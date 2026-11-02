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Турската полиция задържа генералния директор на Истанбулската фондова борса

Турската полиция задържа генералния директор на Истанбулската фондова борса

2 Ноември, 2026 18:46 525 2

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До момента са задържани десетки ръководители на компании и управители на фондове

Турската полиция задържа генералния директор на Истанбулската фондова борса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турската полиция задържа генералния директор на Истанбулската фондова борса – единственият организиран фондов пазар в Турция – Коркмаз Енес Ергюн в рамките на мащабното разследване за злоупотреби с борсови операции и турски инвестиционни фондове, което е сред основните теми в турското обществено пространство през последните месеци, съобщава в. „Оксижен“, предаде БТА.

По информация на Главната прокуратура на Истанбул Ергюн е задържан в събота вечерта по подозрения в участие в организирана престъпна група и вземане и даване на подкупи. На негово място от днес с решение на Управителния съвет на Истанбулската фондова борса е назначен дългогодишният заместник на Ергюн Атила Тюрели, отбелязва в. „Хюриет“.

Кризата с инвестиционни фондове в Турция започна, след като няколко фонда съобщиха, че не могат да изпълнят исканията на инвеститорите за обратно изкупуване на дяловете им по време на масови разпродажби на финансовите пазари. Това доведе до мащабно разследване по подозрения за манипулиране на цените на акции с ограничена ликвидност, в рамките на което до момента са задържани десетки ръководители на компании и управители на фондове.

В същото време турската Комисия за капиталовите пазари спря операциите на 131 фонда, управлявани от седем дружества за управление на активи, и разпореди ликвидацията им. Заради скандала Великото национално събрание на Турция (Меджлисът) също така прие закон, който засяга пряко 455 758 инвеститори с вложения във фондове, за които попаднаха в обхвата на решението за ликвидация.

Разследването стана причина и за оставката на заместник-председателката на ПСР Фатма Бетюл Саян-Кая както от заемания от нея пост, така и от самата партия. Оттеглянето ѝ от политиката стана факт след появата на твърдения, че само за пет месеца семейството ѝ е спечелило около 2 млрд. турски лири (35,8 млн. евро), а една от причините е сделки с акции на компания, която е свързана с разследването за манипулиране на инвестиционните фондове. При напускането си Саян-Кая посочи, че е взела това решение, за да „не вреди на ПСР и за пълното изясняване на случая“.

Заради скандала с фондовете неотдавна оставка подаде и ръководителят на турския регулатор на капиталовите пазари Махмут Сютчю.


Турция
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  • 1 Овчар

    4 0 Отговор
    Кажете за изтичането на капитали от ЕС и предстоящите фалити на банки..?

    Коментиран от #2

    18:49 02.11.2026

  • 2 Кой да ти каже

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Ма RA ли? Хахаха. Ще мълчи като партизанин на разпит.

    18:51 02.11.2026

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