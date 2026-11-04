Зеленски: За Русия мирна Европа е враг

За Русия мирна и обединена Европа е враг. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на Берлинската конференция по сигурността.
„Виждаме, че Русия вече е направила своя избор. Тя е решила, че мирна и обединена Европа е нейният враг“, каза Зеленски. По думите му тази ситуация няма да изчезне сама в рамките на една година.
Украинският президент посочи руската военна инфраструктура, изграждана през последните години, като аргумент, че заплахата не е ограничена до войната в Украйна.
Призив Европа да засили ролята си
Зеленски каза, че за Европа е важно, че други държави по света започват да я възприемат като източник на сигурност. Според него този потенциал все още не е напълно развит, но може да се превърне в „много силен“ фактор.
Украинският президент заяви и че все още има възможност Съединените щати да останат част от съюза за сигурност, който е жизненоважен за Европа. В Берлин той призова Германия да поеме по-голяма роля в европейската сигурност.
„Твърде много зависи от това в какво вярва Германия и на кого вярва. Ролята на Съединените щати в света може да стане още по-малка. Затова ролята на Европа трябва да стане още по-голяма, а това е невъзможно без Германия“, каза Зеленски.
Предстоящи разговори за сигурността
Изказването беше направено на фона на дипломатически усилия за прекратяване на войната. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Европа трябва да участва във формирането на всеки устойчив мир и да има глас по въпросите на санкциите и следвоенната сигурност.
Представители на Съединените щати, НАТО, европейски държави и Украйна трябва да разговарят в Брюксел за гаранциите за сигурност и възстановяването на Украйна. Предвиждат се и следващи разговори между Украйна, Русия и Съединените щати в Абу Даби.
Зеленски определи положението в Украйна като изключително трудно, но заяви, че страната му няма да се предаде.„Украйна никога няма да се предаде. Украйна винаги ще остане силна. И Украйна винаги ще бъде европейска. Но какво ще се случи тук?“, каза украинският президент.
Източници: pravda.com.ua, amp.dw.com, mobil.aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Владимир Владимирович казва друго
03:27 04.11.2026
6 На босия цървулите
03:30 04.11.2026
7 Много искам да
До коментар #1 от "на нас българите враг е само украйна":да сме на страната на Русия и Путин да ни пази,
точно както опази Армения от Азербайджан.
Коментиран от #9
03:31 04.11.2026
8 Зеления път
Коментиран от #11, #15
03:32 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
03:39 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не е така!
Коментиран от #14
03:45 04.11.2026
13 Зеления път
До коментар #11 от "оня с коня":Да, ясно е, че не стъпва в Украйна. Но това ще го спаси ли, като свърши войната? Украинците го мразят, "желаещите" го ненавиждат и го ползват като парцал, ама вече е много мръсен и много скъп за тях. Само тук у нас Зеленото има шепа Петрохански фенове, ама те няма с какво да му помогнат.
03:46 04.11.2026
14 Не е така!
До коментар #12 от "Не е така!":След 2027 година
03:47 04.11.2026
15 Къщите за гости
До коментар #8 от "Зеления път":Украинците ги наричат къщи на ужасите. Там бият с лопати, докато строшат гръбнака. Имало и едно дете, отвлечено за откуп.
03:47 04.11.2026
16 МИРНА
04:01 04.11.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "на нас българите враг е само украйна":Само да попитам зеления просяк милионер дали е извадил парички от собствения си джоб преди да обикаля в света и да проси..... Ние нормални те хора гледахме клиповете от къщата на ужасите, но Да попитам ония ненормалните, които го спонсорират дали са ги гледали за да добият представа на какви из ро ди става въпрос....
04:03 04.11.2026
18 Яхай си коня
До коментар #9 от "оня с коня":и отиди да благодариш на Путин.
Българите няма какво да му благодарим нито на него, нито на Сталин, нито на Ленин. На други руснаци да, но точно тези заслужават cona.
04:06 04.11.2026
19 Опичайте си акъла
04:10 04.11.2026
20 войната ше бъде дълга.много дълга...
04:27 04.11.2026
21 Зеленият нашмъркан
04:29 04.11.2026