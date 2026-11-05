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Макрон: Тъжно и отегчително е в ЕС, липсват ми Меркел и Драги
  Тема: Известни личности

Макрон: Тъжно и отегчително е в ЕС, липсват ми Меркел и Драги

5 Ноември, 2026 05:49 803 12

  • еманюел макрон-
  • ангела меркел-
  • марио драги-
  • европейски съюз-
  • франсоаз дегоа

Френският президент е написал това в съобщение до журналистката Франсоаз Дегоа по време на среща на върха в Брюксел през октомври 2024 г

Макрон: Тъжно и отегчително е в ЕС, липсват ми Меркел и Драги - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Отегчавам се. Тъжно е и липсва творческа енергия. Марио Драги и Ангела Меркел ужасно ми липсват.“ Това е написал френският президент Еманюел Макрон в съобщение до журналистката Франсоаз Дегоа през октомври 2024 г. по време на среща на върха на Европейския съюз в Брюксел.

Съдържанието на кореспонденцията е цитирано от френския вестник Le Figaro, който е получил достъп до откъси от съобщенията преди публикуването им в книга на Дегоа. В тях Макрон описва контактите с настоящите европейски ръководители като лишени от динамика и нови идеи.

„Да, понякога нещата ми тежат. Не, те не ми тежат, аз никога не се обезкуражавам, знаете“, пише Макрон според публикуваните откъси.

Кореспонденцията е водена в Telegram

Дегоа е разговаряла с президента в продължение на около две години чрез Telegram. Общуването започнало в края на лятото на 2024 г., след като журналистката защитила публично съпругата му Брижит Макрон срещу разпространявани конспиративни твърдения.

Книгата „Вие сте твърде сурови към мен“ събира съобщенията и политически разказ на Дегоа. Авторката е публикувала кореспонденцията без предварително разрешение от президента. Според RTL от Елисейския дворец са потвърдили, че са научили за книгата едва на 2 ноември, няколко дни преди излизането ѝ.

Датата на премиерата на книгата според RTL е 5 ноември, докато Marianne пише за 6 ноември. И двете медии съобщават, че книгата представя лични разговори на Макрон с Дегоа, включително негови оценки за френската политика и европейските му партньори.

Източници: rtl.fr, marianne.net


Франция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 САНДОКАН

    18 0 Отговор
    На този само дърти баби са му в главата.

    06:02 05.11.2026

  • 3 Бай Лисан

    16 0 Отговор
    Макароне, обирай си крушите, ще зарадваш много хора, на които им е тъжно и отегчително заради теб.

    06:03 05.11.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    17 1 Отговор
    На този му подпалиха къщата, на него му било отегчително. Видяхме го във влака за Киев, заедно със Стармър и Мерц, какво бяло носле имаше. Хилеха се, като ненормални.

    06:05 05.11.2026

  • 5 Дзак

    8 0 Отговор
    Катастрофира в Пандемията и Войната! Не трябваше да ги допуска.

    06:05 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На мене ми

    10 0 Отговор
    липсва Берлускони, пичага си беше, помня как на дъжда накара баба Меркел права да го чака цифра време докато си говореше с проститутките по телефона

    06:08 05.11.2026

  • 8 Факти

    1 0 Отговор
    Макрон: Тъжно и отегчително е в ЕССР, липсват ми Меркел и Драги

    06:08 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    АМА И ВИЕ НЕ СТЕ,,ДРАГИ,, НА НИКОЙ!

    06:17 05.11.2026

  • 12 Липса!

    1 0 Отговор
    На Макрон му липсва руската шпионка Меркел! Айде чупката бе, шаран!

    06:38 05.11.2026

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