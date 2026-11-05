Втора подобна атака за седмица: бомбени заплахи засегнаха полети в цяла Европа

Най-малко 12 пътнически самолета, изпълняващи полети в Европа, са получили предупреждения за бомби на борда. Сигналите са подадени на 5 ноември, а няколко полета са били отклонени или съпроводени от изтребители. Към момента на публикацията взривни устройства не са открити.

Самолет на ирландската Aer Lingus, летящ от Дъблин за Рим, е бил пренасочен към военната база в Евро, Франция. Полет на финландската Finnair от Хелзинки до Рим е бил съпроводен от изтребители на италианските военновъздушни сили.

По данни на Sky News изтребители са съпроводили и два самолета на Ryanair във въздушното пространство на България. Предупреждения са получили още полети на LOT, Wizz Air и Aegean Airlines, насочени към различни европейски летища.

Сигналите идват само два дни след друга серия от предупреждения. На 3 ноември най-малко седем европейски полета са били проверени или отклонени заради съобщения за поставени бомби, но и тогава взривни устройства не са открити.

Европейските власти все още не са обявили кого смятат за автор на съобщенията. Не е потвърдено и дали отделните сигнали са свързани помежду си.

Източници: meduza.io, news.sky.com