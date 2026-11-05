Хизбула отрече да изпраща военни експерти в Йемен

Хизбула отрече да има свои експерти в Йемен, които участват в ръководенето на военни операции на движението „Ансар Аллах“, известно като хусите. Организацията определи твърденията като „напълно безпочвени“ и заяви, че те не се основават на факти.

В изявление на медийната служба на Хизбула се посочва, че представители на ливанската организация не се намират в Йемен и не участват в управлението на военните действия на хусите. Отхвърлени са и твърденията, че Хизбула е подпомагала движението при развитието на оръжията, обучението на бойци или изграждането на военните му способности.

Йеменските власти посочиха 21 чуждестранни експерти

Спорът започна след изявление на йеменския вътрешен министър Ибрахим Али Хайдан от 3 ноември. Той заяви, че 21 чуждестранни експерти работят с хусите. По думите му 14 от тях са представители на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, а седем са свързани с Хизбула.

Хайдан твърди, че ролята им е преминала отвъд финансирането, доставките на оръжие и обучението и вече включва пряко наблюдение, планиране и управление на военни операции. Според него експертите подпомагат развитието на балистични ракети и дронове, системите за комуникации и наблюдение, електронната война и мрежите за доставка на военни компоненти.

Йеменският министър заяви още, че експертите са разпределени в шест района. Посочените места са Ходейда, Сана, Саада, Хаджа, Амран и района Ал Хоха. На тях се приписва и участие в координирането на морски операции, избора на цели за търговски кораби, разработването на натоварени с взрив плавателни съдове и обучението по поставяне на мини и бойни действия в градска среда.

Хизбула: Йеменците не се нуждаят от външна намеса

В отговора си Хизбула заяви, че йеменският народ разполага с необходимите способности, ресурси и опит, за да защитава страната и суверенитета си срещу агресия, заплахи и блокада. Организацията подчерта, че йеменците „не се нуждаят от подкрепа или намеса от никого“.

Хизбула призова за „сериозен и отговорен диалог“ между йеменските страни като начин за преодоляване на споровете и запазване на единството, суверенитета и стабилността на страната. Организацията предупреди и срещу опити за разпалване на конфликти и разделяне на държавите в региона.

Източници: english.manartv.com.lb, today.lorientlejour.com, naharnet.com