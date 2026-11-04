Тръмп към водещата на Fox News Джесика Тарлов: Не мога да понасям гласа ти, тъпачке!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нападна Fox News и съводещата на предаването „The Five“ Джесика Тарлов по време на отразяването на междинните избори. В публикация в Truth Social той заяви, че не може да понася гласа ѝ и я нарече „тъпа като галош“.

„Гледам предварителните резултати по Fox News, но не мога да понасям гласа на Джесика Тарлов – тъпа като галош, а гласът ѝ просто ме дразни“, написа Тръмп. Той добави, че ще премине на друг канал, докато тя не слезе от ефир. Цитатът и съдържанието на публикацията са предадени от Mediaite.

Нова атака срещу Fox News

По-късно президентът насочи критиките си и към самата телевизионна мрежа. Тръмп атакува социологическите проучвания на Fox News, като ги определи като най-лошите и заяви, че въпросите в тях представляват „удар“ срещу него.

В следваща публикация той твърди, че рейтингите на Fox News са спаднали с 27 процента, защото мрежата отделя прекалено много време на „объркани демократи, които мразят Тръмп“. Президентът заяви още, че спадът ще продължи и че причината не е неговото поведение, а това, че телевизията е заела позиция срещу него. Тези числа и обяснения са представени като твърдения на Тръмп, без в публикациите да са посочени независими данни, които да ги потвърдят.

Според The Daily Beast Тръмп е продължил да атакува Fox News в изборната нощ, включително чрез текстово съобщение до водещия Грег Гътфелд, което е било прочетено в ефир. В него президентът отново е отправил критики към Тарлов и е свързал телевизионното отразяване с теми като цените, инфлацията и Иран.

Конфликтът с Тарлов продължава

Тарлов е чест обект на критики от страна на Тръмп заради позициите си в „The Five“, където е сред гласовете, противопоставящи се на преобладаващите консервативни коментари в предаването. В началото на октомври президентът я нарече „поредния губещ“ и обвини Fox News, че дава прекалено много ефир на демократи.

Тарлов преди това е отговаряла на подобни нападки с кратка реплика в социалните мрежи: „Благодаря, че подчертавате добрата ми работа.“

Източници: mediaite.com, thedailybeast.com