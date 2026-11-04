Търсят нов стопанин на хижа „Мальовица“

Българският туристически съюз ще търси нов стопанин на хижа „Мальовица“, след като договорът с досегашния наемател беше прекратен по взаимно съгласие. Високопланинската хижа временно преустановява организираното обслужване на туристи.

По информация на БТС прекратяването е станало по писмено искане на Николай Марков, управител на „Трансгруп“ ЕООД. На 2 ноември обектът е предаден на туристическия съюз с приемо-предавателен протокол.

Няма дата за новия конкурс

От БТС посочват, че ще предприемат действия за обявяване на конкурс за нов стопанин „в най-кратки срокове“. Към момента обаче не са обявени нито конкретна дата за процедурата, нито срок за възстановяване на работата на хижата.

„Ще направим всичко възможно да обявим конкурс за нов наемател в най-кратки срокове“, заявяват от Българския туристически съюз. Информацията за конкурса и последващото отваряне трябва да бъде публикувана от организацията.

Какво трябва да знаят туристите

До избора на нов стопанин хижа „Мальовица“ няма да предлага организирано настаняване и хранене. Според БТС остават отворени помещения за подслон, но без обслужване. Туристите са призовани да съобразят маршрутите и плановете си с промяната, особено при преходи в Мальовишкия дял на Рила.

Хижата е важна база за туристи, алпинисти, курсове и обучения в района. През 2025 г. тя спечели първо място в категорията „Най-добра хижа, обслужвана с високопроходим автомобил или лифт“ в кампанията „Хижа на годината“, а Николай Марков беше класиран на трето място в категорията „Хижар за пример“.

От БТС благодарят на Николай Марков, Вени и целия им екип за дългогодишната работа, поддръжката на хижата и подкрепата за туристическите курсове и обучения.

Източници: dariknews.bg, news.bg, dbr.bg