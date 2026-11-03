Украински дронове удариха една от петте най-големи петролни рафинерии в Русия

Пожар избухна в Ярославския нефтопреработващ завод „Славнефт-ЯНОС“ след атака с дронове през нощта срещу 3 ноември. Преди взривовете в Ярославска област е била обявена опасност от атака, а местни жители са съобщили за силни експлозии и огън в района на предприятието.

По данни на ASTRA, цитирани от УНИАН, снимки и видеозаписи, публикувани от жители, показват пожар именно на територията на завода на Московски проспект в Ярославъл. Заснети са най-малко три огнища. Към публикуваната информация няма данни за пострадали, размера на щетите или евентуално спиране на производството след новата атака.

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Заводът произвежда горива за няколко руски региона

„Славнефт-ЯНОС“ работи от 1961 г. и преработва около 15 милиона тона нефт годишно. Предприятието произвежда бензин, дизелово гориво, мазут, авиационен керосин, масла и други нефтопродукти.

Продукцията му се доставя за Централния и Северозападния район на Русия, както и за Московска област. Сред потребителите са летища и предприятия от военно-промишления комплекс, посочва УНИАН.

Предприятието е било атакувано и през август и септември

Ярославският НПЗ вече е бил обект на атаки с украински безпилотни летателни апарати през тази година. На 17 септември украинският Генерален щаб съобщи за поразена инсталация за първична преработка на нефт. След тази атака предприятието е спряло преработката заради повредено оборудване.

На 6 август Ярославъл също е бил атакуван с дронове. Тогава анализатори от отворени източници свързаха съобщенията за пожар с големия нефтопреработващ комплекс в града.

Източници: unian.net