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Белгия отвори стратегическите си петролни резерви – пуска на пазара 260 000 барела дизел
  Тема: Иранската криза

Белгия отвори стратегическите си петролни резерви – пуска на пазара 260 000 барела дизел

3 Ноември, 2026 11:27 885 16

  • белгия-
  • дизел-
  • петролни резерви-
  • матийо бие-
  • международна агенция по енергетика

Решението е взето след натиск от САЩ и е част от международни действия за стабилизиране на петролния пазар. Освободените количества няма да се продават с цел пряко намаляване на цените по белгийските бензиностанции

Белгия отвори стратегическите си петролни резерви – пуска на пазара 260 000 барела дизел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия ще освободи 260 000 барела дизелово гориво от стратегическите си резерви. Количеството се равнява на 35 000 тона петролен еквивалент и е част от международните действия за увеличаване на предлагането на горива и облекчаване на натиска върху петролния пазар.

Решението е взето след натиск от САЩ. Белгия дълго време отказваше да използва запасите си, но сега се е ангажирала да участва в колективните мерки, координирани от Международната агенция по енергетика.

„Белгия наистина се ангажира да допринесе за международните усилия за предоставяне на стратегически петролни запаси като част от колективните действия на Международната агенция по енергетика“, заявиха от кабинета на федералния министър на енергетиката Матийо Бие.

От екипа на министъра уточниха, че освобождаването на горивото няма да застраши сигурността на доставките в страната. Наличните резерви ще останат достатъчни за покриване на потреблението за повече от 90 дни.

Горивото няма да намали пряко цените в Белгия

Белгийското правителство няма да използва освободените количества за директно понижаване на цените по бензиностанциите. Причината е, че националното законодателство изисква продажбите на горивото от резервите да се извършват по пазарни цени.

Това отличава белгийския подход от този на Франция. Френските власти обявиха поетапното освобождаване на 10 милиона литра дизелово гориво от стратегическите резерви, след което цените на дизела във Франция спаднаха рязко.

Белгийската мярка е насочена към изпълнение на международния ангажимент за освобождаване на стратегически запаси, а не към субсидиране на горивото за местните потребители. Количествата ще бъдат пуснати на пазара при условията, определени от белгийските правила.

Източници: brf.be, euronews.com


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ми хубави санкции тръгнаха

    17 0 Отговор
    от тези измислени нещастници.
    Аз като беден съм на газ.
    А най-неприятното е че нямат акъл за 0,5 е цената за да се осъзнаят

    11:33 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Роджър Мур 007 ⛷️

    17 0 Отговор
    Няма страшно, Кирил Петков обеща евтин дизел от САЩ, доставян с танкери през океана. Бързо, надеждно, евтино 🤭

    Коментиран от #13

    11:37 03.11.2026

  • 5 Като не искат евтин руски

    15 0 Отговор
    да си хабят стратегическите резерви:)) После как ще ги допълват......с баене.

    Коментиран от #8

    11:40 03.11.2026

  • 6 Факт

    10 0 Отговор
    Значи няма да участват във войната

    11:50 03.11.2026

  • 7 Кво пуска не знам

    9 2 Отговор
    Ама Белгия стратегически петролни резерви НЯМА ! Хранилища няма ...

    Коментиран от #9

    11:53 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т..А.К 🐱

    0 11 Отговор

    До коментар #7 от "Кво пуска не знам":

    само РФ има резерви! ама ги подпалиха лекичко

    11:55 03.11.2026

  • 10 Русия

    7 0 Отговор
    В началото на зимата резервите играят.Доволни сме.

    11:56 03.11.2026

  • 11 Кво пуска не знам

    9 0 Отговор
    Но основната част от петролните хранилища на Белгия се намират в пристанище Антверпен-Брюж и са естествено символични и стигат за не повече от 3 до 7 дни ..

    11:56 03.11.2026

  • 12 Оле майкоооо

    9 0 Отговор
    5 цистерни на пристанище Антверпен-Брюж били "стратегически петролни резерви"...

    11:58 03.11.2026

  • 13 Мумурандомът

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Роджър Мур 007 ⛷️":

    Киро докара газ, берекет версин, по най-високата възмижна цена.
    Чак от Боташ не го щат..

    12:00 03.11.2026

  • 14 Капитанката

    6 0 Отговор
    Че Брюксел не забрани ли дизела заради емисиите или ние не помним??

    12:09 03.11.2026

  • 15 дядо Дони

    5 0 Отговор
    С удоволствие ще ви препродавам руски дизел.

    12:16 03.11.2026

  • 16 санкциите много работят

    1 0 Отговор
    Няма газ, няма дизел, всичкото бате солар и перка, с една дума - качвайте се на колелетата!

    12:37 03.11.2026

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