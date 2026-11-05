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Украйна изостава от Молдова по пътя към ЕС
  Тема: Украйна

Украйна изостава от Молдова по пътя към ЕС

5 Ноември, 2026 06:11 454 10

  • украйна-
  • молдова-
  • европейски съюз-
  • европейска комисия-
  • борба с корупцията

Брюксел очаква Кишинев да приключи преговорите до началото на 2028 г., а Киев – до края на същата година. Комисията настоява Украйна да ускори реформите и борбата с корупцията

Украйна изостава от Молдова по пътя към ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна изостава от Молдова по пътя към членство в Европейския съюз, показва годишният пакет за разширяването на Европейската комисия. Според оценката на Брюксел Молдова може да приключи преговорите до началото на 2028 г., докато Украйна се очаква да достигне този етап до края на 2028 г. – с приблизително една година по-късно.

Разликата е посочена и от Financial Times, който се позовава на доклада на Комисията. Двете държави подадоха заявления за членство през 2022 г. и досега напредваха по сходен график. Новите оценки за първи път очертават различни срокове за приключване на преговорите.

Брюксел настоява Киев да ускори реформите

Европейската комисия признава напредъка на Украйна въпреки войната, но посочва, че страната трябва да ускори реформите в областта на върховенството на закона, функционирането на демократичните институции и публичната администрация. Сред ключовите задачи е изпълнението на междинните критерии в основополагащия клъстер.

Особено внимание е отделено на борбата с корупцията. Според Комисията специализираните антикорупционни институции в Украйна като цяло продължават да работят независимо и ефективно, но Киев трябва да покаже допълнителни резултати и да изгради устойчиви практики при разследванията и съдебното преследване на корупционни престъпления.

„Украйна провежда мащабни реформи под руските бомби – нито една страна кандидат не е предприемала реформи от такъв мащаб по време на война“, заяви върховният представител на ЕС Кая Калас.

Молдова поддържа по-бърз темп

Молдова е отворила четири преговорни клъстера през последната година и според Комисията е изпълнила условията за отваряне на всички останали. Кишинев е ускорил привеждането на законодателството си в съответствие с правото на ЕС и е постигнал значителен напредък по междинните критерии, свързани с върховенството на закона.

Комисията определя целта за приключване на преговорите до началото на 2028 г. като „амбициозна, но постижима“, ако Молдова запази настоящия темп на реформи. Украйна също е отворила четири клъстера през последната година и е изпълнила условията за отваряне на останалите, но изпълнението на реформите остава решаващият фактор за скоростта на процеса.

Сроковете не са дата за членство

Посочените срокове се отнасят до приключването на преговорите, а не до самото присъединяване към ЕС. След края на преговорите са необходими споразумение за присъединяване, одобрение от държавите членки и Европейския парламент, както и ратификация.

Европейската комисия представи ориентировъчни пътни карти за Украйна и Молдова и подчерта, че те могат да бъдат променяни според реалния напредък. Следващата стъпка е Съветът на ЕС да разгледа препоръките и да вземе решения за продължаването на процеса.

Източници: en.apa.az, eurointegration.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    5 3 Отговор
    Украина изостава от Молдова по пътя към ЕССР, защото Украина е Русия

    06:14 05.11.2026

  • 2 Нормално е.

    0 3 Отговор
    Едната воюва с окупатор, а другата не и помага.

    Коментиран от #5

    06:15 05.11.2026

  • 3 Кина

    7 1 Отговор
    Украйна никога няма да влезе в ЕС..! Там вече инвеститорите виждат индустриална зона със всякакъв вид производства , доживотни концесии , мръсен въздух, изрязване на горите и тотално източване на природните ресурси..

    06:17 05.11.2026

  • 4 мишо

    0 0 Отговор
    даточно така украина все още има някои малки проблеми в банковата система и малко несигурност в БВП но като цяло са готови за ЕС имат отенцял за развитие хубавото и е че е изравнена с земята и сега наново може да строи каквото у да

    06:27 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Леле - леле ! 🤔

    4 1 Отговор
    Украйна в ЕС ? Нацистка държава , в която се горят книги , и се ръководи от хунта ? Където има концлагери за несъгласните да участват в мръсна война ? Що за кандидати има ЕС ??

    06:30 05.11.2026

  • 7 Анонимен

    1 1 Отговор
    До като е този хайдутин на върха украинския народ ще страда

    Коментиран от #9

    06:32 05.11.2026

  • 8 Фен

    0 0 Отговор
    Украйна го издуха. Ни ЕС, ни НАТО я чакат. Намайданчиха се.

    06:40 05.11.2026

  • 9 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Защо обиждаш хайдутите сравнявайки ги със надрусания айдук зеленски? Хайдутин е бил Капитан Петко войвода и много други. Тоя е обикновен просяк.

    06:44 05.11.2026

  • 10 Млад еврас

    0 0 Отговор
    То и ЕС режима бая изостана по пътя си към демокрация и светлото европейско бъдеще.

    06:53 05.11.2026

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