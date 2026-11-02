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Демократите вярват в изборен обрат в САЩ: могат ли социологическите проучвания да ги подведат?

Демократите вярват в изборен обрат в САЩ: могат ли социологическите проучвания да ги подведат?

2 Ноември, 2026 16:35 1 044 10

  • междинни избори в сащ-
  • демократи-
  • доналд тръмп-
  • проучвания-
  • сенат

Проучванията сочат успех за опозицията в Камарата на представителите и оспорвани битки за Сената. Предишни избори обаче показаха, че подкрепата за Доналд Тръмп може да бъде подценена

Демократите вярват в изборен обрат в САЩ: могат ли социологическите проучвания да ги подведат? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Демократите влизат в междинните избори в САЩ с високи очаквания, подкрепени от ниската популярност на президента Доналд Тръмп, недоволството от цените на храните и сметките и месеци на благоприятни за партията проучвания. Данните сочат, че кандидатите на демократите водят в повече от 218 избирателни района – броят, необходим за превземане на Камарата на представителите.

Надпреварата за Сената също изглежда оспорвана. Проучване на „Ню Йорк таймс“ поставя състезанието в Южна Каролина наравно, въпреки че Тръмп спечели щата с 18 процентни пункта през 2024 г. Допитвания на CNN дават преднина на демократите в Тексас, Канзас и Мейн.

Предишните грешки оставят място за съмнение

Историята на американските избори показва, че проучванията могат да се окажат неточни дори когато са публикувани само дни преди гласуването. Подкрепата за Тръмп е била подценена при победите му през 2016 и 2024 г., а през 2020 г. повечето допитвания прогнозираха по-убедителна победа за демократа Джо Байдън, отколкото той действително постигна.

Съмненията се засилиха и след първичните избори през тази година. В Мичиган проучванията предвиждаха двуцифрена победа за демократа Абдул Ел-Сайед, но резултатът му е бил около 1% преднина. В Уисконсин кандидатът за губернатор, който според допитванията е водел с близо 20 пункта, е загубил с разлика от част от процентния пункт.

„Консерваторите, особено тези от крайната десница, по природа са много антистабилизационни. Те не участват в нищо. Мразят системата. Това е предизвикателството“, казва Клифърд Йънг, президент на Ipsos Public Affairs.

По думите му социолозите все по-трудно достигат до американците, тъй като много домакинства се отказаха от стационарните телефони, а значителна част от хората не отговарят на непознати номера. Ако републиканските избиратели системно са представени недостатъчно в извадките, резултатите могат да се изместят в полза на демократите.

Защо преднината не гарантира победа

Междинните избори през 2022 г. показаха, че общите прогнози могат да бъдат по-точни. Тогава демократите загубиха контрола над Камарата, но с малка разлика, и запазиха Сената. Първичните избори обаче са по-непредвидими, защото избирателите често вземат решение в последния момент.

Демократите имат и исторически аргумент на своя страна: партията на президента обикновено губи позиции на междинни избори. През 2010 г. републиканците спечелиха повече от 60 места в Камарата на представителите на фона на икономическите трудности и споровете около здравната реформа на президента Барак Обама.

Сега обаче значителна част от оспорваните райони са спечелени убедително от Тръмп на президентските избори преди две години. Партийната поляризация е намалила броя на колебаещите се избиратели, а промените в границите на районите ограничават броя на местата, които могат да преминат от едната партия към другата. Републиканците имат и финансово предимство със стотици милиони долари за предизборна реклама.

Отделните проучвания имат статистическа грешка, затова съвкупността от няколко допитвания обикновено е по-надежден ориентир. Но когато разликите са малки, дори грешка от няколко процентни пункта може да реши кой ще спечели. Освен това избирателната активност може да промени картината: през предходната година демократите надминаха прогнозите в щатски и извънредни избори, защото техните поддръжници се явиха в по-голям брой от очакваното.

Източници: bbc.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 5 Отговор
    Колкото и Гюро верваше в обрата.

    Коментиран от #8

    16:37 02.11.2026

  • 2 Иван

    10 1 Отговор
    В САЩ няма многопартийна система.

    16:37 02.11.2026

  • 3 хаха

    14 5 Отговор
    "социологическите проучвания" ли ще го подведат?

    Като гледам оранЖутана как пълни памперс след памперс ... едва ли.

    16:37 02.11.2026

  • 4 Утре

    4 0 Отговор
    ще видим.

    16:37 02.11.2026

  • 5 Сатана Z

    6 14 Отговор
    Без измама демократите не могат да спечелят ,а плюс това бай Дончо е обещал на авс3ки гласоподавател по 5000$ девидент на Тръмп като спечели изборите за Конгреса

    Коментиран от #7

    16:38 02.11.2026

  • 6 Важно е на Вуте да му е зле !

    8 5 Отговор
    Американците да не са по различни от българите.
    Тук гласуват за този, който най-много ги лъже и краде, защо там да е по различно.
    Гледаш кой обещава най-много и гласуваш за него, нищо че от предните му 100 обещания не е изпълнил нито едно.

    16:43 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Радев $ Йотова

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ТИ си нашата гордост.

    16:45 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Винаги се

    6 4 Отговор
    Демократскста шороШня винаги се възТоргва от социалИнженЕринговите си миражи.

    16:59 02.11.2026