Транспортният министър на Испания подаде оставка

Министърът на транспорта и устойчивата мобилност на Испания Оскар Пуенте обяви, че подава оставка шест дни след тежката влакова катастрофа край Урда, в провинция Толедо, при която загинаха 69 души. Той съобщи решението си след повече от четири часа изслушване пред Постоянната депутатска комисия на Конгреса.

„Министър на транспорта в държава като Испания не може да остане на поста след две катастрофи с такава тежест за по-малко от година“, заяви Пуенте пред депутатите.

Министърът не посочи кога точно ще напусне длъжността си. Той обаче обяви и че няма да участва в листите за парламентарните избори на 29 ноември.

Как се стигна до катастрофата

Инцидентът е станал на 28 октомври по високоскоростната линия Мадрид–Севиля. Влак на държавната компания „Ренфе“ се е врязал в спрял влак на частния оператор „Ирио“. Загинали са 69 души, а около 200 са били ранени.

Според изложеното от Пуенте пред парламента автоматичната система за безопасност LZB е отказала. След това контролният център на испанския железопътен инфраструктурен оператор „Адиф“ е разрешил на влака на „Ренфе“ да продължи движението си, въпреки че по линията е имало спрял влак.

Влакът е изминал около 25 километра със скорост над 160 километра в час преди сблъсъка. Причините за последователността от решения и технически откази се разследват.

Втора тежка катастрофа за девет месеца

Катастрофата край Урда е вторият смъртоносен инцидент по високоскоростната линия Мадрид–Севиля през 2026 г. През януари при дерайлиране край Адамус, в провинция Кордоба, загинаха 46 души. Разследването на този случай продължава.

Оставката на Пуенте беше поискана от опозиционните Народна партия и „Вокс“, както и от баската националистическа партия и каталунската „Жунтс“. Управляващата Испанска социалистическа работническа партия и „Билду“ не са настоявали за оттеглянето му по време на парламентарното изслушване.

„Това е политическа отговорност и жест към жертвите“, заяви Пуенте при обявяването на решението си.

Мерки за железопътната мрежа

Преди да съобщи за оставката си, министърът представи мерки за повишаване на безопасността. Те включват подобряване на условията в контролните центрове и ускоряване на внедряването на европейската система за управление на железопътния трафик и сигнализация.

Работническият съвет на „Адиф“ обсъжда стачка на 17 ноември с искания за по-добра безопасност. Към момента протестът не е официално свикан.

Източници: apnews.com, investing.com, euronews.com