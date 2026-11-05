Пловдивски любовник може да наследи Йоргос Мазонакис?

Когато Йоргос Мазонакис умира, около името му остава не само музикалното наследство, но и въпросът кой ще получи имуществото му. Сред споменаваните лица е 48-годишният пловдивчанин Боб Димитров – хореограф, дългогодишен приятел и сътрудник на гръцкия певец.

Двамата се познават от 15 години, а през последните пет са работили заедно. Димитров живее от години в Гърция, преподавал е танци в Атина и е работил в нощни заведения. Именно там се среща с Мазонакис, като познанството им постепенно прераства в близко приятелство.

След смъртта на изпълнителя българинът е получил около 2500 съобщения. „Йоргос беляза живота ми и отсъствието му е нещо, което все още ми е трудно да осъзная“, казва Димитров.

Няма потвърждение за наследство

В публикация от 6 октомври Greek City Times поставя въпроса дали Боб Димитров може да се окаже сред наследниците на Мазонакис. Засега обаче няма потвърждение, че пловдивчанинът ще получи част от имуществото на певеца.

В дома на Мазонакис във Вула е открит сейф, иззет от властите във връзка с разследване. Не е известно какво е съдържал. Това доведе до предположения, че сред вещите и документите може да е имало собственоръчно написано завещание.

„Не знам дали има завещание“, заявява Димитров пред ANT1. В интервюто си за предаването „For You“ на 31 октомври той говори за приятелството им, последния период от живота на певеца и отношенията му с неговото семейство.

„Най-голямото завещание е любовта на хората“

Димитров заявява, че не желае да бъде въвличан в споровете между Мазонакис и неговите близки. Той посочва, че отношенията между певеца и роднините му са личен въпрос и не бива да се превръщат в повод за публични нападки.

„Всички пари, които Йоргос Мазонакис е спечелил, са негови“, казва българинът. Той допълва: „Йоргос искаше да живее. Най-голямото завещание е любовта на хората.“

Като пример за щедростта на певеца Димитров разказва, че при посещенията си в неговото заведение Мазонакис оставял по 50 евро бакшиш на всеки служител.

Българинът поддържа близки отношения и със сестрите на певеца – Васо и Мария. Хора от обкръжението на Мазонакис са го определяли като негово „второ аз“, но дали тази близост има значение за наследството, може да стане ясно единствено при установяване на валидно завещание или приключване на наследствената процедура.

Източници: marica.bg, yfsf.antenna.gr, greekcitytimes.com