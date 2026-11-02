Демократите вярват в изборен обрат в САЩ: могат ли социологическите проучвания да ги подведат?

Демократите влизат в междинните избори в САЩ с високи очаквания, подкрепени от ниската популярност на президента Доналд Тръмп, недоволството от цените на храните и сметките и месеци на благоприятни за партията проучвания. Данните сочат, че кандидатите на демократите водят в повече от 218 избирателни района – броят, необходим за превземане на Камарата на представителите.

Надпреварата за Сената също изглежда оспорвана. Проучване на „Ню Йорк таймс“ поставя състезанието в Южна Каролина наравно, въпреки че Тръмп спечели щата с 18 процентни пункта през 2024 г. Допитвания на CNN дават преднина на демократите в Тексас, Канзас и Мейн.

Предишните грешки оставят място за съмнение

Историята на американските избори показва, че проучванията могат да се окажат неточни дори когато са публикувани само дни преди гласуването. Подкрепата за Тръмп е била подценена при победите му през 2016 и 2024 г., а през 2020 г. повечето допитвания прогнозираха по-убедителна победа за демократа Джо Байдън, отколкото той действително постигна.

Съмненията се засилиха и след първичните избори през тази година. В Мичиган проучванията предвиждаха двуцифрена победа за демократа Абдул Ел-Сайед, но резултатът му е бил около 1% преднина. В Уисконсин кандидатът за губернатор, който според допитванията е водел с близо 20 пункта, е загубил с разлика от част от процентния пункт.

„Консерваторите, особено тези от крайната десница, по природа са много антистабилизационни. Те не участват в нищо. Мразят системата. Това е предизвикателството“, казва Клифърд Йънг, президент на Ipsos Public Affairs.

По думите му социолозите все по-трудно достигат до американците, тъй като много домакинства се отказаха от стационарните телефони, а значителна част от хората не отговарят на непознати номера. Ако републиканските избиратели системно са представени недостатъчно в извадките, резултатите могат да се изместят в полза на демократите.

Защо преднината не гарантира победа

Междинните избори през 2022 г. показаха, че общите прогнози могат да бъдат по-точни. Тогава демократите загубиха контрола над Камарата, но с малка разлика, и запазиха Сената. Първичните избори обаче са по-непредвидими, защото избирателите често вземат решение в последния момент.

Демократите имат и исторически аргумент на своя страна: партията на президента обикновено губи позиции на междинни избори. През 2010 г. републиканците спечелиха повече от 60 места в Камарата на представителите на фона на икономическите трудности и споровете около здравната реформа на президента Барак Обама.

Сега обаче значителна част от оспорваните райони са спечелени убедително от Тръмп на президентските избори преди две години. Партийната поляризация е намалила броя на колебаещите се избиратели, а промените в границите на районите ограничават броя на местата, които могат да преминат от едната партия към другата. Републиканците имат и финансово предимство със стотици милиони долари за предизборна реклама.

Отделните проучвания имат статистическа грешка, затова съвкупността от няколко допитвания обикновено е по-надежден ориентир. Но когато разликите са малки, дори грешка от няколко процентни пункта може да реши кой ще спечели. Освен това избирателната активност може да промени картината: през предходната година демократите надминаха прогнозите в щатски и извънредни избори, защото техните поддръжници се явиха в по-голям брой от очакваното.

Източници: bbc.com