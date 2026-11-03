Шокиращ случай край Киев: 40 души са държани незаконно в мазето на частен дом

Украйна подготвя решения за реакция след сблъсъците в Петропавливска Боршчахивка край Киев. Това заяви ръководителят на Офиса на президента Кирило Буданов, който беше на мястото на инцидента вечерта на 2 ноември.

„В момента изработваме всички необходими решения със силовия блок за адекватна реакция и предотвратяване на провокации“, каза Буданов. Той призова украинците при вземането на решения и уреждането на конфликти да се ръководят от интересите на нацията и държавата.

Продължава изясняването на случая

Буданов определи събитията като неприемливи за държавата и заяви, че те вредят на единството на украинците, особено на фона на руската заплаха. По думите му правоохранителните органи и компетентните институции изясняват всички детайли, за да установят пълната картина и да предприемат необходимите действия.

Проверката трябва да покаже и има ли основания за привличане към отговорност на виновни лица, както и как да бъде предотвратено повторение на подобен случай.

Спорни данни за случилото се

Инцидентът е станал в частен дом в Петропавливска Боршчахивка, където според предварителна информация са се намирали военнослужещи от подразделение на Националната гвардия на Украйна. Правоохранителните органи проверяват твърдение, че в мазето на сградата незаконно са били задържани 40 души.

На място работят представители на Националната гвардия и украинската полиция. На хората, които са имали нужда от медицинска помощ, е извикана линейка.

Националната гвардия отрече информацията за загинал участник в събитията. Командващият ѝ Александър Пивненко заяви, че сградата се използва за временно настаняване на военнослужещи.

Военният омбудсман Олга Решетилова съобщи, че нейният офис работи на място заедно с командването на Националната гвардия. По думите ѝ всички военнослужещи са в безопасност и получават необходимата медицинска помощ.

Източници: ukrinform.ua