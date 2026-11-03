Белгия отвори стратегическите си петролни резерви – пуска на пазара 260 000 барела дизел

Белгия ще освободи 260 000 барела дизелово гориво от стратегическите си резерви. Количеството се равнява на 35 000 тона петролен еквивалент и е част от международните действия за увеличаване на предлагането на горива и облекчаване на натиска върху петролния пазар.
Решението е взето след натиск от САЩ. Белгия дълго време отказваше да използва запасите си, но сега се е ангажирала да участва в колективните мерки, координирани от Международната агенция по енергетика.„Белгия наистина се ангажира да допринесе за международните усилия за предоставяне на стратегически петролни запаси като част от колективните действия на Международната агенция по енергетика“, заявиха от кабинета на федералния министър на енергетиката Матийо Бие.
От екипа на министъра уточниха, че освобождаването на горивото няма да застраши сигурността на доставките в страната. Наличните резерви ще останат достатъчни за покриване на потреблението за повече от 90 дни.
Горивото няма да намали пряко цените в Белгия
Белгийското правителство няма да използва освободените количества за директно понижаване на цените по бензиностанциите. Причината е, че националното законодателство изисква продажбите на горивото от резервите да се извършват по пазарни цени.
Това отличава белгийския подход от този на Франция. Френските власти обявиха поетапното освобождаване на 10 милиона литра дизелово гориво от стратегическите резерви, след което цените на дизела във Франция спаднаха рязко.
Белгийската мярка е насочена към изпълнение на международния ангажимент за освобождаване на стратегически запаси, а не към субсидиране на горивото за местните потребители. Количествата ще бъдат пуснати на пазара при условията, определени от белгийските правила.
Източници: brf.be, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ми хубави санкции тръгнаха
Аз като беден съм на газ.
А най-неприятното е че нямат акъл за 0,5 е цената за да се осъзнаят
11:33 03.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Роджър Мур 007 ⛷️
Коментиран от #13
11:37 03.11.2026
5 Като не искат евтин руски
Коментиран от #8
11:40 03.11.2026
6 Факт
11:50 03.11.2026
7 Кво пуска не знам
Коментиран от #9
11:53 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #7 от "Кво пуска не знам":само РФ има резерви! ама ги подпалиха лекичко
11:55 03.11.2026
10 Русия
11:56 03.11.2026
11 Кво пуска не знам
11:56 03.11.2026
12 Оле майкоооо
11:58 03.11.2026
13 Мумурандомът
До коментар #4 от "Роджър Мур 007 ⛷️":Киро докара газ, берекет версин, по най-високата възмижна цена.
Чак от Боташ не го щат..
12:00 03.11.2026
14 Капитанката
12:09 03.11.2026
15 дядо Дони
12:16 03.11.2026
16 санкциите много работят
12:37 03.11.2026