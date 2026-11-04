Новини
Свят »
САЩ »
Първи резултати от изборите в САЩ: демократите с две победи
  Тема: Избори

Първи резултати от изборите в САЩ: демократите с две победи

4 Ноември, 2026 02:56 1 305 10

  • избори в сащ-
  • междинни избори-
  • доналд тръмп-
  • конгрес на сащ-
  • демократи

Марк Уорнър спечели четвърти мандат във Вирджиния, а Деби Васерман Шулц запази мястото си във Флорида. Контролът над Конгреса остава неясен

Първи резултати от изборите в САЩ: демократите с две победи - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократите спечелиха първите две обявени ключови надпревари на междинните избори в САЩ, но нито една от двете партии все още не е получила контрол над Конгреса. Марк Уорнър беше преизбран за Сената от Вирджиния, а Деби Васерман Шулц спечели в новия 20-и избирателен район на Флорида.

Асошиейтед прес обяви победата на Уорнър над републиканеца Бърт Мизусава. Така демократът получава четвърти мандат в Сената, където е заместник-председател на комисията по разузнаването. Мизусава е пенсиониран генерал-майор от армията на САЩ и ветеран от войната в Афганистан.

Във Флорида Васерман Шулц запази мястото си в Камарата на представителите, след като се кандидатира в нов район заради промяна на изборните граници. Победата ѝ е сред първите резултати, които показват как демократите се представят в райони, променени след победата на Доналд Тръмп на президентските избори през 2024 г.

Битката за мнозинство продължава

Всички 435 места в Камарата на представителите и 35 от 100 места в Сената са подложени на избор. Републиканците започнаха изборния ден с контрол и над двете камари. За да поемат Камарата, демократите трябва да спечелят нетно три места, а за мнозинство в Сената е необходима нетна печалба от четири места.

Първите резултати не дават основание за обявяване на победител в битката за Конгреса. Сред наблюдаваните сенатски надпревари са тези в Джорджия, Охайо, Северна Каролина, Мейн, Мичиган, Канзас, Тексас и Аляска. В Камарата най-оспорваните райони са разположени в щати, които Тръмп спечели убедително през 2024 г.

Паралелно се провеждат избори за губернатори в 36 щата. Резултатите ще определят не само разпределението на властта във Вашингтон, но и политическия контрол върху редица щатски администрации.

Вотът е оценка за втория мандат на Тръмп

Междинните избори се възприемат като първия национален тест за втория мандат на президента Доналд Тръмп. Според проучването на Асошиейтед прес и партньорски телевизии икономиката, високите цени и състоянието на демокрацията са сред водещите теми за избирателите.

„Мисля, че резултатите ще бъдат по-добри, отколкото си мислите“, заяви Тръмп в интервю за „Фокс нюз“.

Демократите се надяват недоволството от цената на живота и политиките на президента да им донесе достатъчно места, за да блокират част от законодателната му програма и да засилят контрола върху администрацията. Републиканците се стремят да запазят поне една от двете камари.

Окончателното разпределение може да се забави заради преброяването на бюлетини по пощата и на временни бюлетини. Част от оспорваните състезания вероятно ще останат без обявен победител до приключването на броенето в съответните щати.

Източници: apnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Голям зор ще види Тромбата

    5 5 Отговор
    Яко го тресе.
    Ами откачалка е!
    Ама ще видим.
    Илилияна освен Дили Иванова и Урсула, друг поздрави ли я?

    03:10 04.11.2026

  • 3 Ами спри

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Да пишеш.

    03:18 04.11.2026

  • 4 Ниска топка

    2 1 Отговор
    Виждам в колонията много се вълнуват от изборитецв домайна...

    03:19 04.11.2026

  • 5 Тръмп-

    2 1 Отговор
    "Лошо ми е. Май ще получа инфаркт"

    03:23 04.11.2026

  • 6 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Бай Дончо вече развърза кесията и раздава обещаните от него преди изборите награди от 5000 долара за тези,които са гласували за Републиканците,наречени скромно “Девидент на Тръмп“.Представяте ли си....цели 5000 зелени гущера в кунките !

    Коментиран от #8

    03:30 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За нашите русофили

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    днешните 5000 бакса са си цяло състояние, в сравнение с копейките които им дава Митрофанова.

    03:35 04.11.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор
    НАПРАВО СИ Е КЛАНЕ
    .......
    ВСЕ ЕДНО ЧЕ РУМЕН РАДЕВ МАЧКА БОЙКО БОРИСОВ ... ТАКА БИЯТ ДЕМОКРАТИТЕ
    ...

    03:36 04.11.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ГЛЕДАМ ПО СИЕНЕН АМЕРИКА ... ДЕМОКРАТ ВОДИ В ТЕКСАС С 59%

    03:41 04.11.2026