Първи резултати от изборите в САЩ: демократите с две победи

Демократите спечелиха първите две обявени ключови надпревари на междинните избори в САЩ, но нито една от двете партии все още не е получила контрол над Конгреса. Марк Уорнър беше преизбран за Сената от Вирджиния, а Деби Васерман Шулц спечели в новия 20-и избирателен район на Флорида.
Асошиейтед прес обяви победата на Уорнър над републиканеца Бърт Мизусава. Така демократът получава четвърти мандат в Сената, където е заместник-председател на комисията по разузнаването. Мизусава е пенсиониран генерал-майор от армията на САЩ и ветеран от войната в Афганистан.
Във Флорида Васерман Шулц запази мястото си в Камарата на представителите, след като се кандидатира в нов район заради промяна на изборните граници. Победата ѝ е сред първите резултати, които показват как демократите се представят в райони, променени след победата на Доналд Тръмп на президентските избори през 2024 г.
Битката за мнозинство продължава
Всички 435 места в Камарата на представителите и 35 от 100 места в Сената са подложени на избор. Републиканците започнаха изборния ден с контрол и над двете камари. За да поемат Камарата, демократите трябва да спечелят нетно три места, а за мнозинство в Сената е необходима нетна печалба от четири места.
Първите резултати не дават основание за обявяване на победител в битката за Конгреса. Сред наблюдаваните сенатски надпревари са тези в Джорджия, Охайо, Северна Каролина, Мейн, Мичиган, Канзас, Тексас и Аляска. В Камарата най-оспорваните райони са разположени в щати, които Тръмп спечели убедително през 2024 г.
Паралелно се провеждат избори за губернатори в 36 щата. Резултатите ще определят не само разпределението на властта във Вашингтон, но и политическия контрол върху редица щатски администрации.
Вотът е оценка за втория мандат на Тръмп
Междинните избори се възприемат като първия национален тест за втория мандат на президента Доналд Тръмп. Според проучването на Асошиейтед прес и партньорски телевизии икономиката, високите цени и състоянието на демокрацията са сред водещите теми за избирателите.„Мисля, че резултатите ще бъдат по-добри, отколкото си мислите“, заяви Тръмп в интервю за „Фокс нюз“.
Демократите се надяват недоволството от цената на живота и политиките на президента да им донесе достатъчно места, за да блокират част от законодателната му програма и да засилят контрола върху администрацията. Републиканците се стремят да запазят поне една от двете камари.
Окончателното разпределение може да се забави заради преброяването на бюлетини по пощата и на временни бюлетини. Част от оспорваните състезания вероятно ще останат без обявен победител до приключването на броенето в съответните щати.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Голям зор ще види Тромбата
Ами откачалка е!
Ама ще видим.
Илилияна освен Дили Иванова и Урсула, друг поздрави ли я?
03:10 04.11.2026
3 Ами спри
До коментар #1 от "оня с коня":Да пишеш.
03:18 04.11.2026
4 Ниска топка
03:19 04.11.2026
5 Тръмп-
03:23 04.11.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #8
03:30 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 За нашите русофили
До коментар #6 от "Сатана Z":днешните 5000 бакса са си цяло състояние, в сравнение с копейките които им дава Митрофанова.
03:35 04.11.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
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ВСЕ ЕДНО ЧЕ РУМЕН РАДЕВ МАЧКА БОЙКО БОРИСОВ ... ТАКА БИЯТ ДЕМОКРАТИТЕ
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