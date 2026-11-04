Първи резултати от изборите в САЩ: демократите с две победи

Демократите спечелиха първите две обявени ключови надпревари на междинните избори в САЩ, но нито една от двете партии все още не е получила контрол над Конгреса. Марк Уорнър беше преизбран за Сената от Вирджиния, а Деби Васерман Шулц спечели в новия 20-и избирателен район на Флорида.

Асошиейтед прес обяви победата на Уорнър над републиканеца Бърт Мизусава. Така демократът получава четвърти мандат в Сената, където е заместник-председател на комисията по разузнаването. Мизусава е пенсиониран генерал-майор от армията на САЩ и ветеран от войната в Афганистан.

Във Флорида Васерман Шулц запази мястото си в Камарата на представителите, след като се кандидатира в нов район заради промяна на изборните граници. Победата ѝ е сред първите резултати, които показват как демократите се представят в райони, променени след победата на Доналд Тръмп на президентските избори през 2024 г.

Битката за мнозинство продължава

Всички 435 места в Камарата на представителите и 35 от 100 места в Сената са подложени на избор. Републиканците започнаха изборния ден с контрол и над двете камари. За да поемат Камарата, демократите трябва да спечелят нетно три места, а за мнозинство в Сената е необходима нетна печалба от четири места.

Първите резултати не дават основание за обявяване на победител в битката за Конгреса. Сред наблюдаваните сенатски надпревари са тези в Джорджия, Охайо, Северна Каролина, Мейн, Мичиган, Канзас, Тексас и Аляска. В Камарата най-оспорваните райони са разположени в щати, които Тръмп спечели убедително през 2024 г.

Паралелно се провеждат избори за губернатори в 36 щата. Резултатите ще определят не само разпределението на властта във Вашингтон, но и политическия контрол върху редица щатски администрации.

Вотът е оценка за втория мандат на Тръмп

Междинните избори се възприемат като първия национален тест за втория мандат на президента Доналд Тръмп. Според проучването на Асошиейтед прес и партньорски телевизии икономиката, високите цени и състоянието на демокрацията са сред водещите теми за избирателите.

„Мисля, че резултатите ще бъдат по-добри, отколкото си мислите“, заяви Тръмп в интервю за „Фокс нюз“.

Демократите се надяват недоволството от цената на живота и политиките на президента да им донесе достатъчно места, за да блокират част от законодателната му програма и да засилят контрола върху администрацията. Републиканците се стремят да запазят поне една от двете камари.

Окончателното разпределение може да се забави заради преброяването на бюлетини по пощата и на временни бюлетини. Част от оспорваните състезания вероятно ще останат без обявен победител до приключването на броенето в съответните щати.

Източници: apnews.com