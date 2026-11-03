Шокиращ случай край Киев: 40 души са държани незаконно в мазето на частен дом

Украйна подготвя решения за реакция след сблъсъците в Петропавливска Боршчахивка край Киев. Това заяви ръководителят на Офиса на президента Кирило Буданов, който беше на мястото на инцидента вечерта на 2 ноември.
„В момента изработваме всички необходими решения със силовия блок за адекватна реакция и предотвратяване на провокации“, каза Буданов. Той призова украинците при вземането на решения и уреждането на конфликти да се ръководят от интересите на нацията и държавата.
Продължава изясняването на случая
Буданов определи събитията като неприемливи за държавата и заяви, че те вредят на единството на украинците, особено на фона на руската заплаха. По думите му правоохранителните органи и компетентните институции изясняват всички детайли, за да установят пълната картина и да предприемат необходимите действия.
Проверката трябва да покаже и има ли основания за привличане към отговорност на виновни лица, както и как да бъде предотвратено повторение на подобен случай.
Спорни данни за случилото се
Инцидентът е станал в частен дом в Петропавливска Боршчахивка, където според предварителна информация са се намирали военнослужещи от подразделение на Националната гвардия на Украйна. Правоохранителните органи проверяват твърдение, че в мазето на сградата незаконно са били задържани 40 души.
На място работят представители на Националната гвардия и украинската полиция. На хората, които са имали нужда от медицинска помощ, е извикана линейка.
Националната гвардия отрече информацията за загинал участник в събитията. Командващият ѝ Александър Пивненко заяви, че сградата се използва за временно настаняване на военнослужещи.
Военният омбудсман Олга Решетилова съобщи, че нейният офис работи на място заедно с командването на Националната гвардия. По думите ѝ всички военнослужещи са в безопасност и получават необходимата медицинска помощ.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Един
08:48 03.11.2026
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4 Хи хи хи волoдiмiр
08:51 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зеления наркоман
08:51 03.11.2026
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9 урко
08:52 03.11.2026
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12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 иван костов
Коментиран от #34
08:54 03.11.2026
14 456
08:54 03.11.2026
15 късо име
Кой задържан, от кого е държан, какви са, за какво са, чии са... Отговор няма, а статията е една кофа мастило.
Коментиран от #28
08:55 03.11.2026
16 Всеки момент!
До коментар #1 от "Овчар":Ще пламне огънат на недоволството,на украинският народ...!
Коментиран от #42, #62, #80
08:55 03.11.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
08:56 03.11.2026
18 Колко още шокиращи има
08:56 03.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Руски
До коментар #19 от "?????":Фейкове.Кой знае какво си гледал.
08:57 03.11.2026
21 Мдаа!🤔
08:57 03.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 джони инглиш
08:59 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Нормално за
Коментиран от #33
08:59 03.11.2026
27 БАНко
08:59 03.11.2026
28 иван костов
До коментар #15 от "късо име":Затова има ютуб, не очаквай информация от нацистки пропагандисти!
09:01 03.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 БАНДЕРОТРОШАЧ
09:02 03.11.2026
31 Абсолютни
До коментар #29 от "Ну, погоди":Лъжи.
Коментиран от #35
09:03 03.11.2026
32 🦉🦉🦉🦉
Защо не питат КОЙ Е ТИРАНА ДЪРЖАЩ НАСИЛА ХОРА ПО МАЗЕТАТА❓
Коментиран от #61
09:03 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ну, погоди
До коментар #31 от "Абсолютни":Като не ти отърва са лъжи.На клиповете ясно е вижда детето и вдимо е в неадекватно състояние.
Коментиран от #54, #55
09:05 03.11.2026
36 Наблюдател
-Що съ прайти на изненадани, сякаш че за първи път чувате за бандитите в украйна подстрекавани от запада?
09:05 03.11.2026
37 В МАЗЕТО НА ТЦКшниците
09:05 03.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Шокирани са само укрофилите
09:06 03.11.2026
40 гру гайтанджиева
До коментар #38 от "az СВО Победа 81":Руски фейкове колежке.Я кажи нещо за ГУЛАГ.
09:07 03.11.2026
41 ПРЕСТЪПНИЯТ РЕЖИМ В КИЕВ
Коментиран от #50, #56
09:08 03.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 украйна е терористична държава
09:09 03.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ПРЕСТЪПНИЯТ РЕЖИМ В КИЕВ
09:10 03.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 асенчо
09:11 03.11.2026
53 Ццц
09:11 03.11.2026
54 Чист
До коментар #35 от "Ну, погоди":Фейк.
Коментиран от #65
09:11 03.11.2026
55 Ами
До коментар #35 от "Ну, погоди":Митко Палаузов са го гръмнали шумкарите на 12 г.
09:12 03.11.2026
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "ПРЕСТЪПНИЯТ РЕЖИМ В КИЕВ":Има подкрепата и на в.Факти и други СМИ
Надя вам сё да си платят
09:13 03.11.2026
57 Нищо не разбрах
09:15 03.11.2026
58 Хи хи
09:15 03.11.2026
59 анони
09:15 03.11.2026
60 иван костов
До коментар #34 от "нннн":Гледах сблъсъците в ютуб, беше си чист бунт, със сълзотворен газ и всичко останало! Евала на близките и останалите хора! Освободиха един мобилизиран, на който, внимание, бяха счупили гръбнака!
09:15 03.11.2026
61 Ццц
До коментар #32 от "🦉🦉🦉🦉":В случая борят руската пропаганда с мълчание. Този метод е по-работещ и за предпочитане като имаме предвид какво сме чели като решат да прояват активност!
09:15 03.11.2026
62 Антирашист 5020
До коментар #16 от "Всеки момент!":Врачките пишат в раздел рашистите ми го говорят !
09:16 03.11.2026
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67 Туй мазе
09:23 03.11.2026
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70 Хмм
Коментиран от #77
09:28 03.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хмм
09:31 03.11.2026
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74 АБВ
09:32 03.11.2026
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76 ?????
"Фактите" вместо да проверят фактите за дома на мъченията просто ми изтриха коментара.
Предпочетоха като щраус да си заровят главата в пясъка.
Коментиран от #78
09:37 03.11.2026
77 коментар
До коментар #70 от "Хмм":И Буданов и Зеленски когато са под напрежение или изненадани проговарят на руски. В класическия шпионски филм "17 мига от пролетта" радистката, уж германка, при раждане взе да вика на руски и така се издаде.
09:38 03.11.2026
78 АБВ
До коментар #76 от "?????":Увреждаш редакционната политика. Журналистиката я търси на друго място.
09:39 03.11.2026
79 Нищо случващо се в украйна
Те фалираха ЕС
По шокиращо от това здраве му кажи
09:39 03.11.2026
80 Ха ха
До коментар #16 от "Всеки момент!":То на 9 септември винаги много хора стават партизани.Укрите все пак са и с наши гени.
09:40 03.11.2026