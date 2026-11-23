ЦСКА ще направи първия си европейски тест на обновения стадион „Българска армия“ в мача срещу Трабзонспор от Лигата на конференциите. Двубоят е на 26 ноември и може да сложи край на традиция, съхранена повече от шест десетилетия: „червените“ никога не са губили два поредни европейски мача на своя стадион.

Преди реконструкцията ЦСКА е изиграл 65 домакинства в европейските клубни турнири на „Българска армия“. Балансът е 43 победи, 9 равенства и 13 загуби, а головата разлика е 146:54. Последният международен двубой на старото съоръжение завършва с поражение с 0:2 от румънския Сепси на 27 юли 2023 г. При нова загуба срещу Трабзонспор това ще бъдат първите две последователни европейски поражения на стадиона.

Европейската история на ЦСКА на „Българска армия“ започва на 13 октомври 1965 г. с победа с 2:0 над ирландския Лимерик. Следват девет поредни домакински успеха, в които българският отбор отбелязва 31 гола и допуска само два.

Серията приключва на 19 септември 1973 г., но и тогава ЦСКА печели убедително с 3:0 срещу австрийския Сваровски Вакер. Първото европейско домакинство, което не завършва с победа, идва през 1977 г. при равенството 1:1 със швейцарския Цюрих.

Обновеното съоръжение беше открито на 31 октомври с мач срещу Славия, но срещата с Трабзонспор ще бъде първото европейско домакинство на ЦСКА в Борисовата градина. Турският тим пристига след домакинска загуба с 0:1 от Фрайбург в предишния кръг на турнира.

За ЦСКА двубоят е четвърти в основната фаза на Лигата на конференциите. Досега тимът е загубил с 1:2 от Монако, завършил е 2:2 като гост на Нордселанд и е отстъпил с 1:2 пред Панатинайкос.