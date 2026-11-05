Трима ранени при руска атака с дронове срещу Днипро

Трима души са ранени при руска атака с безпилотници срещу Днипро и град Самар в Днепропетровска област. Ударите са извършени през нощта на 5 ноември, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.
„Трима души са ранени. Врагът атакува Днипро и Самар с безпилотници“, заяви Ганжа.
В Днипро са се запалили покрив на частен дом и частни гаражи. Пожари са възникнали и на обекти от критичната инфраструктура, но не се посочва кои са засегнатите съоръжения и какъв е размерът на щетите.
На местата на ударите работят аварийни и спасителни служби. В първоначалната информация няма данни за загинали, а състоянието на тримата ранени не е уточнено. Не са съобщени и подробности за броя и вида на използваните дронове.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ти дда видиш
06:06 05.11.2026
3 Без силният Путин атакува
Коментиран от #4, #7
06:06 05.11.2026
4 късото име
До коментар #3 от "Без силният Путин атакува":Добре бе. Това го приказваш всеки ден. Знаем го. Дай нещо ново, че това се изтърка и не прави необходимото впечатление.
А през това време, нека Путин продължи да си ви трича. За наш кеф, разбира се.
Коментиран от #6, #8
06:09 05.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ще дам квот си искам
До коментар #4 от "късото име":Ако искаш за теб нещо по специално ще трябва да платиш.
Капитализъм е все пак
06:12 05.11.2026
7 Цивилни обекти
До коментар #3 от "Без силният Путин атакува":като къщата на мъченията например.Много сериозен " цивилен " обект , нали???
Коментиран от #11
06:16 05.11.2026
8 Мое станеш още покъс
До коментар #4 от "късото име":За единия кеф
06:16 05.11.2026
9 Млад еврас
06:16 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
До коментар #7 от "Цивилни обекти":Ама естествено.Путин нали е хуманист.Естествено е да разрушава такива къщи където мъчат хората
06:30 05.11.2026
12 Соломон
До коментар #10 от "Оня":Пропуснал и редовните 200 натовски генерала
06:32 05.11.2026