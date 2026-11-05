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Трима ранени при руска атака с дронове срещу Днипро
  Тема: Украйна

Трима ранени при руска атака с дронове срещу Днипро

5 Ноември, 2026 06:03, обновена 5 Ноември, 2026 06:05 472 12

  • днипро-
  • самар-
  • днепропетровска област-
  • атака с дронове-
  • критична инфраструктура

Пожари са избухнали в частен дом, гаражи и обекти от критичната инфраструктура. Ударени са Днипро и град Самар

Трима ранени при руска атака с дронове срещу Днипро - 1
Снимка: ДОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са ранени при руска атака с безпилотници срещу Днипро и град Самар в Днепропетровска област. Ударите са извършени през нощта на 5 ноември, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Трима души са ранени. Врагът атакува Днипро и Самар с безпилотници“, заяви Ганжа.

В Днипро са се запалили покрив на частен дом и частни гаражи. Пожари са възникнали и на обекти от критичната инфраструктура, но не се посочва кои са засегнатите съоръжения и какъв е размерът на щетите.

На местата на ударите работят аварийни и спасителни служби. В първоначалната информация няма данни за загинали, а състоянието на тримата ранени не е уточнено. Не са съобщени и подробности за броя и вида на използваните дронове.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ти дда видиш

    8 3 Отговор
    трима загинали и след малко и едно дете защото путин ще закусва след малко а той яде деца

    06:06 05.11.2026

  • 3 Без силният Путин атакува

    3 5 Отговор
    цивилни обекти. Къщи, училища, църкви, болници, магазини, пътнически влакове и автобуси.

    Коментиран от #4, #7

    06:06 05.11.2026

  • 4 късото име

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Без силният Путин атакува":

    Добре бе. Това го приказваш всеки ден. Знаем го. Дай нещо ново, че това се изтърка и не прави необходимото впечатление.
    А през това време, нека Путин продължи да си ви трича. За наш кеф, разбира се.

    Коментиран от #6, #8

    06:09 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ще дам квот си искам

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "късото име":

    Ако искаш за теб нещо по специално ще трябва да платиш.
    Капитализъм е все пак

    06:12 05.11.2026

  • 7 Цивилни обекти

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Без силният Путин атакува":

    като къщата на мъченията например.Много сериозен " цивилен " обект , нали???

    Коментиран от #11

    06:16 05.11.2026

  • 8 Мое станеш още покъс

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "късото име":

    За единия кеф

    06:16 05.11.2026

  • 9 Млад еврас

    3 1 Отговор
    Зеления гном па го тричат, нищо че тръмппоолинито загуби изборите хахахаха.

    06:16 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Цивилни обекти":

    Ама естествено.Путин нали е хуманист.Естествено е да разрушава такива къщи където мъчат хората

    06:30 05.11.2026

  • 12 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Оня":

    Пропуснал и редовните 200 натовски генерала

    06:32 05.11.2026

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