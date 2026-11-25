Израелското Министерство на отбраната дължи на държавния военен производител Israel Aerospace Industries милиарди шекели. Компанията призова министерствата на отбраната и финансите спешно да постигнат споразумение за изплащане на задълженията, които вече са отразени във финансовите ѝ отчети.

IAI не посочва точна сума в официалните си финансови резултати. Според израелското бизнес издание Calcalist дългът към компанията е около 6,5 млрд. шекела, или приблизително 1,7 млрд. долара. В по-ранна публикация на изданието сумата беше оценена на над 5 млрд. шекела. Общите задължения на Министерството на отбраната към IAI и Rafael са около 14,5 млрд. шекела.

„Призоваваме Министерството на отбраната и Министерството на финансите спешно да постигнат споразумение за уреждане на този непогасен дълг“, заяви IAI при представянето на резултатите за деветте месеца до 30 септември.

Рекорден портфейл от поръчки

Забавените плащания не са попречили на компанията да отчете силен ръст на бизнеса. Нетната печалба за първите девет месеца на 2026 г. се увеличава с 37% до 663 млн. долара спрямо 484 млн. долара година по-рано. Приходите достигат 6,558 млрд. долара, което е ръст от 28%.

Само през третото тримесечие продажбите са 2,283 млрд. долара, с 20% повече на годишна база, а нетната печалба достига 214 млн. долара. Оперативният паричен поток за периода е 745 млн. долара, докато за деветмесечието той възлиза на 882 млн. долара. Ликвидните средства на дружеството са 4,5 млрд. долара.

Портфейлът от поръчки на IAI достига рекордните 35,6 млрд. долара. Това осигурява работа за 4,8 години при настоящите темпове на продажби, като 72% от поръчките са за чуждестранни клиенти. Компанията отчита засилено търсене на системи за многостепенна противовъздушна отбрана, включително на разработваната от нея противоракетна система Arrow.

Компанията ускорява производството

Президентът и главен изпълнителен директор на IAI Гай Бар Лев заяви, че растящото търсене води до увеличаване на производствените мощности, разширяване на инженерния и оперативния капацитет и инвестиции в инфраструктура. „Работим денонощно, за да изпълним ангажиментите си към клиентите в Израел и по света“, посочи той.

Председателят на борда Боаз Леви потвърди, че подготовката за първично публично предлагане на акции продължава. Плановете за частична приватизация на държавните отбранителни компании се обсъждат на фона на натрупаните задължения и необходимостта от допълнително финансиране за производството.

IAI остава изцяло държавна компания и плаща стандартния корпоративен данък в Израел от 23%, без да ползва инвестиционни облекчения. Според Calcalist забавените плащания са свързани с продължаващия спор между финансовото и военното ведомство за размера и разпределението на бюджета за отбрана.

Източници: money.bg, calcalist.co.il, jpost.com