Apple подготвя специални версии (PRODUCT)RED на HomePod mini 2 и AirPods Max 2, които може да бъдат представени около 1 декември, съобщава Марк Гърман от Bloomberg. Датата съвпада със Световния ден за борба със СПИН.

Информацията идва от хора, запознати с плановете на компанията, които са пожелали анонимност, тъй като продуктите все още не са обявени официално. Apple не е потвърдила подготвяните модели и не е съобщила дали те ще се продават на всички пазари. Според доклада HomePod mini 2 ще получи изцяло червена мрежеста външна повърхност. При AirPods Max 2 подходът ще бъде различен: слушалките ще са със сребрист корпус, бели чашки и бяла лента за глава. Червен ще бъде Digital Crown – контролът в горната част на дясната слушалка, използван за управление на възпроизвеждането и силата на звука.

Очакваните промени са свързани основно с цветовете, а не с нов хардуер или функции. Цени за специалните издания не са обявени, тъй като самите продукти все още не са представени.

Марк Гърман съобщава и за два аксесоара в червено – каишка за AirPods и спортна каишка за Apple Watch. Не са посочени техните цени, точната дата за продажба или дали ще бъдат пуснати едновременно с устройствата.

Ако планът бъде изпълнен, новата серия ще отбележи завръщането на хардуера (PRODUCT)RED в продуктовата гама на Apple след пауза от няколко години. Компанията предлага специални червени изделия чрез партньорството си с (RED) от 2006 година, като част от приходите се насочват към Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

(RED) е създадена от Боно, вокалиста на U2, и предприемача Боби Шрайвър. През годините Apple продаваше в червено модели на iPhone, iPod и Apple Watch, както и различни аксесоари. В последните години компанията постепенно извади тези продукти от каталога си.

Очакваното представяне около 1 декември би свързало новите цветови версии както с благотворителната кампания, така и с началото на активния празничен сезон. Засега обаче информацията остава непотвърдена, а окончателните характеристики, цените и наличността ще станат ясни само при официално съобщение от Apple.