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Зеленски: За Русия мирна Европа е враг
  Тема: Украйна

Зеленски: За Русия мирна Европа е враг

4 Ноември, 2026 03:20 648 21

  • володимир зеленски-
  • русия-
  • европа-
  • берлинска конференция-
  • сигурност

Украинският президент предупреди, че руската военна инфраструктура е твърде мащабна, за да е насочена само срещу Украйна

Зеленски: За Русия мирна Европа е враг - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За Русия мирна и обединена Европа е враг. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на Берлинската конференция по сигурността.

„Виждаме, че Русия вече е направила своя избор. Тя е решила, че мирна и обединена Европа е нейният враг“, каза Зеленски. По думите му тази ситуация няма да изчезне сама в рамките на една година.

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Украинският президент посочи руската военна инфраструктура, изграждана през последните години, като аргумент, че заплахата не е ограничена до войната в Украйна.

„Всичко това само за Украйна ли е? То е твърде мащабно, за да бъде предназначено единствено за Украйна. Насочено е срещу вас“, заяви Зеленски.

Призив Европа да засили ролята си

Зеленски каза, че за Европа е важно, че други държави по света започват да я възприемат като източник на сигурност. Според него този потенциал все още не е напълно развит, но може да се превърне в „много силен“ фактор.

Украинският президент заяви и че все още има възможност Съединените щати да останат част от съюза за сигурност, който е жизненоважен за Европа. В Берлин той призова Германия да поеме по-голяма роля в европейската сигурност.

„Твърде много зависи от това в какво вярва Германия и на кого вярва. Ролята на Съединените щати в света може да стане още по-малка. Затова ролята на Европа трябва да стане още по-голяма, а това е невъзможно без Германия“, каза Зеленски.

Предстоящи разговори за сигурността

Изказването беше направено на фона на дипломатически усилия за прекратяване на войната. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Европа трябва да участва във формирането на всеки устойчив мир и да има глас по въпросите на санкциите и следвоенната сигурност.

Представители на Съединените щати, НАТО, европейски държави и Украйна трябва да разговарят в Брюксел за гаранциите за сигурност и възстановяването на Украйна. Предвиждат се и следващи разговори между Украйна, Русия и Съединените щати в Абу Даби.

Зеленски определи положението в Украйна като изключително трудно, но заяви, че страната му няма да се предаде.

„Украйна никога няма да се предаде. Украйна винаги ще остане силна. И Украйна винаги ще бъде европейска. Но какво ще се случи тук?“, каза украинският президент.

Източници: pravda.com.ua, amp.dw.com, mobil.aa.com.tr


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Владимир Владимирович казва друго

    6 1 Отговор
    Нашите европейски партньори, казва Путин. За ЕС търговията с Русия е въпрос на оцеляване.

    03:27 04.11.2026

  • 6 На босия цървулите

    7 1 Отговор
    Туй ще вземе Европа от Украйна. Фалитите заливат ЕС като цунами.

    03:30 04.11.2026

  • 7 Много искам да

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "на нас българите враг е само украйна":

    да сме на страната на Русия и Путин да ни пази,
    точно както опази Армения от Азербайджан.

    Коментиран от #9

    03:31 04.11.2026

  • 8 Зеления път

    11 1 Отговор
    Зеленото набира хора за къщи за гости "Зеленский", ако може да му ги пращат по европрограма. Плаши Европа, за да си поживее още малко и да краде милиарди, които няма да може да харчи. Предлагам всички "зеленофили" да се запишат и посетят тези почивни станции.

    Коментиран от #11, #15

    03:32 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    БРАКУВАНИЯ ЕВРЕИН ЗАЩО СИ МИСЛИ ЧЕ Е ЕВРОПЕЕЦ ?

    03:39 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не е така!

    9 0 Отговор
    Точно обратното. Добри отношения на ЕС с Русия означава милиони руски туристи, сериозен обмен на хранителни и технически стоки, също на културни и спортни мероприятия, ниски цени на енергия. Сега руснаците ходят в югоизточна Азия, също в Турция. През 2037 г, след изборите в големите европейски страни ще има промени в ЕС, в ЕК. Без кликата на Зеленски ще се ограничи влиянието на Англия и може би ще настъпи спокойствие и така желания мир.

    Коментиран от #14

    03:45 04.11.2026

  • 13 Зеления път

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Да, ясно е, че не стъпва в Украйна. Но това ще го спаси ли, като свърши войната? Украинците го мразят, "желаещите" го ненавиждат и го ползват като парцал, ама вече е много мръсен и много скъп за тях. Само тук у нас Зеленото има шепа Петрохански фенове, ама те няма с какво да му помогнат.

    03:46 04.11.2026

  • 14 Не е така!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не е така!":

    След 2027 година

    03:47 04.11.2026

  • 15 Къщите за гости

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зеления път":

    Украинците ги наричат къщи на ужасите. Там бият с лопати, докато строшат гръбнака. Имало и едно дете, отвлечено за откуп.

    03:47 04.11.2026

  • 16 МИРНА

    4 0 Отговор
    Без Лондон Берлин и Париж

    04:01 04.11.2026

  • 17 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "на нас българите враг е само украйна":

    Само да попитам зеления просяк милионер дали е извадил парички от собствения си джоб преди да обикаля в света и да проси..... Ние нормални те хора гледахме клиповете от къщата на ужасите, но Да попитам ония ненормалните, които го спонсорират дали са ги гледали за да добият представа на какви из ро ди става въпрос....

    04:03 04.11.2026

  • 18 Яхай си коня

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    и отиди да благодариш на Путин.
    Българите няма какво да му благодарим нито на него, нито на Сталин, нито на Ленин. На други руснаци да, но точно тези заслужават cona.

    04:06 04.11.2026

  • 19 Опичайте си акъла

    6 0 Отговор
    А у нас Глишев и компания умни и красиви като него ходят с фанели на Азов и призовават за Майдан.

    04:10 04.11.2026

  • 20 войната ше бъде дълга.много дълга...

    2 0 Отговор
    ше е третата...тъй тряба...пише го...дет тряба...сичко е ок...

    04:27 04.11.2026

  • 21 Зеленият нашмъркан

    4 0 Отговор
    пак приказва безумни глупости, а Европа е в шизофренична криза, уж търсела мир а пък спонсорира Украинския наркоман и шайката му.

    04:29 04.11.2026

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