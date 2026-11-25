Георги Илиев прогнозира победа на ЦСКА с 1:0 срещу Трабзонспор в предстоящия мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Бившият футболист, селекционер и изпълнителен директор на „червените“ заяви, че равенството ще бъде успех за турския отбор.

„Ще е успех за Трабзонспор да завършат наравно с нас. Мисля, че ще ги победим с 1:0“, каза Илиев, известен с прякора Майкъла.

ЦСКА ще приеме Трабзонспор на 26 ноември на стадион „Българска армия“. Срещата е насрочена за 22:00 часа и ще бъде първият европейски мач на „червените“ на обновения стадион.

Илиев даде мнение и за двубоя между Олимпик Марсилия и Левски в Лига Европа. Той очаква равен резултат във Франция.

„Мисля, че Левски може да завърши наравно с Марсилия. Давам хикс, все пак е български отбор, а аз винаги защитавам интересите на България. За съжаление много малко българи играят в Левски и ЦСКА“, заяви Георги Илиев.

Мачът между Марсилия и Левски ще се играе на 26 ноември от 19:45 часа на стадион „Велодром“ и е от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Георги Илиев е направил прогнозите в компанията на българския финансист Кирил Евтимов. Двамата са били в Лондон, където са гледали мача между Тотнъм и Ипсуич.

Така двата български отбора ще изиграят европейските си срещи в един и същи ден. ЦСКА ще бъде домакин на Трабзонспор в София, а Левски ще гостува на Марсилия.