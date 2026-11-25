Народното събрание прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Основният спор в пленарната зала беше дали заложеното увеличение на средствата за профилактика и превенция е достатъчно на фона на парите за болнична помощ и клинични пътеки.

Средствата за профилактика се увеличават с около 25%, а за болнична помощ – с около 9%. Общият ръст на средствата за извънболнична медицинска помощ е 29,5%. Представителите на опозицията обаче посочиха, че в абсолютна стойност парите за клинични пътеки отново значително надхвърлят средствата за профилактична помощ.

„Общо ръстът в процентно съотношение за извънболнична медицинска помощ е 29,5%. Логиката за повече превенция и профилактика с цел намаляване на бремето на болестта е неоспорима“, заяви Катя Ивкова.

Лъчезар Иванов от ГЕРБ посочи, че средствата за болниците отново са повече. Джевдет Чакъров от ДПС заяви, че макар да се виждат първи стъпки, за поредна година не са предвидени достатъчно сериозни реформи.

Спор за парите за профилактика

В дебата беше поставен и въпросът за младите лекари. Според критиките на опозицията в бюджета няма конкретно заложени средства за тях, а само заявка, че такива средства ще има.

Александър Симидчиев от „Демократична България“ представи разпределението на допълнителните средства чрез пример с всеки нови 100 евро: 40 евро за болниците, 25 евро за лекарства и едва 14 евро за лични лекари, специалисти в извънболничната помощ и изследвания.

„Системата пак казва на всеки един от нас: „Елате, когато се разболеете тежко и трябва да ви вкараме в болница“, вместо: „Идвайте навреме““, каза Симидчиев.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ обвини управляващите и Министерството на здравеопазването в манипулации относно твърдението, че превенцията и профилактиката са приоритет. Георги Георгиев от „Възраждане“ заяви, че през последните пет години бюджетът на НЗОК се увеличава с по около 1 млрд. лева, без да има съществена промяна.

След обсъждането на бюджета на НЗОК депутатите продължиха с разглеждането на първо четене на бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Източници: nova.bg