Тръмп: Имам върховната власт - тя се нарича вето!

Доналд Тръмп заяви, че очаква да постигне договорености с демократите, ако те поемат контрола над Камарата на представителите или Сената след междинните избори в САЩ. В интервю за CBS News президентът посочи ветото като основния си инструмент при евентуален конфликт с Конгреса.

„Имам върховната власт — тя се нарича вето“, каза Тръмп. Той допусна, че може да блокира законопроекти на демократите, но изрази увереност, че след няколко месеца противопоставяне те ще се върнат към преговори.

„Исторически, след като използваш ветото няколко месеца, те идват и казват: „Трябва да постигнем сделка““, заяви президентът.

Тръмп не направи категорична прогноза за резултата от вота. „Ще трябва да видим“, каза той и добави, че републиканците имат добър шанс, но няма да бъдат „унижени“. Проучване на CBS News от края на октомври сочеше възможност партията му да загуби контрола над Камарата на представителите.

Президентът заяви още, че решения на Върховния съд от тази година са разширили възможностите на изпълнителната власт. По думите му това ще му позволи да продължи политиката си дори при мнозинство на демократите в едната или в двете камари на Конгреса. Сред областите, в които администрацията обсъжда нови изпълнителни действия, CBS News посочи имиграцията и търговията.

Предишно обещание за компромис

На 27 октомври, когато беше попитан как ще работи с демократите при загуба на републиканското мнозинство, Тръмп отговори: „Ще намерим начин“. Новото му изявление поставя акцент върху ветото и върху очакването, че продължителното блокиране на законодателни инициативи ще доведе до двупартийни преговори.

Паралелно с политическите изявления спад отбеляза и мемекоинът $TRUMP. Според данни на Binance, цитирани в предоставената информация, токенът е поевтинял с 3,64% до 1,534 долара след затварянето на първите избирателни секции.

По-късни данни, цитирани от ТАСС, показаха спад от 1,99% до 1,60 долара в 17:47 часа московско време. Разликата между двете стойности се дължи на различния момент на отчитане. Окончателният баланс на изборите и това дали демократите ще получат контрол над Конгреса предстои да бъде определено след преброяването на гласовете.

Източници: cbsnews.com