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Шест региона без ток: Русия засили ударите по украинската енергийна инфраструктура
  Тема: Украйна

Шест региона без ток: Русия засили ударите по украинската енергийна инфраструктура

4 Ноември, 2026 19:09 606 18

  • украйна-
  • русия-
  • енергийна инфраструктура-
  • володимир зеленски-
  • прекъсвания на тока

Атаките са принудили атомните електроцентрали да намалят производството си. В шест региона са регистрирани прекъсвания на електроснабдяването

Шест региона без ток: Русия засили ударите по украинската енергийна инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна обвини Русия в масирани атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура преди настъпването на зимата. Украинското Министерство на енергетиката заяви, че ударите по електропреносната мрежа са принудили атомните електроцентрали да намалят производството си, а много потребители в шест региона са останали без електричество.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Москва подлага страната на бомбардировки „почти денонощно“. По думите му многократните атаки удължават възстановителните работи, тъй като повредите по електроенергийната система се повтарят, преди ремонтите да бъдат завършени.

Прекъсвания на тока и водата в Киев

Най-тежка е ситуацията в столицата Киев, където хората и бизнесът са изправени пред прекъсвания на електроподаването и водоснабдяването, продължаващи много часове.

Проблеми са отчетени още в Киевска, Житомирска, Черниговска, Сумска, Полтавска, Харковска, Черкаска, Виницка и Донецка област. В южните райони са въведени аварийни спирания на електрозахранването.

Според украинското Министерство на енергетиката атаките са засегнали мрежата, чрез която се пренася електроенергията между различните части на страната. Намаляването на производството в атомните централи допълнително ограничава наличния ресурс за потребителите.

Зеленски поиска мерки за ток, отопление и вода

Зеленски е възложил на правителството и правоохранителните органи да представят до края на деня списък с мерки за гарантиране на достъпа на хората до електричество, отопление и вода.

Украинският президент е изслушал и отделен доклад от командването на Въоръжените сили на Украйна за организацията на операциите по радиоелектронна борба.

Предоставената информация не съдържа данни за броя на използваните ракети и дронове, за конкретните поразени обекти или за руска реакция на обвиненията. Потвърденото от украинската страна е, че атаките са довели до ограничения в електроснабдяването, намалено производство в атомните електроцентрали и проблеми с водоснабдяването в Киев.

Източници: bta.bg, ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лопатките са страшна сила

    16 1 Отговор
    Така ги мяткат руските че половината региони в Украйна остават без ток.

    Коментиран от #15

    19:17 04.11.2026

  • 4 Чете ли укр.медии

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "На Путин туфлите":

    Зеленски каза, че бил в депресия. 😁

    Коментиран от #5

    19:17 04.11.2026

  • 5 Днес ли точно?

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Чете ли укр.медии":

    След като демократите в САЩ ошамариха Тръмп?
    Не вярвам...

    19:20 04.11.2026

  • 6 Ужас

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "На Путин туфлите":

    От къде тези останали без ракети унищожават украинската енергийна инфраструктура.
    Ако имахме информация че им бяха останали яйца сигурно щяха да ги използват но и това свърши.

    19:21 04.11.2026

  • 7 русия

    12 1 Отговор
    не капитулира ли наркомана до есента цяла покрайнина ще е без ток

    19:22 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Галина Събева

    4 0 Отговор
    Две жени днес в кафе в свети Влас усилено коментираха на руски с украински акцент че в метрото на Киев миризмата на спаружени катеричоци била вече непоносима и не се издържало ,чак лютяло на учите .Мисля че преди два дни световно известният геополитически коментатор стоян георгиев изрази същото мнение .

    Коментиран от #17

    19:39 04.11.2026

  • 15 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лопатките са страшна сила":

    Това добре което си написал, ама аз смятам че може още повечко да се постараят пустите му лопати...

    19:43 04.11.2026

  • 16 Дед МороZ

    3 0 Отговор
    Зимата в КиЙв ще е топла тази година, много топла, даже изпепеляващо топла -
    само да не забравите да благодарите на Москва после.
    А... и на инатливия Zеленков също...

    19:44 04.11.2026

  • 17 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Галина Събева":

    Мийте ги тия питки!

    Коментиран от #18

    19:45 04.11.2026

  • 18 Лама Мирчев

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    Аз им ги мия с език. С близането идва апетита!

    19:48 04.11.2026

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