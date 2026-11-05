Байрън Доналдс няма да гласува за импийчмънт на Хегсет

Избраният губернатор на Флорида Байрън Доналдс заяви пред CNN, че няма да гласува за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. „Няма да гласувам за импийчмънт на Хегсет“, каза Доналдс в интервю с водещата Дейна Баш.

Изявлението му идва на фона на политически натиск върху Хегсет след междинните избори, при които демократите получиха контрол над Конгреса. Част от републиканците свързаха слабия резултат на партията с войната с Иран и с отражението ѝ върху цените на горивата.

Доналдс ще напусне Камарата на представителите, за да поеме поста губернатор на Флорида. Така той няма да участва в евентуален вот след края на настоящия си мандат, но заяви предварително каква би била позицията му, ако процедурата бъде разгледана, преди да напусне Конгреса.

Резолюцията срещу Хегсет може да бъде внесена през ноември

Републиканецът Томас Маси настоява Камарата да разгледа резолюция за импийчмънт на Хегсет през първата седмица на следващата сесия. По данни на Roll Call той планира да поиска гласуване през седмицата, започваща на 9 ноември.

Проектът съдържа осем пункта. В него Маси твърди, че Хегсет е нарушил Закона за военните пълномощия от 1973 г. при провеждането на военните действия срещу Иран. В резолюцията са включени и твърдения за незаконни операции в други райони, пренебрегване на мерките за защита на цивилни и ограничаване на свободата на словото на американски сенатор.

Маси заяви, че вотът зависи от това дали към демократите ще се присъединят достатъчно републиканци. Той очаква резолюцията да бъде разгледана скоро след завръщането на законодателите, ако Хегсет все още заема поста.

Тръмп защити министъра на отбраната

Президентът Доналд Тръмп заяви, че не обмисля смяната на Хегсет и че министърът върши „много добра работа“. Associated Press съобщи, че Хегсет е сред членовете на администрацията, които могат да се окажат в центъра на бъдещи разследвания след победата на демократите.

Агенцията посочи, че демократите подготвят широк надзор над администрацията и не изключват използването на процедура по импийчмънт. Дали ще има реален вот срещу Хегсет, зависи от действията на новото мнозинство и от позициите на републиканците, сред които вече има различия за войната с Иран.

Източници: cnn.com, apnews.com, rollcall.com