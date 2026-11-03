Politico: Подкрепата за Украйна остава без ключови републиканци в САЩ

Подкрепата за Украйна в американския Конгрес влиза в нов период на несигурност, след като много от най-активните републикански защитници на Киев се очаква да напуснат законодателния орган независимо от резултата на междинните избори. Според „Политико“ това може да отслаби двупартийната коалиция, която досега е осигурявала политическа опора за военната и финансовата помощ за Украйна.

На 3 ноември американците избират всички 435 членове на Камарата на представителите и част от състава на Сената. Ако демократите поемат едната или двете камари, те ще получат по-големи възможности за разследвания, бюджетен контрол и натиск върху администрацията. Това обаче няма автоматично да промени политиката на президента Доналд Тръмп спрямо Украйна, тъй като новият Конгрес ще започне да упражнява пълните си правомощия едва в началото на 2027 г., а президентът запазва значителна свобода на действие във външната политика.

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Кои позиции може да останат без защита

Републикански поддръжници на Украйна настояват за допълнително финансиране, ускоряване на доставките на средства за противовъздушна отбрана и конгресен контрол върху ограниченията върху услугата Старлинк, използвана от украинските сили. Техният проблем е, че след очакваната серия от оттегляния в Конгреса може да липсват достатъчно влиятелни републиканци, способни да убедят Белия дом да подкрепи подобни инициативи.

„Конгресът може да загуби коалицията, необходима за приемането на законодателство, което администрацията би подкрепила“, предупреждава републикански помощник в Камарата на представителите, цитиран от „Политико“. Това означава, че дори при по-благоприятно за Украйна мнозинство в Конгреса приемането на нов пакет може да зависи от позицията на Тръмп.

Сред знаковите промени е оттеглянето на Митч Макконъл от Сената в края на годината. Кентъкиецът беше един от най-последователните републикански защитници на помощта за Украйна и на американското лидерство в НАТО. През юли почина и сенатор Линдзи Греъм, друг от най-видимите гласове в Републиканската партия в подкрепа на Киев. Загубата на двама от най-влиятелните застъпници допълнително променя баланса в партията.

Европа също очаква по-голям натиск

Европейски съюзници на САЩ се опасяват, че евентуална тежка загуба на републиканците може да насочи Тръмп към по-агресивни действия във външната политика. Петима дипломати от НАТО предупреждават, че президентът може да засили натиска върху Алианса, да ограничи американското участие в общото финансиране или да разшири планираното изтегляне на американски военнослужещи от Европа. Прегледът на военното присъствие на САЩ на континента се очаква да приключи през декември.

Възможно е Вашингтон да обвърже американското военно присъствие в Европа и доставките за Украйна с приемането от европейските държави на подкрепено от САЩ мирно споразумение между Киев и Москва. Оана Лунгеску, бивш говорител на НАТО и старши сътрудник в Кралския институт за обединени служби, предупреждава, че съчетаването на американската военна позиция, бъдещето на Украйна и европейската сигурност в една сделка с Русия би създало сериозни рискове.

Белият дом отхвърля оценките, че Тръмп отслабва НАТО. Помощник-прессекретарят Оливия Уейлс заявява, че „Тръмп е направил повече за НАТО от всеки друг“, като посочва увеличаването на разходите за отбрана от съюзниците и усилията за прекратяване на войната в Украйна.

След изборите въпросът няма да бъде само кой ще контролира Конгреса, а дали ще остане достатъчно силна републиканска група, готова да защитава американската помощ за Украйна. Дори демократите да постигнат победа, бъдещето на подкрепата за Киев ще зависи от сблъсъка между Конгреса, Белия дом и променящите се приоритети на Републиканската партия.

Източници: politico.com, hromadske.ua, newsukraine.rbc.ua