Белгия отвори стратегическите си петролни резерви – пуска на пазара 260 000 барела дизел

Белгия ще освободи 260 000 барела дизелово гориво от стратегическите си резерви. Количеството се равнява на 35 000 тона петролен еквивалент и е част от международните действия за увеличаване на предлагането на горива и облекчаване на натиска върху петролния пазар.

Решението е взето след натиск от САЩ. Белгия дълго време отказваше да използва запасите си, но сега се е ангажирала да участва в колективните мерки, координирани от Международната агенция по енергетика.

„Белгия наистина се ангажира да допринесе за международните усилия за предоставяне на стратегически петролни запаси като част от колективните действия на Международната агенция по енергетика“, заявиха от кабинета на федералния министър на енергетиката Матийо Бие.

От екипа на министъра уточниха, че освобождаването на горивото няма да застраши сигурността на доставките в страната. Наличните резерви ще останат достатъчни за покриване на потреблението за повече от 90 дни.

Горивото няма да намали пряко цените в Белгия

Белгийското правителство няма да използва освободените количества за директно понижаване на цените по бензиностанциите. Причината е, че националното законодателство изисква продажбите на горивото от резервите да се извършват по пазарни цени.

Това отличава белгийския подход от този на Франция. Френските власти обявиха поетапното освобождаване на 10 милиона литра дизелово гориво от стратегическите резерви, след което цените на дизела във Франция спаднаха рязко.

Белгийската мярка е насочена към изпълнение на международния ангажимент за освобождаване на стратегически запаси, а не към субсидиране на горивото за местните потребители. Количествата ще бъдат пуснати на пазара при условията, определени от белгийските правила.

Източници: brf.be, euronews.com