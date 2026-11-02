Лондон мобилизира съюзниците за нова помощ за Украйна преди формата „Рамщайн“

Великобритания води разговори с държави от Контактната група за отбраната на Украйна за допълнителни финансови вноски преди предстоящия зимен сезон. Това заяви британският министър на отбраната Вес Стрийтинг в Брюксел, където се срещна с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас.

Разговорът се проведе в рамките на двустранен диалог по въпросите на сигурността и отбраната. Стрийтинг посочи, че Великобритания вече е предвидила 10 милиарда паунда за подкрепа на Украйна в бюджета си. От тях 500 милиона паунда са предназначени за незабавна помощ през предстоящата зима.

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Срещата „Рамщайн“ е насрочена за 17 ноември

Следващото заседание на Контактната група за отбраната на Украйна ще се проведе на 17 ноември в Брюксел. Форумът ще бъде съпредседателстван от Стрийтинг и германския министър на отбраната Борис Писториус.

„Преди тази среща активно мобилизираме усилията си, защото разбираме, че въпреки всички предизвикателства, страдания и разрушения, причинени от руските удари по Киев и други украински градове, тази година беше силна за Украйна“, заяви Стрийтинг.

По думите му фронтовата линия почти не се е променила, докато загубите на Русия са огромни както в човешки, така и в икономически план. Британският министър призова съюзниците да засилят подкрепата си, за да помогнат на Украйна да премине през зимата.

Послание към Кремъл

Стрийтинг заяви още, че Кремъл и лично Владимир Путин трябва ясно да разберат посланието на съюзниците. „Много е важно той да чуе този сигнал и да разбере за непоколебимата решимост на съюзниците на Украйна да я подкрепят толкова дълго, колкото е необходимо“, каза британският министър.

Той допълни, че не е сигурен дали до руския президент достига информация за хода на войната и за тежките последици за Русия. Срещата в Брюксел на 17 ноември ще бъде следващият форум, на който партньорите на Киев ще обсъдят военната и финансовата подкрепа за Украйна.

Източници: ukrinform.ua