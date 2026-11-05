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Втора подобна атака за седмица: бомбени заплахи засегнаха полети в цяла Европа

Втора подобна атака за седмица: бомбени заплахи засегнаха полети в цяла Европа

5 Ноември, 2026 16:23 681 11

  • бомбени заплахи-
  • самолети-
  • европейски полети-
  • авиационна сигурност-
  • ryanair

Няколко полета са били отклонени, а други са съпроводени от изтребители. Взривни устройства не са открити

Втора подобна атака за седмица: бомбени заплахи засегнаха полети в цяла Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 12 пътнически самолета, изпълняващи полети в Европа, са получили предупреждения за бомби на борда. Сигналите са подадени на 5 ноември, а няколко полета са били отклонени или съпроводени от изтребители. Към момента на публикацията взривни устройства не са открити.

Самолет на ирландската Aer Lingus, летящ от Дъблин за Рим, е бил пренасочен към военната база в Евро, Франция. Полет на финландската Finnair от Хелзинки до Рим е бил съпроводен от изтребители на италианските военновъздушни сили.

По данни на Sky News изтребители са съпроводили и два самолета на Ryanair във въздушното пространство на България. Предупреждения са получили още полети на LOT, Wizz Air и Aegean Airlines, насочени към различни европейски летища.

Сигналите идват само два дни след друга серия от предупреждения. На 3 ноември най-малко седем европейски полета са били проверени или отклонени заради съобщения за поставени бомби, но и тогава взривни устройства не са открити.

Европейските власти все още не са обявили кого смятат за автор на съобщенията. Не е потвърдено и дали отделните сигнали са свързани помежду си.

Източници: meduza.io, news.sky.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    2 3 Отговор
    Радевисти да вземат да национализират Терминал 2, да разкарат тия нискобюджетни превозвачи и да правят нов Балкан.

    16:25 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ставка

    8 2 Отговор
    М, нищо не е това.
    Сравнено с постоянното плашене от страна на едни шматки, че Русия щяла да напада Европа като цяло и България в частност.
    Ей там разследвайте, тези откачалки.

    16:27 05.11.2026

  • 5 Украйна ги прави тези работи

    11 2 Отговор
    Първо с корабите сега със самолетите иска да вкара пряко ЕС във война. ЕС си мисли че е Русия но греши.Зеленият губи и иска да повлече всички на борда на Титаник.

    16:27 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Безсилието на Путин!

    3 4 Отговор
    Прави бели като гадно хлапе.
    Ама той май си е такъв. На ръст, по инфантилност, по злоба, по незрялост.

    Коментиран от #10

    16:35 05.11.2026

  • 8 Шереметиево

    6 3 Отговор
    Граждани, летете със самолетите на Аерофлот! Побързайте - останаха съвсем малко!

    16:39 05.11.2026

  • 9 МитЮ дементен министър

    1 0 Отговор
    Нищо не се знае.

    17:03 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.