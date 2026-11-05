Макрон: Тъжно и отегчително е в ЕС, липсват ми Меркел и Драги

„Отегчавам се. Тъжно е и липсва творческа енергия. Марио Драги и Ангела Меркел ужасно ми липсват.“ Това е написал френският президент Еманюел Макрон в съобщение до журналистката Франсоаз Дегоа през октомври 2024 г. по време на среща на върха на Европейския съюз в Брюксел.
Съдържанието на кореспонденцията е цитирано от френския вестник Le Figaro, който е получил достъп до откъси от съобщенията преди публикуването им в книга на Дегоа. В тях Макрон описва контактите с настоящите европейски ръководители като лишени от динамика и нови идеи.„Да, понякога нещата ми тежат. Не, те не ми тежат, аз никога не се обезкуражавам, знаете“, пише Макрон според публикуваните откъси.
Кореспонденцията е водена в Telegram
Дегоа е разговаряла с президента в продължение на около две години чрез Telegram. Общуването започнало в края на лятото на 2024 г., след като журналистката защитила публично съпругата му Брижит Макрон срещу разпространявани конспиративни твърдения.
Книгата „Вие сте твърде сурови към мен“ събира съобщенията и политически разказ на Дегоа. Авторката е публикувала кореспонденцията без предварително разрешение от президента. Според RTL от Елисейския дворец са потвърдили, че са научили за книгата едва на 2 ноември, няколко дни преди излизането ѝ.
Датата на премиерата на книгата според RTL е 5 ноември, докато Marianne пише за 6 ноември. И двете медии съобщават, че книгата представя лични разговори на Макрон с Дегоа, включително негови оценки за френската политика и европейските му партньори.
Източници: rtl.fr, marianne.net
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2 САНДОКАН
06:02 05.11.2026
3 Бай Лисан
06:03 05.11.2026
4 РЕАЛИСТ
06:05 05.11.2026
5 Дзак
06:05 05.11.2026
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7 На мене ми
06:08 05.11.2026
8 Факти
06:08 05.11.2026
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11 Боруна Лом
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