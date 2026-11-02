Лондон мобилизира съюзниците за нова помощ за Украйна преди формата „Рамщайн“

Великобритания води разговори с държави от Контактната група за отбраната на Украйна за допълнителни финансови вноски преди предстоящия зимен сезон. Това заяви британският министър на отбраната Вес Стрийтинг в Брюксел, където се срещна с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас.
Разговорът се проведе в рамките на двустранен диалог по въпросите на сигурността и отбраната. Стрийтинг посочи, че Великобритания вече е предвидила 10 милиарда паунда за подкрепа на Украйна в бюджета си. От тях 500 милиона паунда са предназначени за незабавна помощ през предстоящата зима.
Срещата „Рамщайн“ е насрочена за 17 ноември
Следващото заседание на Контактната група за отбраната на Украйна ще се проведе на 17 ноември в Брюксел. Форумът ще бъде съпредседателстван от Стрийтинг и германския министър на отбраната Борис Писториус.
„Преди тази среща активно мобилизираме усилията си, защото разбираме, че въпреки всички предизвикателства, страдания и разрушения, причинени от руските удари по Киев и други украински градове, тази година беше силна за Украйна“, заяви Стрийтинг.
По думите му фронтовата линия почти не се е променила, докато загубите на Русия са огромни както в човешки, така и в икономически план. Британският министър призова съюзниците да засилят подкрепата си, за да помогнат на Украйна да премине през зимата.
Послание към Кремъл
Стрийтинг заяви още, че Кремъл и лично Владимир Путин трябва ясно да разберат посланието на съюзниците. „Много е важно той да чуе този сигнал и да разбере за непоколебимата решимост на съюзниците на Украйна да я подкрепят толкова дълго, колкото е необходимо“, каза британският министър.
Той допълни, че не е сигурен дали до руския президент достига информация за хода на войната и за тежките последици за Русия. Срещата в Брюксел на 17 ноември ще бъде следващият форум, на който партньорите на Киев ще обсъдят военната и финансовата подкрепа за Украйна.
Източници: ukrinform.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укринформ🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #5
17:49 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Б. Борисов
17:50 02.11.2026
4 Да обаче Русия е вече по-силна
Коментиран от #6, #12
17:50 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ДА БЕ ДА
До коментар #4 от "Да обаче Русия е вече по-силна":ОДИ СЕ ПРЕГЛЕДАЙ,ПИТАТ ЗА ТЕБ ОТ 4ти КМ.
Коментиран от #13
17:53 02.11.2026
7 още са смели
17:53 02.11.2026
8 Гост
17:54 02.11.2026
9 Бялджип
17:55 02.11.2026
10 Нато загуби войната в Украйна!
17:56 02.11.2026
11 Да, да
17:56 02.11.2026
12 О, Морес
До коментар #4 от "Да обаче Русия е вече по-силна":Е,не всички 6.5 милиона.Феновете на ошамарената двойка не са.Те да идат и да се бият за U.K.Дето нейните храбри летци хвърлиха тонове бомби през зимата на 1943/44 г. над мирна спяща София.Това не се забравя.Ни Ко Га !
17:56 02.11.2026
13 "Ние сме на всеки километър!
До коментар #6 от "ДА БЕ ДА":"И так, до края на света".
Ще пеем гордо по манифестациите пак, нали?
17:57 02.11.2026
14 Сатана Z
17:59 02.11.2026
15 Още колко милиарди
18:00 02.11.2026
16 Хахахаха😂😂😂😂
18:00 02.11.2026