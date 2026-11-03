Украински дронове удариха една от петте най-големи петролни рафинерии в Русия

Пожар избухна в Ярославския нефтопреработващ завод „Славнефт-ЯНОС“ след атака с дронове през нощта срещу 3 ноември. Преди взривовете в Ярославска област е била обявена опасност от атака, а местни жители са съобщили за силни експлозии и огън в района на предприятието.
По данни на ASTRA, цитирани от УНИАН, снимки и видеозаписи, публикувани от жители, показват пожар именно на територията на завода на Московски проспект в Ярославъл. Заснети са най-малко три огнища. Към публикуваната информация няма данни за пострадали, размера на щетите или евентуално спиране на производството след новата атака.
Заводът произвежда горива за няколко руски региона
„Славнефт-ЯНОС“ работи от 1961 г. и преработва около 15 милиона тона нефт годишно. Предприятието произвежда бензин, дизелово гориво, мазут, авиационен керосин, масла и други нефтопродукти.
Продукцията му се доставя за Централния и Северозападния район на Русия, както и за Московска област. Сред потребителите са летища и предприятия от военно-промишления комплекс, посочва УНИАН.
Предприятието е било атакувано и през август и септември
Ярославският НПЗ вече е бил обект на атаки с украински безпилотни летателни апарати през тази година. На 17 септември украинският Генерален щаб съобщи за поразена инсталация за първична преработка на нефт. След тази атака предприятието е спряло преработката заради повредено оборудване.
На 6 август Ярославъл също е бил атакуван с дронове. Тогава анализатори от отворени източници свързаха съобщенията за пожар с големия нефтопреработващ комплекс в града.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин-
Коментиран от #14
07:24 03.11.2026
3 батСали
07:27 03.11.2026
4 Сесесере
Коментиран от #8, #12
07:27 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
Коментиран от #13, #48
07:31 03.11.2026
8 Запознат
До коментар #4 от "Сесесере":Гори блатото.
07:31 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 МИРЧЕВСКИ ТРОЛ
Коментиран от #21
07:34 03.11.2026
11 Украински смехурковци
Коментиран от #18
07:34 03.11.2026
12 ЕСесесере
До коментар #4 от "Сесесере":Гори Париж, Брюксел, а ППДБ изгоря
Коментиран от #17, #23
07:34 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Путин-
До коментар #2 от "Путин-":"Тоз гадняр Зеленски, не само че не го е страх от мен , ами ми се подиграва постоянно и всички ми се смеят.
Не издържам повече"
Коментиран от #35
07:35 03.11.2026
15 Дон Корлеоне
07:35 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Учуден
До коментар #11 от "Украински смехурковци":Само една боя и е като нова.
Да не вярваш.
Коментиран от #51
07:37 03.11.2026
19 Пак
Коментиран от #28
07:38 03.11.2026
20 СЛЕД ПОБЕДАТА НА ИЗБОРИТЕ
07:38 03.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Господин Тръмп каза на укрите
Коментиран от #27, #29
07:38 03.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хахаха
07:41 03.11.2026
26 анонимен
07:41 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Никой не го бръсне
До коментар #22 от "Господин Тръмп каза на укрите":Тръмп.
Също се отнася и за Путин
И двамата съсипаха репутацията и положението на държавите си. От велики сили, ги направиха за посмешище.
Коментиран от #57
07:42 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ВЕЧЕ
До коментар #17 от "А МОЧАТА?":По телевизора?
Коментиран от #34, #36, #38
07:43 03.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Глупости.
До коментар #14 от "Путин-":Въпрос - има един град, в който, по предложение на Мелания Тръмп , няма бойни действия и жителите на този "украински" град могат да се преместят в Русия или в Украйна. Изборът е 25 към 75 в полза на Русия... Извод?
Коментиран от #40, #42
07:45 03.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Че лъжеш
До коментар #35 от "Глупости.":Като комунист на разпит. 17 автобуса откараха хора към Украйна, само 4 към руСССия
07:49 03.11.2026
41 ЛОШОТО
До коментар #37 от "НАЙ ЛОШОТО Е":Е ,че днес оставяш без надник.Без храна.Пак ще просиш за парче хляб.
07:49 03.11.2026
42 Ко каза, Ко?
До коментар #35 от "Глупости.":Някой си, коментирал нещо си, което видял в някакво си клипче, качено от незнамкойси.
07:49 03.11.2026
43 Пак да обясня
Рафинериите разбира ще спрат работа за няколко седмици, но толкова. Повечето от ударените преди рафинерии пак си работят.
07:50 03.11.2026
44 Разбираме те
До коментар #39 от "МАЧКАМ НАЦИСТИ":Лошото е.Гладен си.Искаш ли мляко?
Коментиран от #47
07:50 03.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Оня
07:52 03.11.2026
47 Само ако
До коментар #44 от "Разбираме те":е мъжко.
07:52 03.11.2026
48 Хахахаха
До коментар #7 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":Що британците да ескалират, не разбрах? На тупин хиляда пъти му се предлагат преговори? Тупин започна войната, неговата армия е окупирала чужда държава, на преговори не иска да ходи, мир не иска, а британците били виновни! Русофилска логика.
07:53 03.11.2026
49 Хахаха!🎺🥳😀
07:53 03.11.2026
50 Т Живков
07:54 03.11.2026
51 Ами
До коментар #18 от "Учуден":пообразовайте се, какво са рафинериите.
Виж, ядрена бомба би свършила някаква работа, ама със жалки британски дрончета само PR снимки стават,
Коментиран от #53, #54, #62
07:55 03.11.2026
52 хахаха
07:55 03.11.2026
53 Абе
До коментар #51 от "Ами":Превзеха ли Малая Токмачка?
07:58 03.11.2026
54 Попитах
До коментар #51 от "Ами":Искаш ли мляко.Млекце бе.
Коментиран от #56, #61
07:59 03.11.2026
55 мдаа..
07:59 03.11.2026
56 Да, но
До коментар #54 от "Попитах":само ако е мъжко.
08:01 03.11.2026
57 Ами
До коментар #29 от "Никой не го бръсне":Америка ще се оправи.Но ботокса закопа русия в Донбас..
08:01 03.11.2026
58 Украинец с европейски ценности
08:02 03.11.2026
59 Ну, погоди
08:04 03.11.2026
60 Запознат
08:04 03.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Питам!
До коментар #51 от "Ами":Искаш ли мляко?
08:05 03.11.2026