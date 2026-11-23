Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е склонен да нареди нови военни удари срещу Иран след Нова година, ако Вашингтон и Техеран не постигнат споразумение. В интервю за „Фокс Нюз“ той определи продължаващите дипломатически контакти като безсмислени и обвини иранските преговарящи, че печелят време.

„Сега са по-агресивни, отколкото преди изборите“, каза Тръмп. Той нарече иранските официални лица „професионални танцьори на степ“ и добави: „Те говорят непрекъснато – само това правят, но всичко е пълни глупости.“

Предупреждение към иранския флот

Изявлението идва на фона на продължаваща военноморска блокада на иранските пристанища и по-широк конфликт около Ормузкия проток. Тръмп заяви, че размяната на удари между американските и иранските сили вероятно ще продължи.

Американският президент предизвика Техеран да направи опит да пробие блокадата. „Надявам се да го направят – всички те ще се озоват на дъното на морето, точно както и останалата част от флота им“, каза той.

Според Тръмп дипломатическите разговори не водят до резултат, докато Иран продължава да ескалира враждебните действия след изборите в САЩ. От думите му не става ясно кога би могло да бъде взето окончателно решение за нова операция.

Съобщения за удари в Бахрейн

Корпусът на стражите на ислямската революция по-рано заяви, че негови сили са атакували две бази, използвани от американските въоръжени сили в Бахрейн. Посочените обекти са базите „Шейх-Иса“ и „Ел-Джуфайр“. КСИР заяви, че ударите са били нанесени в отговор на действията на американските военни.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че при иранската атака е пострадал граждански промишлен обект, където е избухнал пожар. В публикуваната информация не се посочват данни за жертви.

Нови протести в Иран

Междувременно в няколко ирански града отново са избухнали антиправителствени демонстрации. На въпрос за възобновените протести Тръмп отправи директно послание към участниците: „Продължавайте да протестирате.“

Така американският президент свърза евентуалните нови военни действия с два паралелни процеса – липсата на договореност по дипломатически път и продължаващата ескалация между американските и иранските сили.

Източници: news.bg, foxnews.com