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Лондон мобилизира съюзниците за нова помощ за Украйна преди формата „Рамщайн“
  Тема: Украйна

Лондон мобилизира съюзниците за нова помощ за Украйна преди формата „Рамщайн“

2 Ноември, 2026 17:47 394 16

  • украйна-
  • великобритания-
  • вес стрийтинг-
  • рамщайн-
  • военна помощ

Великобритания вече предвиди 10 милиарда паунда за Киев, от които 500 милиона са за спешна зимна подкрепа

Лондон мобилизира съюзниците за нова помощ за Украйна преди формата „Рамщайн“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания води разговори с държави от Контактната група за отбраната на Украйна за допълнителни финансови вноски преди предстоящия зимен сезон. Това заяви британският министър на отбраната Вес Стрийтинг в Брюксел, където се срещна с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас.

Разговорът се проведе в рамките на двустранен диалог по въпросите на сигурността и отбраната. Стрийтинг посочи, че Великобритания вече е предвидила 10 милиарда паунда за подкрепа на Украйна в бюджета си. От тях 500 милиона паунда са предназначени за незабавна помощ през предстоящата зима.

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Срещата „Рамщайн“ е насрочена за 17 ноември

Следващото заседание на Контактната група за отбраната на Украйна ще се проведе на 17 ноември в Брюксел. Форумът ще бъде съпредседателстван от Стрийтинг и германския министър на отбраната Борис Писториус.

„Преди тази среща активно мобилизираме усилията си, защото разбираме, че въпреки всички предизвикателства, страдания и разрушения, причинени от руските удари по Киев и други украински градове, тази година беше силна за Украйна“, заяви Стрийтинг.

По думите му фронтовата линия почти не се е променила, докато загубите на Русия са огромни както в човешки, така и в икономически план. Британският министър призова съюзниците да засилят подкрепата си, за да помогнат на Украйна да премине през зимата.

Послание към Кремъл

Стрийтинг заяви още, че Кремъл и лично Владимир Путин трябва ясно да разберат посланието на съюзниците. „Много е важно той да чуе този сигнал и да разбере за непоколебимата решимост на съюзниците на Украйна да я подкрепят толкова дълго, колкото е необходимо“, каза британският министър.

Той допълни, че не е сигурен дали до руския президент достига информация за хода на войната и за тежките последици за Русия. Срещата в Брюксел на 17 ноември ще бъде следващият форум, на който партньорите на Киев ще обсъдят военната и финансовата подкрепа за Украйна.

Източници: ukrinform.ua


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укринформ🤣🤣🤣🤣

    9 0 Отговор
    Никога не лъже. Щом го казва, значи е така.

    Коментиран от #5

    17:49 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Б. Борисов

    13 0 Отговор
    У Лондон тъпи, у Брюксел прости - разбират се!!!

    17:50 02.11.2026

  • 4 Да обаче Русия е вече по-силна

    1 13 Отговор
    От вчера има още една република в състава си-Болгаристан, с още 6,5 милиона россияни готови да отидат да се бият за Путин срещу Украйна.

    Коментиран от #6, #12

    17:50 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДА БЕ ДА

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да обаче Русия е вече по-силна":

    ОДИ СЕ ПРЕГЛЕДАЙ,ПИТАТ ЗА ТЕБ ОТ 4ти КМ.

    Коментиран от #13

    17:53 02.11.2026

  • 7 още са смели

    4 0 Отговор
    Само там остана да започнат да палят и да закрепят правителството. Дано се надяват на студена зима, че хората ще си търсят парите.

    17:53 02.11.2026

  • 8 Гост

    9 0 Отговор
    Джон Бул много обича войната, но друг да я води и той да печели!

    17:54 02.11.2026

  • 9 Бялджип

    9 0 Отговор
    Кая Калас самата прискръбно заяви-Става все по-сложно да убеждаваме държавите, че трябва да се помага на Украйна...

    17:55 02.11.2026

  • 10 Нато загуби войната в Украйна!

    6 0 Отговор
    Лъжите не помагат! Фронтът бързо върви на запад! Англичаните ако не си налягат парцалите ще ядат орешника!

    17:56 02.11.2026

  • 11 Да, да

    5 0 Отговор
    Дайте да дадем за нашият човек!

    17:56 02.11.2026

  • 12 О, Морес

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да обаче Русия е вече по-силна":

    Е,не всички 6.5 милиона.Феновете на ошамарената двойка не са.Те да идат и да се бият за U.K.Дето нейните храбри летци хвърлиха тонове бомби през зимата на 1943/44 г. над мирна спяща София.Това не се забравя.Ни Ко Га !

    17:56 02.11.2026

  • 13 "Ние сме на всеки километър!

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "ДА БЕ ДА":

    "И так, до края на света".
    Ще пеем гордо по манифестациите пак, нали?

    17:57 02.11.2026

  • 14 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Уес Стрийтинг постъпва в колежа „Селуин“ към Кеймбрижкия университет, където изучава история. През втората година от следването си той разкрива, че е гей.

    17:59 02.11.2026

  • 15 Още колко милиарди

    1 0 Отговор
    Европейските граждани са на нож с управлението на съюза. Колко предполагате още че ще ви изтърпят преди да ви изритат към затвора или гилотината

    18:00 02.11.2026

  • 16 Хахахаха😂😂😂😂

    1 0 Отговор
    Стратегическо поражение за НАТО, стратегическо поражение за коалиция "Педофили"🤪🤪🤪🤪🤪

    18:00 02.11.2026

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