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Пловдивски любовник може да наследи Йоргос Мазонакис?
  Тема: Известни личности

Пловдивски любовник може да наследи Йоргос Мазонакис?

5 Ноември, 2026 06:12 899 3

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  • йоргос мазонакис-
  • наследство-
  • завещание-
  • гръцка музика

Боб Димитров е близък приятел и дългогодишен сътрудник на гръцкия певец. Самият той заяви, че не знае дали е оставено завещание

Пловдивски любовник може да наследи Йоргос Мазонакис? - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато Йоргос Мазонакис умира, около името му остава не само музикалното наследство, но и въпросът кой ще получи имуществото му. Сред споменаваните лица е 48-годишният пловдивчанин Боб Димитров – хореограф, дългогодишен приятел и сътрудник на гръцкия певец.

Пловдивски любовник може да наследи Йоргос Мазонакис?

Двамата се познават от 15 години, а през последните пет са работили заедно. Димитров живее от години в Гърция, преподавал е танци в Атина и е работил в нощни заведения. Именно там се среща с Мазонакис, като познанството им постепенно прераства в близко приятелство.

След смъртта на изпълнителя българинът е получил около 2500 съобщения. „Йоргос беляза живота ми и отсъствието му е нещо, което все още ми е трудно да осъзная“, казва Димитров.

Няма потвърждение за наследство

В публикация от 6 октомври Greek City Times поставя въпроса дали Боб Димитров може да се окаже сред наследниците на Мазонакис. Засега обаче няма потвърждение, че пловдивчанинът ще получи част от имуществото на певеца.

В дома на Мазонакис във Вула е открит сейф, иззет от властите във връзка с разследване. Не е известно какво е съдържал. Това доведе до предположения, че сред вещите и документите може да е имало собственоръчно написано завещание.

„Не знам дали има завещание“, заявява Димитров пред ANT1. В интервюто си за предаването „For You“ на 31 октомври той говори за приятелството им, последния период от живота на певеца и отношенията му с неговото семейство.

„Най-голямото завещание е любовта на хората“

Димитров заявява, че не желае да бъде въвличан в споровете между Мазонакис и неговите близки. Той посочва, че отношенията между певеца и роднините му са личен въпрос и не бива да се превръщат в повод за публични нападки.

„Всички пари, които Йоргос Мазонакис е спечелил, са негови“, казва българинът. Той допълва: „Йоргос искаше да живее. Най-голямото завещание е любовта на хората.“

Като пример за щедростта на певеца Димитров разказва, че при посещенията си в неговото заведение Мазонакис оставял по 50 евро бакшиш на всеки служител.

Българинът поддържа близки отношения и със сестрите на певеца – Васо и Мария. Хора от обкръжението на Мазонакис са го определяли като негово „второ аз“, но дали тази близост има значение за наследството, може да стане ясно единствено при установяване на валидно завещание или приключване на наследствената процедура.

Източници: marica.bg, yfsf.antenna.gr, greekcitytimes.com


Гърция
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Е, щом полицията р

    0 0 Отговор
    Иззела сейфа, то е ясно кои ще са наследниците - разбира се, полицаите! Иди докажи, че сейфът не е бил празен или че вместо двете хиляди, както ще твърдят полицаите, вътре е имало милиони!

    06:27 05.11.2026