Втора подобна атака за седмица: бомбени заплахи засегнаха полети в цяла Европа

Най-малко 12 пътнически самолета, изпълняващи полети в Европа, са получили предупреждения за бомби на борда. Сигналите са подадени на 5 ноември, а няколко полета са били отклонени или съпроводени от изтребители. Към момента на публикацията взривни устройства не са открити.
Самолет на ирландската Aer Lingus, летящ от Дъблин за Рим, е бил пренасочен към военната база в Евро, Франция. Полет на финландската Finnair от Хелзинки до Рим е бил съпроводен от изтребители на италианските военновъздушни сили.
По данни на Sky News изтребители са съпроводили и два самолета на Ryanair във въздушното пространство на България. Предупреждения са получили още полети на LOT, Wizz Air и Aegean Airlines, насочени към различни европейски летища.
Сигналите идват само два дни след друга серия от предупреждения. На 3 ноември най-малко седем европейски полета са били проверени или отклонени заради съобщения за поставени бомби, но и тогава взривни устройства не са открити.
Европейските власти все още не са обявили кого смятат за автор на съобщенията. Не е потвърдено и дали отделните сигнали са свързани помежду си.
Източници: meduza.io, news.sky.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
16:25 05.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ставка
Сравнено с постоянното плашене от страна на едни шматки, че Русия щяла да напада Европа като цяло и България в частност.
Ей там разследвайте, тези откачалки.
16:27 05.11.2026
5 Украйна ги прави тези работи
16:27 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Безсилието на Путин!
Ама той май си е такъв. На ръст, по инфантилност, по злоба, по незрялост.
Коментиран от #10
16:35 05.11.2026
8 Шереметиево
16:39 05.11.2026
9 МитЮ дементен министър
17:03 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.