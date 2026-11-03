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Шокиращ случай край Киев: 40 души са държани незаконно в мазето на частен дом
  Тема: Украйна

Шокиращ случай край Киев: 40 души са държани незаконно в мазето на частен дом

3 Ноември, 2026 08:45 2 297 80

  • кирило буданов-
  • петропавливска боршчахивка-
  • национална гвардия на украйна-
  • сблъсъци-
  • украйна

Ръководителят на президентската канцелария определи събитията в Петропавливска Боршчахивка като неприемливи и заяви, че се работи за предотвратяване на нови провокации

Шокиращ случай край Киев: 40 души са държани незаконно в мазето на частен дом - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна подготвя решения за реакция след сблъсъците в Петропавливска Боршчахивка край Киев. Това заяви ръководителят на Офиса на президента Кирило Буданов, който беше на мястото на инцидента вечерта на 2 ноември.

„В момента изработваме всички необходими решения със силовия блок за адекватна реакция и предотвратяване на провокации“, каза Буданов. Той призова украинците при вземането на решения и уреждането на конфликти да се ръководят от интересите на нацията и държавата.

Продължава изясняването на случая

Буданов определи събитията като неприемливи за държавата и заяви, че те вредят на единството на украинците, особено на фона на руската заплаха. По думите му правоохранителните органи и компетентните институции изясняват всички детайли, за да установят пълната картина и да предприемат необходимите действия.

Проверката трябва да покаже и има ли основания за привличане към отговорност на виновни лица, както и как да бъде предотвратено повторение на подобен случай.

Спорни данни за случилото се

Инцидентът е станал в частен дом в Петропавливска Боршчахивка, където според предварителна информация са се намирали военнослужещи от подразделение на Националната гвардия на Украйна. Правоохранителните органи проверяват твърдение, че в мазето на сградата незаконно са били задържани 40 души.

На място работят представители на Националната гвардия и украинската полиция. На хората, които са имали нужда от медицинска помощ, е извикана линейка.

Националната гвардия отрече информацията за загинал участник в събитията. Командващият ѝ Александър Пивненко заяви, че сградата се използва за временно настаняване на военнослужещи.

Военният омбудсман Олга Решетилова съобщи, че нейният офис работи на място заедно с командването на Националната гвардия. По думите ѝ всички военнослужещи са в безопасност и получават необходимата медицинска помощ.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един

    8 26 Отговор
    Дали руснаците не са ги държали там в плен , за да не ги бусифицират ...?!

    08:48 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хи хи хи волoдiмiр

    60 2 Отговор
    Дом за гости .....в мазето.......а. ???!

    08:51 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зеления наркоман

    25 4 Отговор
    А какво са плюскали у мазето 40 души - и кой ги хрантути ? 🤣

    08:51 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 урко

    88 2 Отговор
    не само са били "държани", но там арестуваните хора, които са се опитали да избягат от мобилизация са били изтезавани за отмъщение. Така се действа в "демократична" УКрайна

    08:52 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 иван костов

    58 2 Отговор
    Информацията е силно манипулативна! Добре че има и други източници, за да узнаем истината, докато бг медии получат разрешение от киив да публикуват нещо,!

    Коментиран от #34

    08:54 03.11.2026

  • 14 456

    49 1 Отговор
    Това е още едно доказателство ,че Киив използва местното население за буфер. В случая частен дом. И ако беше паднало едно дронче върху него , банкова щеше да обвини Масква ,че е атакувала частен дом.

    08:54 03.11.2026

  • 15 късо име

    60 1 Отговор
    Някой разбра ли за какво иде реч в тая статия?
    Кой задържан, от кого е държан, какви са, за какво са, чии са... Отговор няма, а статията е една кофа мастило.

    Коментиран от #28

    08:55 03.11.2026

  • 16 Всеки момент!

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Ще пламне огънат на недоволството,на украинският народ...!

    Коментиран от #42, #62, #80

    08:55 03.11.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    39 1 Отговор
    АЗОВЦИ СИ НАПРАВИЛИ ВЛАКЧЕ НА УЖАСИТЕ ... И НЕ БИЛО САМО ЕДНО ... ТОВА ГО КАЗА БУДАНОВ - МНОГО ТАКИВА КЪЩИ ИМА

    08:56 03.11.2026

  • 18 Колко още шокиращи има

    26 1 Отговор
    Светът скоро ще разбере.

    08:56 03.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Руски

    2 28 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    Фейкове.Кой знае какво си гледал.

    08:57 03.11.2026

  • 21 Мдаа!🤔

    26 0 Отговор
    Много се впечатлих, как водят украинските мобилизирани псевдовойници на фронта - оковани с белезници един за друг!

    08:57 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 джони инглиш

    27 0 Отговор
    Волдемор Зiленков е в шок, гледа като Кандев след като Йотова ги разби на изборите. ВСУ се крият в мазетата като мишки и ядат компотите на бабите от Киев.

    08:59 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нормално за

    31 1 Отговор
    Фашисткия киевски режим. Защо украинците трябва да се ръководят от интересите на бандеровския режим в Украйна?! Не беше ли в интерес на Украйна да остане неутрална а да не се кандидатира за НАТО?!

    Коментиран от #33

    08:59 03.11.2026

  • 27 БАНко

    17 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , БЪЛГАРИТЕ НАУЧАВАТ ИСТИНАТА ОТ ЗАБРАНЕНИТЕ ТУК МЕДИИ НА РУСИЯ И СВОБОДНИЯ ОТ НАТО СВЯТ !!!

    08:59 03.11.2026

  • 28 иван костов

    16 1 Отговор

    До коментар #15 от "късо име":

    Затова има ютуб, не очаквай информация от нацистки пропагандисти!

    09:01 03.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 БАНДЕРОТРОШАЧ

    19 0 Отговор
    Че какво толкова учудващо има? Нормално е за нацистите и съдистите.

    09:02 03.11.2026

  • 31 Абсолютни

    1 14 Отговор

    До коментар #29 от "Ну, погоди":

    Лъжи.

    Коментиран от #35

    09:03 03.11.2026

  • 32 🦉🦉🦉🦉

    17 0 Отговор
    Къде са медиите ❓
    Защо не питат КОЙ Е ТИРАНА ДЪРЖАЩ НАСИЛА ХОРА ПО МАЗЕТАТА❓

    Коментиран от #61

    09:03 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ну, погоди

    18 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абсолютни":

    Като не ти отърва са лъжи.На клиповете ясно е вижда детето и вдимо е в неадекватно състояние.

    Коментиран от #54, #55

    09:05 03.11.2026

  • 36 Наблюдател

    21 1 Отговор
    До редакцията на Факти.
    -Що съ прайти на изненадани, сякаш че за първи път чувате за бандитите в украйна подстрекавани от запада?

    09:05 03.11.2026

  • 37 В МАЗЕТО НА ТЦКшниците

    16 0 Отговор
    ЗА ВСИЧКО Е ЗНАЕЛ ТОЯ НА ФОТОТО , ДА СЕ НЕ ПРАВЯТ НА ЛУ-ДИ

    09:05 03.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Шокирани са само укрофилите

    17 1 Отговор
    Нормалните хора знаем, че киевската хунта тероризира народа още от 2014 година

    09:06 03.11.2026

  • 40 гру гайтанджиева

    2 19 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 81":

    Руски фейкове колежке.Я кажи нещо за ГУЛАГ.

    09:07 03.11.2026

  • 41 ПРЕСТЪПНИЯТ РЕЖИМ В КИЕВ

    23 1 Отговор
    все още има подкрапата на "умните и красивите" у нас. Тези нацисти са явно "пример за истинска демокрация" според нашите махленски демократи. Да споменем и основните спонсори на Гюров - производители на дронове за Украйна - и личното участие на канадеца Кирил Петков. Съпругата му съсобственик, а той управител. Колко демократично....

    Коментиран от #50, #56

    09:08 03.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 украйна е терористична държава

    14 1 Отговор
    и няма смисъл да съществува.

    09:09 03.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ПРЕСТЪПНИЯТ РЕЖИМ В КИЕВ

    15 0 Отговор
    получи от Гюров 20 млн евро дарение от българските пари./не лични/. Сега да бъде подведен под отговорност за Спонсор на терористи и изверги.

    09:10 03.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 асенчо

    5 0 Отговор
    Досущ, властта на Хунтата.

    09:11 03.11.2026

  • 53 Ццц

    9 1 Отговор
    Затваряйте преговорните глави за човешките права и свободата на личността. Дрогираният покрива всички ценности на Урсула за идеалния кандидат за ЕС, както я е учил дядо й! И на оня е практикувал професията си в Украйна. Фон дер Лайън са потомствени експерти по човешки права, тясно специализирани по украинските въпроси!

    09:11 03.11.2026

  • 54 Чист

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "Ну, погоди":

    Фейк.

    Коментиран от #65

    09:11 03.11.2026

  • 55 Ами

    1 9 Отговор

    До коментар #35 от "Ну, погоди":

    Митко Палаузов са го гръмнали шумкарите на 12 г.

    09:12 03.11.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "ПРЕСТЪПНИЯТ РЕЖИМ В КИЕВ":

    Има подкрепата и на в.Факти и други СМИ
    Надя вам сё да си платят

    09:13 03.11.2026

  • 57 Нищо не разбрах

    6 1 Отговор
    От статията

    09:15 03.11.2026

  • 58 Хи хи

    6 2 Отговор
    Страхливото зелено жуже го е страх да замине за Москва и да преговаря за МИР !!

    09:15 03.11.2026

  • 59 анони

    14 0 Отговор
    Нищо не ви се разбира от новината - а може би е нарочно така? Дали там не са измъчвани отказващи да идат на фронта? Защо са линейките

    09:15 03.11.2026

  • 60 иван костов

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "нннн":

    Гледах сблъсъците в ютуб, беше си чист бунт, със сълзотворен газ и всичко останало! Евала на близките и останалите хора! Освободиха един мобилизиран, на който, внимание, бяха счупили гръбнака!

    09:15 03.11.2026

  • 61 Ццц

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "🦉🦉🦉🦉":

    В случая борят руската пропаганда с мълчание. Този метод е по-работещ и за предпочитане като имаме предвид какво сме чели като решат да прояват активност!

    09:15 03.11.2026

  • 62 Антирашист 5020

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Всеки момент!":

    Врачките пишат в раздел рашистите ми го говорят !

    09:16 03.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Туй мазе

    2 0 Отговор
    Ще да е на Путин може би.

    09:23 03.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хмм

    6 0 Отговор
    линейки са повикани защото хората са пребити, има клип и буданов говори на руски?

    Коментиран от #77

    09:28 03.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хмм

    4 0 Отговор
    този дето идва нелегално в София и се снима с Цветанов

    09:31 03.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 АБВ

    4 0 Отговор
    Всяко едно хвърлено обвинение, че даден клип е фейк просто не е възможно днес и е чиста тролска лъжа. Всеки клип може да бъде проверен много лесно от изкуствен интилект. Но това може да го направи само човек с интелект. Тези, които са без интелект, просто казват - това е фейк.

    09:32 03.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    "Фактите" вместо да проверят фактите за дома на мъченията просто ми изтриха коментара.
    Предпочетоха като щраус да си заровят главата в пясъка.

    Коментиран от #78

    09:37 03.11.2026

  • 77 коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Хмм":

    И Буданов и Зеленски когато са под напрежение или изненадани проговарят на руски. В класическия шпионски филм "17 мига от пролетта" радистката, уж германка, при раждане взе да вика на руски и така се издаде.

    09:38 03.11.2026

  • 78 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "?????":

    Увреждаш редакционната политика. Журналистиката я търси на друго място.

    09:39 03.11.2026

  • 79 Нищо случващо се в украйна

    1 0 Отговор
    Вече не изглежда шокиращо

    Те фалираха ЕС

    По шокиращо от това здраве му кажи

    09:39 03.11.2026

  • 80 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Всеки момент!":

    То на 9 септември винаги много хора стават партизани.Укрите все пак са и с наши гени.

    09:40 03.11.2026

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