САЩ, Украйна и Русия ще преговарят в Абу Даби на 10 и 11 ноември

САЩ ще посредничат в работни разговори между Украйна и Русия в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Срещата ще бъде в тристранен формат и ще се проведе на ниво преговарящи екипи, а не като среща на държавните лидери. Датите бяха обявени от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

„На 10 и 11 ноември в Абу Даби Съединените щати ще улеснят работни разговори между Украйна и Русия, придвижвайки целта на президента Тръмп да сложи край на войната“, написа Уиткоф в X.

Още новини от Украйна

Сигурността след войната е сред основните теми

По думите на американския пратеник преговарящите ще обсъдят прекратяването на конфликта и деескалацията, договореностите за сигурност след войната, хуманитарни въпроси и следващи стъпки към мир. Американската страна ще бъде представена от Уиткоф и Джаред Къшнър.

Темата за гаранциите за сигурност за Украйна ще бъде разгледана и на отделни работни срещи в Брюксел тази седмица. В тях ще участват представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО. Според Уиткоф разговорите ще обхванат още бъдещата архитектура за сигурност в Европа и икономическата подкрепа за възстановяването на Украйна.

Разговорите следват контакти между Вашингтон, Киев и Москва

Новият кръг преговори е част от подновените американски дипломатически усилия за прекратяване на войната. Според Ройтерс руският президент Владимир Путин е дал съгласие за нови тристранни разговори след срещата си с Уиткоф в Санкт Петербург в края на октомври. По-рано Москва заяви, че е готова да възобнови преговорите с Вашингтон и Киев в началото на ноември.

„Надяваме се да надградим постигнатия напредък в Киев, Осло и Санкт Петербург към всеобхватно и трайно мирно споразумение, което да гарантира дългосрочна сигурност за бъдещите поколения“, заяви Уиткоф.

Предстоящите срещи в Абу Даби ще бъдат насочени към подготовка на конкретни договорености. Към момента обявените теми включват сигурността след края на бойните действия, хуманитарните въпроси и условията за продължаване на преговорния процес.

Източници: new.streetinsider.com, axios.com, aa.com.tr