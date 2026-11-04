САЩ разследват „спойлър кандидат“ в Аляска

Министерството на правосъдието на САЩ разследва дали пенсионираният учител Даниел Дж. Съливан е бил привлечен в сенатската надпревара в Аляска, за да обърка избирателите и да отклони гласове от действащия републикански сенатор Дан Съливан. За проверката съобщи Fox News, позовавайки се на двама източници, запознати с разследването.

Двамата кандидати са с почти еднакви имена, но са различени в бюлетината като „Дан С. Съливан“ и „Даниел Дж. Съливан“. Вторият кандидат е независим и е описан като пенсиониран учител. Според федералните власти именно сходството в имената може да е използвано за привличане на гласове от избиратели, които възнамеряват да подкрепят републиканския сенатор.

Разследването е засилено след публикации за демократическа връзка

Проверката продължава от месеци, но е била засилена след публикации за предполагаеми контакти между хора, свързани с кампанията на демократическата кандидатка Мери Пелтола, и потенциални кандидати със сходни имена. Асошиейтед прес съобщи, че Министерството на правосъдието е издало повече от 100 призовки и е изпратило искания за запазване на документи.

Американският прокурор за Аляска Майкъл Хейман потвърди, че е започнало наказателно разследване, но подчерта, че властите все още не приемат за установено извършването на престъпление. „Не правя предположения дали е извършено престъпление или не. Именно затова провеждаме задълбочено разследване“, каза Хейман.

Главният прокурор на САЩ Тод Бланш заяви пред Fox News, че „има човек, който се кандидатира, без да иска да бъде сенатор, и който участва само за да обърка избирателите в Аляска“. Министерството на правосъдието не е обявило конкретните престъпления, които проверява.

Пелтола и вторият Съливан отричат обвиненията

Мери Пелтола отрича да е знаела за опит за включване на Даниел Дж. Съливан в надпреварата. Демократическият сенаторски комитет също отхвърля твърденията за участие в схема за объркване на избирателите. Самият Даниел Дж. Съливан заявява, че кандидатурата му е законна и не е организирана по поръчка на демократи.

„Не се интересувам от това да подвеждам избирателите“, каза Пелтола. До момента никой от участниците в надпреварата не е обвинен в престъпление.

Съдебен спор за бюлетината

Даниел Дж. Съливан остана в бюлетината след решение на Върховния съд на Аляска. По-рано щатската изборна администрация беше преценила, че кандидатурата му не представлява добросъвестна кампания и може да цели объркване на избирателите, но съдебните инстанции не го отстраниха.

Паралелно с наказателното разследване Министерството на правосъдието заведе гражданско дело с искане да бъде спряно удостоверяването на изборните резултати, ако Дан Съливан загуби с разлика, по-малка от броя на гласовете за другия кандидат със сходно име. Федерален съдия отхвърли искането, като посочи проблеми с опазването на тайната на вота и с възможността да бъде доказано кои избиратели са били объркани.

Според Асошиейтед прес федералните власти не разполагат с потвърдени случаи на избиратели, гласували по погрешка за единия от двамата кандидати. Разследването продължава, а евентуални обвинения не са обявени.

Източници: foxnews.com, apnews.com, washingtonpost.com