Тръмп към водещата на Fox News Джесика Тарлов: Не мога да понасям гласа ти, тъпачке!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нападна Fox News и съводещата на предаването „The Five“ Джесика Тарлов по време на отразяването на междинните избори. В публикация в Truth Social той заяви, че не може да понася гласа ѝ и я нарече „тъпа като галош“.
„Гледам предварителните резултати по Fox News, но не мога да понасям гласа на Джесика Тарлов – тъпа като галош, а гласът ѝ просто ме дразни“, написа Тръмп. Той добави, че ще премине на друг канал, докато тя не слезе от ефир. Цитатът и съдържанието на публикацията са предадени от Mediaite.
Нова атака срещу Fox News
По-късно президентът насочи критиките си и към самата телевизионна мрежа. Тръмп атакува социологическите проучвания на Fox News, като ги определи като най-лошите и заяви, че въпросите в тях представляват „удар“ срещу него.
В следваща публикация той твърди, че рейтингите на Fox News са спаднали с 27 процента, защото мрежата отделя прекалено много време на „объркани демократи, които мразят Тръмп“. Президентът заяви още, че спадът ще продължи и че причината не е неговото поведение, а това, че телевизията е заела позиция срещу него. Тези числа и обяснения са представени като твърдения на Тръмп, без в публикациите да са посочени независими данни, които да ги потвърдят.
Според The Daily Beast Тръмп е продължил да атакува Fox News в изборната нощ, включително чрез текстово съобщение до водещия Грег Гътфелд, което е било прочетено в ефир. В него президентът отново е отправил критики към Тарлов и е свързал телевизионното отразяване с теми като цените, инфлацията и Иран.
Конфликтът с Тарлов продължава
Тарлов е чест обект на критики от страна на Тръмп заради позициите си в „The Five“, където е сред гласовете, противопоставящи се на преобладаващите консервативни коментари в предаването. В началото на октомври президентът я нарече „поредния губещ“ и обвини Fox News, че дава прекалено много ефир на демократи.
Тарлов преди това е отговаряла на подобни нападки с кратка реплика в социалните мрежи: „Благодаря, че подчертавате добрата ми работа.“
Източници: mediaite.com, thedailybeast.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Невероятен политик
03:36 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хахаха
Десетилетия ще се смеем гледайки избрани моменти с негови изцепки.
Коментиран от #6
03:37 04.11.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЛАВА БОГУ ЧЕ БЪЛГАРИНА Е УМЕН
03:44 04.11.2026
6 Европеец
До коментар #4 от "Хахаха":Джон е уникален..... Но пък в случая може да е прав...... Всеки от нас има такова подобно мнение , за бг журналисти от трите големи телевизии и заради това все по-рядко ги гледам.....
03:46 04.11.2026
7 Някой
03:50 04.11.2026
8 Някой
Също и Румен Радев е зодия Лъжец/Близначи/.
А пък мнозинството от българските избиратели са от зодия Балъци.
Коментиран от #9, #11
03:58 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.