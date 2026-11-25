Руски удари през нощта са повредили енергийна и газова инфраструктура в Украйна и са причинили прекъсвания на електроснабдяването в пет области, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинските власти. Атаките са засилили натиска върху енергийната система на страната в началото на студеното време.

Ударите са прекъснали производството на електроенергия в топлоелектрическа централа на ДТЕК. От компанията съобщиха, че оборудването е сериозно повредено, но не уточниха местоположението на централата.

В Полтавска област е избухнал голям пожар в газодобивен обект на „Нафтогаз“. Пожарът е довел до спиране на дейността му.

Прекъснато е захранването на Запорожката АЕЦ

Заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов заяви, че атаките са прекъснали и външното електроснабдяване на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. По думите му това е 17-ото подобно прекъсване от началото на годината.

При сутрешна атака срещу жилищна сграда в Запорожие са ранени шестима души, сред които две деца, съобщи областният управител Михайло Семикин. При предишен удар по жилищна сграда в града са били ранени най-малко 50 души.

„Най-тежка е ситуацията в Запорожие, към което сега е насочено цялото внимание“, заяви украинският премиер Сергий Корецки.

Корецки съобщи още, че един човек е загинал в Киевска област. По думите му руските сили са нанесли удари и по логистични маршрути в Южна Украйна, като са повредили граждански обекти и жилищни сгради.

Щети по обекти в Била Църква и Одеса

В Била Църква край Киев са повредени обекти на търговската верига „Епицентър“ и на куриерската компания „Нова поща“, съобщи изпълняващият длъжността кмет Володимир Вовкотруб.

Областният управител на Одеска област Олег Кипер посочи, че масирана атака с дронове е нанесла щети на гражданската и енергийната инфраструктура в Одеса и предградията. В жилищен комплекс в града две жени са били ранени от отломки. В предградията са повредени логистична компания и предприятие за производство на хартиени изделия.

От ДТЕК съобщиха, че части от два района на Одеса са останали без електроснабдяване, а някои обекти на критичната инфраструктура работят с прекъсвания.