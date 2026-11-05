Италия скочи срещу „неорганизирания“ подход на Европа към войната в Украйна

Италианският министър-председател Джорджа Мелони поиска Европейският съюз да определи единен представител в преговорите за Украйна. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща тя разкритикува множеството срещи в различни формати и предупреди, че липсата на координация отслабва позициите на Европа.

Мелони посочва разговорите в Маями, Осло и Брюксел между представители на Украйна, ЕС, НАТО и няколко европейски държави, сред които Франция, Германия и Великобритания. Тя споменава и телефонния разговор от миналия месец между лидерите на Норвегия и Финландия и руския президент Владимир Путин.

„Всичко това създава впечатление, че сме хора, напълно лишени от достоверност при управлението на един от най-сложните въпроси, пред които са изправени нашите държави“, пише Мелони.

По думите ѝ инициативите, които се провеждат паралелно и се припокриват, създават образ на Европа, която действа разединено и без обща посока. Италианският премиер смята, че това може да обслужи интересите на онези, които искат войната в Украйна да продължи.

Рим не иска отделно място на масата

Мелони настоява лидерите на ЕС „веднъж завинаги да решат кой ще седне на масата за преговори от името на Европейския съюз и с какъв мандат“. Тя уточнява, че не търси място за себе си или за Италия в преговорите.

В същото време италианският премиер предупреждава, че Рим няма да приеме ангажименти, договорени без мандат от ЕС. Според нея резултатът от дипломатическите усилия е по-важен от формата, но Европа може да има влияние само ако говори с единен и авторитетен глас.

Решение се очаква до декември

„В противен случай се опасявам, че рискуваме да обречем Европа на незначителна роля в преговорния процес“, предупреждава Мелони.

Италианският министър-председател поиска темата да бъде включена в дневния ред на неформалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС следващата седмица в Дъблин. Целта е въпросът да бъде обсъден предварително, а официалното решение да бъде взето на следващата среща на върха на ЕС през декември.

Още в началото на годината Мелони предложи назначаването на специален пратеник на ЕС за преговорите, но идеята не срещна особен ентусиазъм сред държавите членки.

Европейският съюз отдавна се стреми да играе по-значима роля в усилията за прекратяване на руската война в Украйна. След дълъг период на застой преговорите бяха възобновени по инициатива на Вашингтон, който възнамерява следващата седмица да събере руските и украинските лидери в Абу Даби.

Източници: ansa.it