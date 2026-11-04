Демократите печелят ключови места на изборите в САЩ

Демократите спечелиха първото си сенаторско място, отнето от републиканците, от десет години насам, след като бившият губернатор на Северна Каролина Рой Купър победи Майкъл Уотли. Вотът е сред най-важните резултати от междинните избори в Съединените щати, тъй като Демократическата партия се нуждае от четири нови места, за да поеме контрола над Сената.

Демократът Джон Ософ беше преизбран в Джорджия след победа над републиканеца Майк Колинс. Крис Папас запази за партията си сенаторското място в Ню Хемпшър, като победи бившия сенатор Джон Сунуну. Папас стана и първият открито хомосексуален мъж, избран за сенатор от щата.

Републиканката Ашли Мууди спечели специалните избори във Флорида срещу демократката Анджи Никсън. Мууди беше назначена на мястото на Марко Рубио, който напусна Сената, за да стане държавен секретар. Демократът Марк Уорнър беше преизбран във Вирджиния.

Демократите водят при обявените места

При 11 обявени от 35 сенаторски състезания демократите разполагат с 43 места, включително двама независими сенатори, които гласуват с тях. Републиканците имат 33 места. За контрол над Сената са необходими 51 гласа за демократите или 50 за републиканците, тъй като вицепрезидентът Джей Ди Ванс може да решава равенство в полза на своята партия.

В Камарата на представителите са обявени 78 от общо 435 места. Демократите имат 52, а републиканците - 25. За мнозинство са нужни 218 места. Според оценката на Cook Political Report демократите са фаворити за достатъчно места, за да поемат контрола над долната камара, без да е необходимо да печелят нито едно от 18-те състезания, определени като напълно неясни.

Сред потвърдените резултати в Камарата са преизбирането на Джаред Московиц, Кати Кастор и Деби Васерман Шулц във Флорида. И тримата демократи защитаваха райони, чиито граници бяха променени в полза на републиканците.

Победи и при губернаторите

Демократите спечелиха преизбиране на Джей Би Прицкър в Илинойс и Джош Шапиро в Пенсилвания. Обявени са резултатите в пет от 36-те губернаторски състезания, като демократите имат 11, а републиканците - осем от преброените мандати.

Резултатите очертават по-добра от очакваното нощ за демократите, но не дават окончателен отговор коя партия ще контролира Конгреса през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп. В ефира на Fox News водещият Джеси Уотърс коментира: „Това не е червена вълна. Не мисля, че ще получим чекове за 5000 долара.“

Източници: theguardian.com