Новини
България »
Самоков »
Търсят нов стопанин на хижа „Мальовица“

Търсят нов стопанин на хижа „Мальовица“

4 Ноември, 2026 03:45, обновена 4 Ноември, 2026 03:47 574 3

  • хижа мальовица-
  • български туристически съюз-
  • рила-
  • туризъм-
  • планински туризъм

Хижата временно спира организираното настаняване и хранене, след като договорът с досегашния наемател е прекратен по взаимно съгласие

Търсят нов стопанин на хижа „Мальовица“ - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският туристически съюз ще търси нов стопанин на хижа „Мальовица“, след като договорът с досегашния наемател беше прекратен по взаимно съгласие. Високопланинската хижа временно преустановява организираното обслужване на туристи.

По информация на БТС прекратяването е станало по писмено искане на Николай Марков, управител на „Трансгруп“ ЕООД. На 2 ноември обектът е предаден на туристическия съюз с приемо-предавателен протокол.

Няма дата за новия конкурс

От БТС посочват, че ще предприемат действия за обявяване на конкурс за нов стопанин „в най-кратки срокове“. Към момента обаче не са обявени нито конкретна дата за процедурата, нито срок за възстановяване на работата на хижата.

„Ще направим всичко възможно да обявим конкурс за нов наемател в най-кратки срокове“, заявяват от Българския туристически съюз. Информацията за конкурса и последващото отваряне трябва да бъде публикувана от организацията.

Какво трябва да знаят туристите

До избора на нов стопанин хижа „Мальовица“ няма да предлага организирано настаняване и хранене. Според БТС остават отворени помещения за подслон, но без обслужване. Туристите са призовани да съобразят маршрутите и плановете си с промяната, особено при преходи в Мальовишкия дял на Рила.

Хижата е важна база за туристи, алпинисти, курсове и обучения в района. През 2025 г. тя спечели първо място в категорията „Най-добра хижа, обслужвана с високопроходим автомобил или лифт“ в кампанията „Хижа на годината“, а Николай Марков беше класиран на трето място в категорията „Хижар за пример“.

От БТС благодарят на Николай Марков, Вени и целия им екип за дългогодишната работа, поддръжката на хижата и подкрепата за туристическите курсове и обучения.

Източници: dariknews.bg, news.bg, dbr.bg


Самоков / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 държавата се разпада

    4 2 Отговор
    това което тодор живков ви остави сега не можете го боядиса бе каваали

    Коментиран от #3

    03:57 04.11.2026

  • 2 остаряло чавдарче

    3 0 Отговор
    При Бай Тошо не беше лошо.

    04:06 04.11.2026

  • 3 Българин от Тошово време

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "държавата се разпада":

    При Бай Тошо държавата се разпадна. Режим на тока. Дефицит на основни продукти. Висяхме по опашки като паяци. Тоалетна хартия нямаше. Ползваха се изрезки от вестник Работническо дело, който беше задължителен.
    Поне не проверяваха кенефите, че хората си бършеха най-ценното с лика на Бай Тошо, защото и партийния секретар на ТКЗСто го правеше.

    04:39 04.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове