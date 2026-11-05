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Сигналът за една от бомбените заплахи, адресиран до летището в София, е бил подписан с "Бойци на мъжката държава"

Сигналът за една от бомбените заплахи, адресиран до летището в София, е бил подписан с "Бойци на мъжката държава"

5 Ноември, 2026 19:34 1 020 29

  • ryanair-
  • бомбена заплаха-
  • самолети-
  • бойците на мъжката държава

Най-малко 18 полета в Европа са били засегнати днес от сигнали за бомбени заплахи, съобщават власти и авиокомпании, цитирани от различни международни медии

Сигналът за една от бомбените заплахи, адресиран до летището в София, е бил подписан с "Бойци на мъжката държава" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от фалшивите сигнали за бомбени заплахи, които предизвикаха смущения във въздушния трафик над Европа и беше изпратен до летище София в България, е подписан с „Бойците на мъжката държава“ – името на руска екстремистка групировка. Той е дошъл по имейл, с който френската новинарска агенция Франс прес се е запознала днес. В информацията тя не пояснява на какъв език е бил имейлът, предаде БТА.

„Ние, бойците на Мъжката държава, ще влезем в историята с действията си днес. Вашият феминистки режим ще ни помни завинаги. Експлозията ще се случи след 60 минути. Днес небето ви ще стане червено“, се казва в съобщението, с което се е запознала Франс прес.

По-рано днес италианската новинарска агенция АНСА, съобщи, че подобно съобщение от същата организация е било изпратено и до летище Фуимичино в Рим. То е било написано на италиански език и е било получено по имейл. Касаело е два полета, насочили се на там. В съобщението, пратено до Фиумичино днес, пишело: „Вие сте всички съучастници в един престъпен заговор. Ние искаме да ви унищожим заради това. Вашият феминистки режим ще си спомня за това завинаги. Експлозията ще стане след 60 минути. Днес вашето небе ще бъде червено“, посочват италианските медии АНСА и "Скай Ти Джи 24". Тази новина беше съобщена тогава отново и от Франс прес, като тогава френската агенция поясни, че има руска екстремистка групировка със сходно име, но няма потвърждение, че тя е в основата на това съобщение за бомбени заплахи.

Най-малко 18 полета в Европа са били засегнати днес от сигнали за бомбени заплахи, съобщават власти и авиокомпании, цитирани от различни международни медии, пише в обобщение италианската агенция АНСА.

Заплахите са засегнали основно нискотарифни авиокомпании и полети от или до Италия, България и Чехия. Осем от засегнатите полета са свързани с Италия и са касаели самолети, излитащи или кацащи от летищата Фиумичино в Рим и Малпенса и Линате в Милано.

Анонимен имейл, написан на италиански и получен в един от офисите на летище Малпенса в Милано, е съобщил за наличието на взривни устройства и в двата самолета, кацнали на миланското летище днес, а именно самолет на „Иджиън еърлайнс“, излетял от Солун за Милано и самолет на „Райънеър“, излетял от Порто за Милано. Според информация, получена от АНСА от разследващи източници, в имейла са били посочени номерата на двата полета, авиокомпаниите, началните летища и часовете на кацане в Малпенса.

Предполага се, че зад фалшивите сигнали стои координация на европейско ниво. Поради тази причина са задействани каналите за международно сътрудничество, за да бъдат установени сървърите, през които са преминали имейлите със съобщенията за бомби на борда на пътническите самолети, както и ай пи адресите, чрез които да бъдат открити отговорните лица. Електронните съобщения вероятно са били изпратени от компрометирани имейл адреси или от такива, които предоставят услуги за анонимност, като „Протон мейл“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той всеки може

    11 4 Отговор
    да сложи този надпис.

    Коментиран от #19

    19:36 05.11.2026

  • 2 Тоест

    12 2 Отговор
    това е сигнал от трета страна под фалшив флаг

    19:36 05.11.2026

  • 3 АЗ СЪМ СЛУЖИЛ В АРМИЯТА

    5 4 Отговор
    На времето му казвахме - сухи тренировки.

    19:37 05.11.2026

  • 4 ТаУмВзе

    9 12 Отговор
    Тва ше е отбора на Цомчо и Копейката

    19:37 05.11.2026

  • 5 асена пенюарова

    19 0 Отговор
    от кога я търся тая мъжка държава....

    19:38 05.11.2026

  • 6 И ко

    14 5 Отговор
    напълниха ли гащурите

    Коментиран от #12

    19:39 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 украинците

    17 8 Отговор
    ще ви въртят номера и мозъци до като направят световна война. Дундуркайте ги още.

    19:41 05.11.2026

  • 10 Иван

    17 8 Отговор
    Сто процента украинско изпълнение по заповед на господарите им от сащ

    19:42 05.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ооооо Да и

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "И ко":

    памперсите са пълни с пресен шоколад Нутела!

    19:45 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тука някъв Украинец трие коментари

    11 6 Отговор
    Като не му хареса истината!!!!!!

    Украйна ги прави тези работи!

    19:48 05.11.2026

  • 15 ТЕЗИ СА

    8 4 Отговор
    Френски ислямски гьоеве.

    19:48 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Групировка с прогресивно обратна резба

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Не са руски. Български са.

    19:56 05.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Значи

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Той всеки може":

    не е от европейска държава..

    19:59 05.11.2026

  • 20 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Това със сигурност не е от България

    19:59 05.11.2026

  • 21 А50

    4 1 Отговор
    Оня ден избомбиха Уиз еър и днес Уиз си го връща на Раян еър

    20:00 05.11.2026

  • 22 хахахахха

    6 0 Отговор
    интересно дали точно "феминистки" е било написано

    20:01 05.11.2026

  • 23 Амо как може

    7 7 Отговор
    Чичо Румен още не е намерил доказателства за дроновете в Черно море, те почват тормоз и бомбени заплахи над граждански самолети. Не е честно!

    Коментиран от #27

    20:01 05.11.2026

  • 24 хахахахха

    7 2 Отговор
    както вече написах,пропагандата ви става все по пошла,щеше да е смешно ако не беше жалко

    20:02 05.11.2026

  • 25 А50

    8 5 Отговор
    Активно мероприятие на Украйна срещу България, зароди отказа да им даваме допълнитилно пари Така действа киевският режим, само с терор

    20:03 05.11.2026

  • 26 Пламен

    2 4 Отговор
    Това е жесток удар срещу Йотова и Ганчо.
    Тя в Брюксел гласува ЗА ,,Истанбулската", а Ганчо гласува за нея.

    20:06 05.11.2026

  • 27 А50

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Амо как може":

    А познай на кой му е крив чичо ти Румен

    20:14 05.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Еми искате войни,

    3 1 Отговор
    така вече ще е! Путин още 2007 г в Мюнхен на конференцията по сигурността ви каза: "Вие сте демокрация и ние станахме, като вас. СССР и социализмът вече ги няма. И Варшавският договор, също го няма! Защо ви е тогава и заради кого разширявате Натото на Изток към нас"? САЩ признаха след Майдана, че от разпадането на СССР до 2014 г са "инвестирали за демократизирането на Украйна над 8 милиарда долара"! Презентация на Виктория Нюланд, която тогава беше Държавен секретар на САЩ. А Джордж Фридман, шеф на СТРАТФОР (тайното ЦРУ на САЩ) каза в Чикаго 2015-та г. , че "...американски генерал награждавал с американски, военни медали за храброст, войници от украйнската армия и от Азов, за да им покаже, че те са негови(американски войници)". "Те воюват с цивилното население в Донбас и Луганск и това е в интересите на САЩ...". Един месец, преди февруари 2022-ра година Ню Йорк Таймс написа, че "на територията на Украйна има 16 военни и разузнавателни бази на ЦРУ..."! А Тулси Габард (като шефка на тайните служби на САЩ) каза, че "...на територията на Укра имало около 40 военни биолаборатории на Пентагона..."! Е, кой ще каже най-после на евро уж "избраните" тези факти, за да знаят, дали войната е била "с нищо непредизвикана"?

    20:21 05.11.2026