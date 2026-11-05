Хаким Джефрис официално поиска поста председател на Камарата

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис официално обяви кандидатурата си за председател на долната камара на Конгреса на САЩ. Той поиска подкрепата на колегите си в писмо, разпространено ден след като демократите спечелиха контрол над Камарата и Сената на междинните избори.

„Моля за вашата подкрепа, за да бъда следващият председател на Камарата на представителите“, написа Джефрис. Новият състав на Конгреса ще започне работа на 3 януари 2027 г., когато Камарата ще избере своя председател.

Джефрис заяви, че демократите трябва да използват мнозинството си за понижаване на разходите за домакинствата, засилване на отчетността на властта и защита на гражданските права. Той обеща и търсене на двупартийно съгласие, когато това е възможно.

Остра заявка за контрол над администрацията

В писмото си Джефрис отправи директна критика към управлението на президента Доналд Тръмп. „Дните, в които Камарата на представителите функционираше като изцяло притежавано дъщерно дружество на администрацията на Тръмп, приключиха“, заяви той.

Демократическият лидер добави, че Конгресът ще заеме мястото си като институция, която осигурява контрол и баланс спрямо „излязла от контрол изпълнителна власт“. Сред заявените от него приоритети са разследвания на злоупотреби, ограничения върху търговията с акции от членове на Конгреса и мерки срещу прекомерното повишаване на цените.

Асошиейтед прес съобщава, че победата на демократите поставя Джефрис на прага на исторически пробив. Ако бъде избран, той ще стане първият афроамериканец начело на Камарата на представителите. Ройтерс също посочва Джефрис като очаквания следващ председател, но окончателното решение ще зависи от гласуването в Камарата.

Вотът предстои през януари

Кандидатурата на Джефрис трябва първо да получи подкрепа от демократическата парламентарна група. След това той ще се нуждае от мнозинство при гласуването на всички членове на Камарата, което се провежда в началото на новия мандат.

Постът е особено важен, тъй като председателят на Камарата е втори в линията за наследяване на президента след вицепрезидента. Джефрис е член на Конгреса от 2013 г. и ръководи демократите в Камарата от 2023 г. Той се очаква да замени републиканеца Майк Джонсън, който в момента заема председателското място.

Източници: apnews.com, investing.com, axios.com