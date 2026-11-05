Сигналът за една от бомбените заплахи, адресиран до летището в София, е бил подписан с "Бойци на мъжката държава"

Един от фалшивите сигнали за бомбени заплахи, които предизвикаха смущения във въздушния трафик над Европа и беше изпратен до летище София в България, е подписан с „Бойците на мъжката държава“ – името на руска екстремистка групировка. Той е дошъл по имейл, с който френската новинарска агенция Франс прес се е запознала днес. В информацията тя не пояснява на какъв език е бил имейлът, предаде БТА.

„Ние, бойците на Мъжката държава, ще влезем в историята с действията си днес. Вашият феминистки режим ще ни помни завинаги. Експлозията ще се случи след 60 минути. Днес небето ви ще стане червено“, се казва в съобщението, с което се е запознала Франс прес.

По-рано днес италианската новинарска агенция АНСА, съобщи, че подобно съобщение от същата организация е било изпратено и до летище Фуимичино в Рим. То е било написано на италиански език и е било получено по имейл. Касаело е два полета, насочили се на там. В съобщението, пратено до Фиумичино днес, пишело: „Вие сте всички съучастници в един престъпен заговор. Ние искаме да ви унищожим заради това. Вашият феминистки режим ще си спомня за това завинаги. Експлозията ще стане след 60 минути. Днес вашето небе ще бъде червено“, посочват италианските медии АНСА и "Скай Ти Джи 24". Тази новина беше съобщена тогава отново и от Франс прес, като тогава френската агенция поясни, че има руска екстремистка групировка със сходно име, но няма потвърждение, че тя е в основата на това съобщение за бомбени заплахи.

Най-малко 18 полета в Европа са били засегнати днес от сигнали за бомбени заплахи, съобщават власти и авиокомпании, цитирани от различни международни медии, пише в обобщение италианската агенция АНСА.

Заплахите са засегнали основно нискотарифни авиокомпании и полети от или до Италия, България и Чехия. Осем от засегнатите полета са свързани с Италия и са касаели самолети, излитащи или кацащи от летищата Фиумичино в Рим и Малпенса и Линате в Милано.

Анонимен имейл, написан на италиански и получен в един от офисите на летище Малпенса в Милано, е съобщил за наличието на взривни устройства и в двата самолета, кацнали на миланското летище днес, а именно самолет на „Иджиън еърлайнс“, излетял от Солун за Милано и самолет на „Райънеър“, излетял от Порто за Милано. Според информация, получена от АНСА от разследващи източници, в имейла са били посочени номерата на двата полета, авиокомпаниите, началните летища и часовете на кацане в Малпенса.

Предполага се, че зад фалшивите сигнали стои координация на европейско ниво. Поради тази причина са задействани каналите за международно сътрудничество, за да бъдат установени сървърите, през които са преминали имейлите със съобщенията за бомби на борда на пътническите самолети, както и ай пи адресите, чрез които да бъдат открити отговорните лица. Електронните съобщения вероятно са били изпратени от компрометирани имейл адреси или от такива, които предоставят услуги за анонимност, като „Протон мейл“.