САЩ, Украйна и Русия ще преговарят в Абу Даби на 10 и 11 ноември

САЩ ще посредничат в работни разговори между Украйна и Русия в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Срещата ще бъде в тристранен формат и ще се проведе на ниво преговарящи екипи, а не като среща на държавните лидери. Датите бяха обявени от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.
„На 10 и 11 ноември в Абу Даби Съединените щати ще улеснят работни разговори между Украйна и Русия, придвижвайки целта на президента Тръмп да сложи край на войната“, написа Уиткоф в X.
Сигурността след войната е сред основните теми
По думите на американския пратеник преговарящите ще обсъдят прекратяването на конфликта и деескалацията, договореностите за сигурност след войната, хуманитарни въпроси и следващи стъпки към мир. Американската страна ще бъде представена от Уиткоф и Джаред Къшнър.
Темата за гаранциите за сигурност за Украйна ще бъде разгледана и на отделни работни срещи в Брюксел тази седмица. В тях ще участват представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО. Според Уиткоф разговорите ще обхванат още бъдещата архитектура за сигурност в Европа и икономическата подкрепа за възстановяването на Украйна.
Разговорите следват контакти между Вашингтон, Киев и Москва
Новият кръг преговори е част от подновените американски дипломатически усилия за прекратяване на войната. Според Ройтерс руският президент Владимир Путин е дал съгласие за нови тристранни разговори след срещата си с Уиткоф в Санкт Петербург в края на октомври. По-рано Москва заяви, че е готова да възобнови преговорите с Вашингтон и Киев в началото на ноември.
„Надяваме се да надградим постигнатия напредък в Киев, Осло и Санкт Петербург към всеобхватно и трайно мирно споразумение, което да гарантира дългосрочна сигурност за бъдещите поколения“, заяви Уиткоф.
Предстоящите срещи в Абу Даби ще бъдат насочени към подготовка на конкретни договорености. Към момента обявените теми включват сигурността след края на бойните действия, хуманитарните въпроси и условията за продължаване на преговорния процес.
Източници: new.streetinsider.com, axios.com, aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... И ОПЕРАЦИЯ БАГРАТИОН СИ ПРОДЪЛЖАВА:)
Коментиран от #3
04:07 03.11.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #4
04:08 03.11.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ФАШЯГИТЕ ЦЪКАТ МИНУСИ
.... СЯКАШ ВРЕМЕННО ПРИМИРИЕ Е ПОСЛЕДНАТА ИМ НАДЕЖДА
.....
КВО СТАНА БРЕ " МЪЖЕ"?
04:12 03.11.2026
4 Луд е диктатора , че започна
До коментар #2 от "И Киев е Руски":тази война.
Коментиран от #5, #6
04:13 03.11.2026
5 И Киев е Руски
До коментар #4 от "Луд е диктатора , че започна":Мнението ти е без значение.Ти не си фактор
Коментиран от #7
04:15 03.11.2026
6 ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
До коментар #4 от "Луд е диктатора , че започна":АЗ ЛИ ГО КАРАХ ДА СЕ ПУДРИ С КОЛУМБИЙСКА ПУДРА
04:16 03.11.2026
7 И Лвов е руски
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Имаш късмет че оня с гумичката още спи
04:17 03.11.2026