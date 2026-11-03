ПВО свали 56 дрона, насочили се към Москва

Руската противовъздушна отбрана е унищожила 56 безпилотни летателни апарата, насочили се към Москва, съобщи кметът на града Сергей Собянин.

„Унищожени са 18 безпилотни летателни апарата, летели към Москва. На мястото, където са паднали отломки, работят аварийни служби“, написа Собянин.

Още новини от Украйна

По данни, цитирани от РБК, първите 18 дрона са били свалени около 00:45 часа московско време. Около 02:00 часа кметът е съобщил за още седем унищожени апарата, а приблизително половин час по-късно – за нови 16. В 03:47 часа е последвало съобщение за още 15 свалени дрона. Така общият брой достига 56.

Още вечерта на 2 ноември Собянин беше съобщил за 28 унищожени дрона на подстъпите към руската столица. Руските власти не са посочили в проверените съобщения конкретни данни за жертви или мащабни разрушения.

Заради атаката бяха въведени ограничения за полетите на московските летища. Внуково временно не приемаше и не изпращаше самолети, докато Шереметиево, Домодедово и Жуковски обслужваха полети по съгласуване.

Източници: rbc.ru