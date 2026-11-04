Шест региона без ток: Русия засили ударите по украинската енергийна инфраструктура

Украйна обвини Русия в масирани атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура преди настъпването на зимата. Украинското Министерство на енергетиката заяви, че ударите по електропреносната мрежа са принудили атомните електроцентрали да намалят производството си, а много потребители в шест региона са останали без електричество.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Москва подлага страната на бомбардировки „почти денонощно“. По думите му многократните атаки удължават възстановителните работи, тъй като повредите по електроенергийната система се повтарят, преди ремонтите да бъдат завършени.

Прекъсвания на тока и водата в Киев

Най-тежка е ситуацията в столицата Киев, където хората и бизнесът са изправени пред прекъсвания на електроподаването и водоснабдяването, продължаващи много часове.

Проблеми са отчетени още в Киевска, Житомирска, Черниговска, Сумска, Полтавска, Харковска, Черкаска, Виницка и Донецка област. В южните райони са въведени аварийни спирания на електрозахранването.

Според украинското Министерство на енергетиката атаките са засегнали мрежата, чрез която се пренася електроенергията между различните части на страната. Намаляването на производството в атомните централи допълнително ограничава наличния ресурс за потребителите.

Зеленски поиска мерки за ток, отопление и вода

Зеленски е възложил на правителството и правоохранителните органи да представят до края на деня списък с мерки за гарантиране на достъпа на хората до електричество, отопление и вода.

Украинският президент е изслушал и отделен доклад от командването на Въоръжените сили на Украйна за организацията на операциите по радиоелектронна борба.

Предоставената информация не съдържа данни за броя на използваните ракети и дронове, за конкретните поразени обекти или за руска реакция на обвиненията. Потвърденото от украинската страна е, че атаките са довели до ограничения в електроснабдяването, намалено производство в атомните електроцентрали и проблеми с водоснабдяването в Киев.

Източници: bta.bg, ukrinform.net