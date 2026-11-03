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САЩ, Украйна и Русия ще преговарят в Абу Даби на 10 и 11 ноември
  Тема: Украйна

САЩ, Украйна и Русия ще преговарят в Абу Даби на 10 и 11 ноември

3 Ноември, 2026 03:51 550 7

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  • съединени щати-
  • абу даби

В дневния ред са сигурността след войната, хуманитарните въпроси и стъпките към мир

САЩ, Украйна и Русия ще преговарят в Абу Даби на 10 и 11 ноември - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

САЩ ще посредничат в работни разговори между Украйна и Русия в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Срещата ще бъде в тристранен формат и ще се проведе на ниво преговарящи екипи, а не като среща на държавните лидери. Датите бяха обявени от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

„На 10 и 11 ноември в Абу Даби Съединените щати ще улеснят работни разговори между Украйна и Русия, придвижвайки целта на президента Тръмп да сложи край на войната“, написа Уиткоф в X.

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Сигурността след войната е сред основните теми

По думите на американския пратеник преговарящите ще обсъдят прекратяването на конфликта и деескалацията, договореностите за сигурност след войната, хуманитарни въпроси и следващи стъпки към мир. Американската страна ще бъде представена от Уиткоф и Джаред Къшнър.

Темата за гаранциите за сигурност за Украйна ще бъде разгледана и на отделни работни срещи в Брюксел тази седмица. В тях ще участват представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО. Според Уиткоф разговорите ще обхванат още бъдещата архитектура за сигурност в Европа и икономическата подкрепа за възстановяването на Украйна.

Разговорите следват контакти между Вашингтон, Киев и Москва

Новият кръг преговори е част от подновените американски дипломатически усилия за прекратяване на войната. Според Ройтерс руският президент Владимир Путин е дал съгласие за нови тристранни разговори след срещата си с Уиткоф в Санкт Петербург в края на октомври. По-рано Москва заяви, че е готова да възобнови преговорите с Вашингтон и Киев в началото на ноември.

„Надяваме се да надградим постигнатия напредък в Киев, Осло и Санкт Петербург към всеобхватно и трайно мирно споразумение, което да гарантира дългосрочна сигурност за бъдещите поколения“, заяви Уиткоф.

Предстоящите срещи в Абу Даби ще бъдат насочени към подготовка на конкретни договорености. Към момента обявените теми включват сигурността след края на бойните действия, хуманитарните въпроси и условията за продължаване на преговорния процес.

Източници: new.streetinsider.com, axios.com, aa.com.tr


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 5 Отговор
    ДОТОГАВА БАЙ ДОНЬО ЩЕ ГО ИМПИЙЧВАТ 3-4 ПЪТИ ...
    ... И ОПЕРАЦИЯ БАГРАТИОН СИ ПРОДЪЛЖАВА:)

    Коментиран от #3

    04:07 03.11.2026

  • 2 И Киев е Руски

    2 12 Отговор
    Путин трябва да е луд да се среща със зеленото не доразумение .Среща с него само в полярната сова

    Коментиран от #4

    04:08 03.11.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ФАШЯГИТЕ ЦЪКАТ МИНУСИ
    .... СЯКАШ ВРЕМЕННО ПРИМИРИЕ Е ПОСЛЕДНАТА ИМ НАДЕЖДА
    .....
    КВО СТАНА БРЕ " МЪЖЕ"?

    04:12 03.11.2026

  • 4 Луд е диктатора , че започна

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    тази война.

    Коментиран от #5, #6

    04:13 03.11.2026

  • 5 И Киев е Руски

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Луд е диктатора , че започна":

    Мнението ти е без значение.Ти не си фактор

    Коментиран от #7

    04:15 03.11.2026

  • 6 ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Луд е диктатора , че започна":

    АЗ ЛИ ГО КАРАХ ДА СЕ ПУДРИ С КОЛУМБИЙСКА ПУДРА

    04:16 03.11.2026

  • 7 И Лвов е руски

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Имаш късмет че оня с гумичката още спи

    04:17 03.11.2026