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Тръмп към водещата на Fox News Джесика Тарлов: Не мога да понасям гласа ти, тъпачке!
  Тема: Известни личности

Тръмп към водещата на Fox News Джесика Тарлов: Не мога да понасям гласа ти, тъпачке!

4 Ноември, 2026 03:25, обновена 4 Ноември, 2026 03:34 991 11

  • доналд тръмп-
  • джесика тарлов-
  • fox news-
  • междинни избори-
  • truth social

Президентът заяви, че ще смени канала по време на изборното отразяване, и обвини телевизията за спада на рейтингите

Тръмп към водещата на Fox News Джесика Тарлов: Не мога да понасям гласа ти, тъпачке! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нападна Fox News и съводещата на предаването „The Five“ Джесика Тарлов по време на отразяването на междинните избори. В публикация в Truth Social той заяви, че не може да понася гласа ѝ и я нарече „тъпа като галош“.

„Гледам предварителните резултати по Fox News, но не мога да понасям гласа на Джесика Тарлов – тъпа като галош, а гласът ѝ просто ме дразни“, написа Тръмп. Той добави, че ще премине на друг канал, докато тя не слезе от ефир. Цитатът и съдържанието на публикацията са предадени от Mediaite.

Нова атака срещу Fox News

По-късно президентът насочи критиките си и към самата телевизионна мрежа. Тръмп атакува социологическите проучвания на Fox News, като ги определи като най-лошите и заяви, че въпросите в тях представляват „удар“ срещу него.

В следваща публикация той твърди, че рейтингите на Fox News са спаднали с 27 процента, защото мрежата отделя прекалено много време на „объркани демократи, които мразят Тръмп“. Президентът заяви още, че спадът ще продължи и че причината не е неговото поведение, а това, че телевизията е заела позиция срещу него. Тези числа и обяснения са представени като твърдения на Тръмп, без в публикациите да са посочени независими данни, които да ги потвърдят.

Според The Daily Beast Тръмп е продължил да атакува Fox News в изборната нощ, включително чрез текстово съобщение до водещия Грег Гътфелд, което е било прочетено в ефир. В него президентът отново е отправил критики към Тарлов и е свързал телевизионното отразяване с теми като цените, инфлацията и Иран.

Конфликтът с Тарлов продължава

Тарлов е чест обект на критики от страна на Тръмп заради позициите си в „The Five“, където е сред гласовете, противопоставящи се на преобладаващите консервативни коментари в предаването. В началото на октомври президентът я нарече „поредния губещ“ и обвини Fox News, че дава прекалено много ефир на демократи.

Тарлов преди това е отговаряла на подобни нападки с кратка реплика в социалните мрежи: „Благодаря, че подчертавате добрата ми работа.“

Източници: mediaite.com, thedailybeast.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Невероятен политик

    5 3 Отговор
    Мммммм. Страхотен!

    03:36 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахаха

    13 2 Отговор
    Тоя кърти.
    Десетилетия ще се смеем гледайки избрани моменти с негови изцепки.

    Коментиран от #6

    03:37 04.11.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    ПРИ НАС ИМАШЕ ШАНС ОЩЕ ПО - ТЪП ДА СТАНЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ :)
    СЛАВА БОГУ ЧЕ БЪЛГАРИНА Е УМЕН

    03:44 04.11.2026

  • 6 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха":

    Джон е уникален..... Но пък в случая може да е прав...... Всеки от нас има такова подобно мнение , за бг журналисти от трите големи телевизии и заради това все по-рядко ги гледам.....

    03:46 04.11.2026

  • 7 Някой

    8 2 Отговор
    Инфантил на 80 годишна възраст, на тази възраст вече трябва да се е научил, че в живота не винаги се печели, понякога се губи. Отдавана трябва да се е научил да понася загубите с достойнство. Много е трудно да понесеш първата си загуба в живота на такава преклонна възраст. Много е трудно когато си навършил 80 да трябва да учиш на неща, на които родителите ти е трябвало да те научат на 8 годишна възраст.

    03:50 04.11.2026

  • 8 Някой

    5 2 Отговор
    За тези, които не знаят и Доналд Тръмп, и Бойко Борисов са от една и съща зодия Лъжец/Близначи/. Родени са в различни години, рожденните им дни са с един ден разлика.

    Също и Румен Радев е зодия Лъжец/Близначи/.

    А пък мнозинството от българските избиратели са от зодия Балъци.

    Коментиран от #9, #11

    03:58 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.