Новият състав на Висшия съдебен съвет е изправен пред първия си голям тест – изборите за главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Съветът беше попълнен след повече от четири години просрочен мандат, а парламентарната квота беше избрана в петък след постигнато съгласие между управляващите и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Въпросът дали това е начало на съдебна реформа и дали новият ВСС ще успее да се освободи от политическите и икономическите зависимости беше обсъден в ефира на bTV от адвокатите Роман Василев и Людмил Рангелов и Иван Брегов, ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика.

Изборът на главен прокурор ще покаже независимостта

Според Иван Брегов попълването на съвета е важно, защото възстановява принципа на мандатността. По думите му обаче оценката за новия ВСС ще зависи от решенията му за главен прокурор и председател на ВАС.

Брегов заяви, че съветът наследява нерешени въпроси от предишния състав, който според него не е проследил кръговете на влияние в съдебната система. Той посочи политически, икономически и вътрешносистемни центрове на зависимости, както и хора, които са се превърнали в лидери на търговията с влияние.

Роман Василев определи двата избора като сериозен тест. Според него първо трябва да бъдат изработени ясни критерии за кандидатите, които да не зависят от политически договорки. Значение ще има и начинът, по който ще бъдат структурирани комисиите на ВСС, особено тези, които отговарят за кадровата и дисциплинарната политика.

Людмил Рангелов изрази съмнение, че новият съвет ще успее да се освободи от политическото влияние. По думите му постът на главния прокурор е толкова важен, че политиците няма да пропуснат възможността да окажат натиск върху членовете на ВСС.

„Бъдещият главен прокурор трябва да бъде преди всичко почтен, независим, компетентен и работлив“, заяви Людмил Рангелов.

Адвокатът смята, че кандидат с политическо минало трудно би се освободил от влиянието на силата, благодарение на която е достигнал до поста. Като подходящ профил той посочи човек около 50-годишна възраст, с академичен опит, сериозна професионална биография и доказана компетентност, който няма пряка зависимост от политическите среди.

Остават въпросите около Нотариуса и Еврото

В дискусията беше поставен и въпросът дали ще бъдат изяснени случаите, свързани с Мартин Божанов – Нотариуса и Петьо Петров – Еврото. Иван Брегов заяви, че досега се вижда „огромно усърдие да не се случи това“.

Той посочи като пример обжалваните от министъра на правосъдието действия на предишния ВСС, свързани с ръководството на Софийската градска прокуратура, както и данни за съвместни пътувания и близост между представители на прокуратурата. Според Брегов тези обстоятелства трябва да бъдат разследвани.

Людмил Рангелов подчерта, че самият ВСС няма оперативните възможности да разплита подобни схеми. По думите му това може да бъде направено от главния прокурор, прокурорите и Министерството на вътрешните работи.

Роман Василев коментира и предложените законови промени, които при определени условия предвиждат временно отстраняване на магистрат до приключване на наказателно производство. Той изрази критично отношение към модела на постоянно действащ ВСС и заяви, че при първите два мандата, когато съветът не е бил постоянно действащ, магистратите са били по-близо до съдии, прокурори и следователи.

Източници: btvnovinite.bg