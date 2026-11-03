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Украински дронове удариха една от петте най-големи петролни рафинерии в Русия
  Тема: Украйна

Украински дронове удариха една от петте най-големи петролни рафинерии в Русия

3 Ноември, 2026 07:18 1 341 62

  • дронове-
  • ярославъл-
  • славнефт-янос-
  • нефтопреработващ завод-
  • русия

Огънят е в „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославъл, където са заснети най-малко три огнища. Заводът преработва около 15 милиона тона нефт годишно

Украински дронове удариха една от петте най-големи петролни рафинерии в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в Ярославския нефтопреработващ завод „Славнефт-ЯНОС“ след атака с дронове през нощта срещу 3 ноември. Преди взривовете в Ярославска област е била обявена опасност от атака, а местни жители са съобщили за силни експлозии и огън в района на предприятието.

По данни на ASTRA, цитирани от УНИАН, снимки и видеозаписи, публикувани от жители, показват пожар именно на територията на завода на Московски проспект в Ярославъл. Заснети са най-малко три огнища. Към публикуваната информация няма данни за пострадали, размера на щетите или евентуално спиране на производството след новата атака.

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Заводът произвежда горива за няколко руски региона

„Славнефт-ЯНОС“ работи от 1961 г. и преработва около 15 милиона тона нефт годишно. Предприятието произвежда бензин, дизелово гориво, мазут, авиационен керосин, масла и други нефтопродукти.

Продукцията му се доставя за Централния и Северозападния район на Русия, както и за Московска област. Сред потребителите са летища и предприятия от военно-промишления комплекс, посочва УНИАН.

Предприятието е било атакувано и през август и септември

Ярославският НПЗ вече е бил обект на атаки с украински безпилотни летателни апарати през тази година. На 17 септември украинският Генерален щаб съобщи за поразена инсталация за първична преработка на нефт. След тази атака предприятието е спряло преработката заради повредено оборудване.

На 6 август Ярославъл също е бил атакуван с дронове. Тогава анализатори от отворени източници свързаха съобщенията за пожар с големия нефтопреработващ комплекс в града.

Източници: unian.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин-

    8 19 Отговор
    "Много ми е лошо. Нещо ме свива, тук в ляво. Май ще получа инфаркт"

    Коментиран от #14

    07:24 03.11.2026

  • 3 батСали

    22 2 Отговор
    Скоро Тръмп ще им спре Старлинка и ще атакуват с гълъби!

    07:27 03.11.2026

  • 4 Сесесере

    4 18 Отговор
    За жалост на русофила, русииката гори!

    Коментиран от #8, #12

    07:27 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    17 4 Отговор
    Докато не ни набутат в тяхната война.

    Коментиран от #13, #48

    07:31 03.11.2026

  • 8 Запознат

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "Сесесере":

    Гори блатото.

    07:31 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 МИРЧЕВСКИ ТРОЛ

    15 2 Отговор
    А после газта защо +40%. Важното е че аз и без друго не се къпя.

    Коментиран от #21

    07:34 03.11.2026

  • 11 Украински смехурковци

    13 4 Отговор
    Рафинерията е голяма колкото Бургаски окръг. Спират една колона, а другите си работят. Ремонтират я за няколко часа.

    Коментиран от #18

    07:34 03.11.2026

  • 12 ЕСесесере

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сесесере":

    Гори Париж, Брюксел, а ППДБ изгоря

    Коментиран от #17, #23

    07:34 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путин-

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Путин-":

    "Тоз гадняр Зеленски, не само че не го е страх от мен , ами ми се подиграва постоянно и всички ми се смеят.
    Не издържам повече"

    Коментиран от #35

    07:35 03.11.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    6 4 Отговор
    Хаяско ще праща ли нафтата?

    07:35 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Украински смехурковци":

    Само една боя и е като нова.
    Да не вярваш.

    Коментиран от #51

    07:37 03.11.2026

  • 19 Пак

    8 4 Отговор
    Някой резервоар ударили наркоманите с дрончета , пожара голям , а ефект никакъв . Но хайде да се радваме , ха ха !

    Коментиран от #28

    07:38 03.11.2026

  • 20 СЛЕД ПОБЕДАТА НА ИЗБОРИТЕ

    8 3 Отговор
    Бандата тролеве на Мирчев на са ги напускали по форумите да цапат.

    07:38 03.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Господин Тръмп каза на укрите

    4 4 Отговор
    Не атакувайте рафинерии в Русия. Там има американско участие. Нефтът, който рафинират е също американски, защото е купен от САЩ.

    Коментиран от #27, #29

    07:38 03.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахаха

    3 3 Отговор
    Преди това даваха по 10 литра гориво на 1 автомобил, от днес ще дават по 1 литър гориво на 10 автомобила

    07:41 03.11.2026

  • 26 анонимен

    4 3 Отговор
    После Зеленото пак ще подсмърча!

    07:41 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Никой не го бръсне

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Господин Тръмп каза на укрите":

    Тръмп.
    Също се отнася и за Путин
    И двамата съсипаха репутацията и положението на държавите си. От велики сили, ги направиха за посмешище.

    Коментиран от #57

    07:42 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ВЕЧЕ

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "А МОЧАТА?":

    По телевизора?

    Коментиран от #34, #36, #38

    07:43 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Глупости.

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Путин-":

    Въпрос - има един град, в който, по предложение на Мелания Тръмп , няма бойни действия и жителите на този "украински" град могат да се преместят в Русия или в Украйна. Изборът е 25 към 75 в полза на Русия... Извод?

    Коментиран от #40, #42

    07:45 03.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Че лъжеш

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Глупости.":

    Като комунист на разпит. 17 автобуса откараха хора към Украйна, само 4 към руСССия

    07:49 03.11.2026

  • 41 ЛОШОТО

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "НАЙ ЛОШОТО Е":

    Е ,че днес оставяш без надник.Без храна.Пак ще просиш за парче хляб.

    07:49 03.11.2026

  • 42 Ко каза, Ко?

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Глупости.":

    Някой си, коментирал нещо си, което видял в някакво си клипче, качено от незнамкойси.

    07:49 03.11.2026

  • 43 Пак да обясня

    1 6 Отговор
    Рафинериите не могат да бъдат унищожени от няколко дрона. Те са размери на малък град и имат клапани за защита на отделните участъци. Ако има големи пожари те не са от самата рафинерия а от цистерните с петрол. А петрол Русия си има в изобилие. Но стават хубави снимки за медиите!
    Рафинериите разбира ще спрат работа за няколко седмици, но толкова. Повечето от ударените преди рафинерии пак си работят.

    07:50 03.11.2026

  • 44 Разбираме те

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "МАЧКАМ НАЦИСТИ":

    Лошото е.Гладен си.Искаш ли мляко?

    Коментиран от #47

    07:50 03.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Оня

    4 0 Отговор
    Хубава гледка.Красива.

    07:52 03.11.2026

  • 47 Само ако

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Разбираме те":

    е мъжко.

    07:52 03.11.2026

  • 48 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":

    Що британците да ескалират, не разбрах? На тупин хиляда пъти му се предлагат преговори? Тупин започна войната, неговата армия е окупирала чужда държава, на преговори не иска да ходи, мир не иска, а британците били виновни! Русофилска логика.

    07:53 03.11.2026

  • 49 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор
    На всяко украинско попадение с дрон от шперплат и картон, Русия отговаря с няколко балистични ракети и стотина реактивни дрона.

    07:53 03.11.2026

  • 50 Т Живков

    2 0 Отговор
    Само така!

    07:54 03.11.2026

  • 51 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Учуден":

    пообразовайте се, какво са рафинериите.

    Виж, ядрена бомба би свършила някаква работа, ама със жалки британски дрончета само PR снимки стават,

    Коментиран от #53, #54, #62

    07:55 03.11.2026

  • 52 хахаха

    2 0 Отговор
    абе тези руснаци колко рафинерии имат или украинците удрят една рафинерия по няколко пъти....краи нямат тези рафинерии откога са ги заудряли

    07:55 03.11.2026

  • 53 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Превзеха ли Малая Токмачка?

    07:58 03.11.2026

  • 54 Попитах

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Искаш ли мляко.Млекце бе.

    Коментиран от #56, #61

    07:59 03.11.2026

  • 55 мдаа..

    0 0 Отговор
    Високоточни отломки от дронове са посетили за пореден път завода за да проверят качеството на поредният ремонт.Очаквано не са останали доволни и са нанесли санкции.Проверките ще продължават.

    07:59 03.11.2026

  • 56 Да, но

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Попитах":

    само ако е мъжко.

    08:01 03.11.2026

  • 57 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Никой не го бръсне":

    Америка ще се оправи.Но ботокса закопа русия в Донбас..

    08:01 03.11.2026

  • 58 Украинец с европейски ценности

    0 0 Отговор
    Скоро идват студовете при нас и няма да ги имаме тия проблеми, стига да пращате храна! И пари де!

    08:02 03.11.2026

  • 59 Ну, погоди

    0 0 Отговор
    Граждани разбиха концлагер на батальона "Азов" разположен до Киев. В него нацистите са държали 40 украински граждани, които са били измъчвани. Сред тях има и 14 годишно дете. Сградата в Петропавловска Боршчаговка край Киев е пункт на Първи корпус на Националната гвардия „Азов“. Това вече е потвърдено в официално изявление на корпуса, публикувано от „Укринформ“ 02.10 в 22:14 часа. На място, за да се справят с недоволството на хората и да покрият случая пристигнаха командващият Националната гвардия на Украйна генерал-майор Александър Пивненко и председателя на президентската администрация Кирило Буданов. Има и видеа отизвеждането на детето

    08:04 03.11.2026

  • 60 Запознат

    1 0 Отговор
    След началото на тридневната спец операция бензинът в русийка се увеличи 3 пъти.Ако го има.

    08:04 03.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Питам!

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Искаш ли мляко?

    08:05 03.11.2026

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