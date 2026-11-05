Трима ранени при руска атака с дронове срещу Днипро

Трима души са ранени при руска атака с безпилотници срещу Днипро и град Самар в Днепропетровска област. Ударите са извършени през нощта на 5 ноември, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Трима души са ранени. Врагът атакува Днипро и Самар с безпилотници“, заяви Ганжа.

В Днипро са се запалили покрив на частен дом и частни гаражи. Пожари са възникнали и на обекти от критичната инфраструктура, но не се посочва кои са засегнатите съоръжения и какъв е размерът на щетите.

На местата на ударите работят аварийни и спасителни служби. В първоначалната информация няма данни за загинали, а състоянието на тримата ранени не е уточнено. Не са съобщени и подробности за броя и вида на използваните дронове.

Източници: pravda.com.ua