Зеленски: За Русия мирна Европа е враг

За Русия мирна и обединена Европа е враг. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на Берлинската конференция по сигурността.

„Виждаме, че Русия вече е направила своя избор. Тя е решила, че мирна и обединена Европа е нейният враг“, каза Зеленски. По думите му тази ситуация няма да изчезне сама в рамките на една година.

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Украинският президент посочи руската военна инфраструктура, изграждана през последните години, като аргумент, че заплахата не е ограничена до войната в Украйна.

Призив Европа да засили ролята си

„Всичко това само за Украйна ли е? То е твърде мащабно, за да бъде предназначено единствено за Украйна. Насочено е срещу вас“, заяви Зеленски.

Зеленски каза, че за Европа е важно, че други държави по света започват да я възприемат като източник на сигурност. Според него този потенциал все още не е напълно развит, но може да се превърне в „много силен“ фактор.

Украинският президент заяви и че все още има възможност Съединените щати да останат част от съюза за сигурност, който е жизненоважен за Европа. В Берлин той призова Германия да поеме по-голяма роля в европейската сигурност.

„Твърде много зависи от това в какво вярва Германия и на кого вярва. Ролята на Съединените щати в света може да стане още по-малка. Затова ролята на Европа трябва да стане още по-голяма, а това е невъзможно без Германия“, каза Зеленски.

Предстоящи разговори за сигурността

Изказването беше направено на фона на дипломатически усилия за прекратяване на войната. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Европа трябва да участва във формирането на всеки устойчив мир и да има глас по въпросите на санкциите и следвоенната сигурност.

Представители на Съединените щати, НАТО, европейски държави и Украйна трябва да разговарят в Брюксел за гаранциите за сигурност и възстановяването на Украйна. Предвиждат се и следващи разговори между Украйна, Русия и Съединените щати в Абу Даби.

Зеленски определи положението в Украйна като изключително трудно, но заяви, че страната му няма да се предаде.

„Украйна никога няма да се предаде. Украйна винаги ще остане силна. И Украйна винаги ще бъде европейска. Но какво ще се случи тук?“, каза украинският президент.

Източници: pravda.com.ua, amp.dw.com, mobil.aa.com.tr