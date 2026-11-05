Данъчен спор разклати управляващата коалиция в Нидерландия и изправи малцинствения кабинет на премиера Роб Йетен пред риск от загуба на подкрепа в парламента. Народната партия за свобода и демокрация (VVD) е предупредила коалиционните си партньори, че не приема подкрепа за данъчни промени, предложени от опозицията, съобщава NU.nl.

Конфликтът избухна по време на осемчасовия дебат за данъчния пакет за 2027 г., който приключи около 00:40 часа местно време в четвъртък. VVD е част от управляващата коалиция заедно с D66 и CDA, но трите партии нямат мнозинство и трябва да търсят подкрепа от опозицията, за да прокарат бюджета и свързаните с него закони.

Опозицията предлага по-ниски данъци върху труда

Прогресивна Нидерландия (PRO) и проевропейското движение Volt са внесли общо предложение за намаляване на данъците върху труда с 1,5 млрд. евро. Двете партии искат разходът да бъде компенсиран чрез по-високо облагане на доходите от големи капитали и чрез затваряне на данъчни вратички при даренията и наследствата.

Планът включва и по-висока ставка за предприемачи в режим box 2, както и най-висока ставка върху доходността от имущество над определен праг. Според разчетите на PRO мерките биха засегнали основно хора с имущество от около 1,3 млн. евро нагоре. Заедно с промените при даренията и наследствата предложението трябва да осигури средствата за облекчаването на данъците върху труда.

Лидерът на PRO Jesse Klaver нарече инициативата „данък за милионерите“ и я представи като опит тежестта да бъде преместена от работещите към най-богатите. По думите му предложението е компромис, защото връща само част от предвиденото увеличение на данъците за обикновените граждани.

VVD отказва подкрепа, гласуването е на 12 ноември

VVD остава твърдо против предложените промени. Партията настоява за друг подход към данъчния пакет и не приема увеличаването на облагането на капитала като условие за подкрепа от PRO и Volt.

„Ако това се провали, ще останем без данъчен план и без кабинет. Тогава ще има нови избори“, заяви Klaver по време на дебата. Той обвини VVD, че поставя коалицията и правителството пред избор между нейната позиция и политическа безизходица.

Напрежението поставя D66 и CDA пред труден избор. Подкрепа за поправките на PRO и Volt би могла да осигури необходимото мнозинство, но същевременно би задълбочила разрива с VVD. Отказът от такава подкрепа оставя кабинета без сигурно мнозинство и в двете камари на парламента.

Гласуването в долната камара е планирано за 12 ноември. След това данъчният пакет трябва да бъде разгледан и от Сената, където правителството също няма мнозинство. До окончателното гласуване коалиционните партии ще трябва да решат дали да запазят общата си позиция или да допуснат отделно гласуване по ключовите поправки.

Източници: dagblad010.nl, nltimes.nl, nlnow.nl