на Европата.
Коментиран от #21
13:50 02.11.2026
15 Я виж ти
13:51 02.11.2026
16 Боруна Лом
До коментар #11 от "Дайте 70 милиарда на Украйна и кажете":А НАШ ГЮРО, КОГА ЩЕ ГО СЪДИХМЕ ЗА ДОГОВОРИТЕ С УКРИЯ?
13:52 02.11.2026
17 Жан Клод Ван Дама
13:55 02.11.2026
18 късото име
Май народа не е много възхитен от "светлите бъднини" към които ни води ЕС-коминтерна???
Как ще коментират фактите, момчетата на мама Галя?
14:00 02.11.2026
19 Истината:
Политическа криза в Белгия, Франция, Германия, Англия, Испания,
Изобщо Урсулите доведоха ЕС до Политическа криза!
Коментиран от #20
14:03 02.11.2026
20 От чужбина
До коментар #19 от "Истината:":То да беше само политическа кризата...
14:09 02.11.2026
21 не може да бъде
До коментар #14 от "456":Изземването на руските активи не може да се свързва само с този м-р председател -това ще бъде позиция на всяко белгийско правителство защото там е централата на Юроклиър!?Изземването на руски активи първо ще бъде юридическа катастрофа след това катастрофа за Юрокклиър и после катастрофа заБбелгия!?Това ще бъде катастрофа и за ЕС но в Европа са обезумели и не го разбират !?
14:15 02.11.2026
22 Гай Турий
14:27 02.11.2026
23 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #3 от "Урсула иска замразените":И другите преди него не даваха. В Белгия избират патриоти, като господин Румен Радев.
14:32 02.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кой
14:40 02.11.2026