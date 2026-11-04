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ВСУ атакуваха логистичен център на Ozon в Адигейск
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха логистичен център на Ozon в Адигейск

4 Ноември, 2026 03:22, обновена 4 Ноември, 2026 03:25 541 2

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  • пожар

След атаката е избухнал пожар, а всички служители са евакуирани. Компанията временно спира доставките и премахва засегнатите стоки от маркетплейса

ВСУ атакуваха логистичен център на Ozon в Адигейск - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Логистичен център на Ozon в руския град Адигейск е бил атакуван с дронове, след което в обекта е избухнал пожар. Всички служители са евакуирани, а по предварителни данни няма пострадали, съобщи пресслужбата на компанията.

„Евакуирахме оперативно всички работници, предварително няма пострадали. Възникна пожар, на място работят аварийни служби“, се казва в съобщението на Ozon. Данни за размера на щетите и за площта на пожара не са оповестени.

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Компанията временно е спряла приемането на доставки от продавачи в засегнатия логистичен център. Стоките, които се намират в обекта, ще бъдат скрити от витрината на маркетплейса и няма да могат да бъдат поръчвани. Ако същите продукти не са налични в други складове, те ще бъдат отбелязани като изчерпани.

Част от вече направените поръчки ще бъде отменена, а други ще бъдат изпълнени от различни логистични центрове. Пратките, които са били по път към Адигейск, ще бъдат пренасочени към други обекти. Според „Интерфакс“ Ozon е отменил и логистичните маршрути към засегнатия склад и от него.

За атаката и пожара съобщиха и „Взгляд“, както и руският новинарски сайт 173.ru, позовавайки се на пресслужбата на Ozon.

Източници: interfax.ru, vz.ru, 173.ru


Русия
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