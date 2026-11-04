Вучич помилва шофьора, блъснал студентка в Белград

Бившият сръбски президент Александър Вучич е помилвал Марко Павлович, обвинен в опит за тежко убийство на студентка, блъсната с автомобил по време на протестна блокада в Белград. Решението прекратява наказателното производство срещу него, съобщи адвокатката на пострадалата Милена Радович.

Инцидентът е станал на 16 януари 2025 г. на улица „Рузвелтова“, докато участници в акция отдавали почит с комеморативна тишина на загиналите при срутването на козирката на гарата в Нови Сад. Според обвинението автомобилът е навлязъл в групата, а студентката е била тежко ранена.

Присъдата е била насрочена за 6 ноември

Висшият съд в Белград е насрочил за 6 ноември обявяването на присъдата по делото. След помилването обаче присъда няма да бъде постановена, а производството трябва да бъде прекратено.

„В петък отивам, насрочено ми е обявяването на присъдата. Ясно е, че след акта за помилване няма да има присъда, ще има прекратяване на производството“, заяви Радович пред Н1. Тя посочи, че ще поиска председателят на съдебния състав да запознае присъстващите с решението.

По думите на адвокатката засега тя разполага само с електронно писмо от Министерството на правосъдието до съда. Радович заяви, че трябва да се изясни кой е инициирал процедурата, какви мотиви са посочени и дали комисията по помилванията се е събирала.

Решението е част от помилванията на 49 души

Помилването на Павлович е част от пакет за 49 души, подписан от Вучич на 27 септември 2026 г. в последния ден от мандата му. Решенията са били изпратени до съдилищата на 2 ноември, а имената на помилваните започнаха да се публикуват в началото на месеца.

Бащата на пострадалата заяви пред Радио „Свободна Европа“, че не приема решението. „Не може един човек да каже на някого „свободен си“, ако той едва не уби детето ми“, каза той. По думите му помилването е „плюене върху правосъдието, съдебната система и обществото“.

Студентското движение определи помилването като неприемливо и като опасен прецедент. Организацията заяви, че помилването е изключителен правен инструмент, който не трябва да се използва като политическо средство.

Източници: n1info.rs, slobodnaevropa.org, danas.rs