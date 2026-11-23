Двама руски дипломати са напуснали Кипър по настояване на местните служби за сигурност след разследване за предполагаема шпионска дейност. Те са били заподозрени, че са работили под дипломатическо прикритие и са търсели достъп до класифицирана информация, свързана със сигурността на Кипър и Европейския съюз.

Информацията за случая беше съобщена първоначално от кипърската телевизия ANT1 Live. Според двама висши кипърски представители, цитирани от Politico, разузнавателните служби са разкрили мрежа, която е целяла да получи сведения за сигурността на Кипър и ЕС. Двамата дипломати са напуснали острова през седмицата преди 23 ноември.

Наблюдение в продължение на месеци

Кипърската разузнавателна служба е следила дипломатите в продължение на месеци, съобщи ANT1 Live. Те поддържали контакти с кипърски граждани, които заради професионалните си задължения имали достъп до поверителна информация. Не са оповестени имената на дипломатите, нито са представени публични данни за конкретни документи, които са успели да получат.

Според същите сведения предполагаемата дейност е включвала и опити за достъп до технологии, чието предаване на Русия е забранено по силата на санкциите на Европейския съюз. Разследването е обхванало период, който съвпада и с първата половина на 2026 г. — времето, в което Кипър председателстваше Съвета на ЕС.

Без официален коментар от Москва

Към момента не са съобщени имената на дипломатите и не е ясно дали срещу тях или срещу други лица ще бъдат предприети съдебни действия. Не е оповестено и дали кипърските власти са установили предаване на класифицирана информация. Руското посолство в Кипър не е дало коментар по случая според публикациите, потвърдили информацията.

След разкритията кипърската политическа партия ЕЛАМ заяви, че те „повдигат сериозни въпроси, свързани с националната сигурност на Кипър и на самия Европейски съюз“. Кипърските власти не са обявили публично дали разследването продължава или дали се очакват нови дипломатически мерки.

Източници: ant1live.com, ukrinform.net