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Рюте: Малко вероятно е войната в Украйна да има победител
  Тема: Украйна

Рюте: Малко вероятно е войната в Украйна да има победител

6 Ноември, 2026 06:37 1 357 66

  • марк руте-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • мирно споразумение

Генералният секретар на НАТО заяви, че подобни конфликти обикновено приключват с мирно споразумение и компромис

Рюте: Малко вероятно е войната в Украйна да има победител - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Малко вероятно е войната между Русия и Украйна да завърши с победител, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в нидерландското телевизионно предаване „Пау̀в и Де Вит“. Думите му са цитирани от Bloomberg.

Рюте беше попитан дали някоя от страните ще спечели войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

„Не мисля, че това е много вероятно. Подобни войни винаги завършват с мирно споразумение, което често представлява своеобразен компромис“, каза Руте.

С изказването си той постави акцент върху дипломатическия изход от конфликта, без да посочва конкретни условия за евентуално споразумение или да твърди, че договореност между Москва и Киев е непосредствено предстояща. Рюте не определи и как би изглеждал възможният компромис.

Предупреждение към Европа

Генералният секретар на НАТО подчерта, че дори след края на войната Европа трябва да остане бдителна за възможна руска агресия. Така той разграничи евентуалното прекратяване на бойните действия от дългосрочните въпроси за сигурността на европейския континент.

Рюте вече е свързвал бъдещото мирно споразумение с необходимостта от надеждни гаранции за сигурността на Украйна. В изявление пред Европейския парламент през януари той посочи, че за Киев би било важно да има увереност, че Русия няма да опита ново нападение. По думите му териториалният въпрос остава чувствителен и решението за него е на украинското правителство.

Източници: bloomberg.com, bnnvara.nl, nieuws.nl


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Победител не знам????

    60 0 Отговор
    Но загубили са юкреин и ЕС

    Коментиран от #7

    06:45 06.11.2026

  • 2 ха-ха

    52 1 Отговор
    Тоя Рюте-муте пак не си е пил хаповете .

    06:45 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахаха

    53 0 Отговор
    Ако територия бъде взета значи има победител
    Но запада няма да го обяви като победа защото означава че е загубила така че на запад няма победа на изток ще е победа зависи от коя страна живееш и как ти сервират новината

    06:47 06.11.2026

  • 5 Абе

    6 26 Отговор
    Тия украинците да предадат поне Малая Токмачка и да спират,че сумати народ изгинА на вятъра

    Коментиран от #8, #29, #43

    06:48 06.11.2026

  • 6 оня

    44 0 Отговор
    Рюте - шестнадесетата буква е голям майтапчия .Като няма да има победител , защо наливате масло в огъня ?

    06:50 06.11.2026

  • 7 Онзи

    2 26 Отговор

    До коментар #1 от "Победител не знам????":

    Колко руснаци загинаха?
    Колко граждани на ЕС загинаха?
    Нямам повече въпроси.

    Коментиран от #15

    06:50 06.11.2026

  • 8 токмачката

    30 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    е одавна руска, миличък

    06:51 06.11.2026

  • 9 На това му се вика

    37 1 Отговор
    На баба ти хвърчилото. Рюте ,Рюте тебе откъде те изкопаха.

    06:52 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 В Русия

    2 37 Отговор
    Русия загуби войната и това ще стане ясно, когато три милиона солдата се върнат от фронта и очакват пари и почести с привилегии и не ги получат, защото не успяха да превземат нито Киев, нито Варшава, нито Берлин, дори Варна не е руска.

    Няма милиони роби, които да им работят.

    Даже вече взеха да им забавят плащанията.


    Тепърва в Русия ще става мазало.

    Коментиран от #55

    06:53 06.11.2026

  • 12 Лопата Орешник

    34 1 Отговор
    Обикновено завършвали с компромис такива конфликти! Да ама има значение кой прави компромиса ве, бухал! Изобщо кой и дава думата на някаква си секретарка?!? Ако не се лъжа този е главната секретарка на ОТАН? Ама колкото и да е главна една секретарка, тя нищо не може да реши! Безсмислен фигурант!

    06:54 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🇺🇦🇧🇬

    1 35 Отговор
    Войната ще свърши,когато рашия фалира,както СССР след Студената война и е принудена да върне всички територии на Украйна,а и не само...

    Коментиран от #18, #54

    06:55 06.11.2026

  • 15 Косвени жертви в ЕС.

    27 1 Отговор

    До коментар #7 от "Онзи":

    За Поскъпване на живота заради санкциите броят ли се

    06:55 06.11.2026

  • 16 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА

    27 1 Отговор
    Ще има съществено отражение върху новофашистка Европа. Рюте поне това го разбира.

    06:56 06.11.2026

  • 17 Баце

    20 0 Отговор
    Този кога ще се омъжва та да се кротне ?

    06:58 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ФАЛИТА НА РУСИЯ

    1 26 Отговор
    Ще има благоприятно влияние на нас гражданите на ЕС.

    Коментиран от #26, #37, #57, #58

    06:59 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    21 0 Отговор
    Има ли вода в канализацията у ню кииф или отхождате у парка?

    07:00 06.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    15 0 Отговор
    За кога да очакваме новите Перемога и Контранаступ ?

    07:01 06.11.2026

  • 26 ЩЕ ХОДИШ ЛИ НА ПРОТЕСТИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ

    21 0 Отговор

    До коментар #19 от "ФАЛИТА НА РУСИЯ":

    Дакото чакаш фалита на Русия.

    Коментиран от #44

    07:01 06.11.2026

  • 27 Хасан Хаспела

    12 0 Отговор
    Абе така като гледам ,Рютето много страстни устни има ,дали може да свири на зурна ?И без това живеем на 75 км източно от Брюксел .

    07:04 06.11.2026

  • 28 А РЕАЛНОСТТА Е

    21 1 Отговор
    Окраина е -25% територия, - 50% население, -90% индустрия, 100% фалирала, - Крим и Донбас. НАНЮ и окраина приличат на губещи.

    07:05 06.11.2026

  • 29 Ама не те послушаха

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    и руснаците сами си я взеха

    Коментиран от #40

    07:06 06.11.2026

  • 30 зелена миризлива тениска

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Лопата Орешник":

    Както обикновено ,на моят сакъ приятел Брендо стоката е първокласна !

    07:07 06.11.2026

  • 31 Зарко

    14 1 Отговор
    Капитулация!

    07:08 06.11.2026

  • 32 Това е твоята реалност

    10 1 Отговор
    Преди да си изпиеш хапчетата.

    07:09 06.11.2026

  • 33 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    9 0 Отговор
    Как коментира това изказване.

    Коментиран от #38, #49

    07:09 06.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Инна

    7 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира напредъка на преговорите за украинското уреждане. Той обяви, че страните подготвят важно споразумение. Тази сделка може да засегне цяла Европа. Доналд Тръмп обяви това в разговор с репортери.

    Според него споразумението надхвърля конфликта в Украйна и е свързано с глобалната сигурност. Сделката е била обсъдена с главния изпълнителен директор на RDIF Кирил Дмитриев, заяви президентът на САЩ. Той вярва, че сделката трябва да бъде успешна.

    „Не мога да ви кажа какво точно обсъждахме. Но просто ви казвам: ще има споразумение. Това ще бъде важно споразумение и ще засегне не само Украйна“, коментира Доналд Тръмп.

    07:10 06.11.2026

  • 37 ДОБРЕ ДЕ.РУСИЯ ФАЛИРА ТО Е ЯСНО

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "ФАЛИТА НА РУСИЯ":

    Кой ще ни храни се пита?

    07:11 06.11.2026

  • 38 Ивайло Мирчев -ДБ

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Моите хора винаги са на линия 7/18 ,който не се справя със задачите - обратно кой от къде е,по села ,махали и паланки .

    07:11 06.11.2026

  • 39 Един път

    11 1 Отговор
    И Рютето да каже нещо вярно. Прав е като казва, че в тази война няма да има победител, но не знам защо не казва, че че ще има победен и това ще е НАТО.

    07:11 06.11.2026

  • 40 Ъхъ

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Ама не те послушаха":

    Взели са найлонови чували.

    07:12 06.11.2026

  • 41 Нов

    7 0 Отговор
    Тези оядени умствено не съвсем развити съвсем са загубили връзка с реалността.

    07:12 06.11.2026

  • 42 Виме

    8 0 Отговор
    След толкова много смърт и да се надяваш на споразумение??
    Тази война ще продължи единствено и само до пълна, и безусловна победа на една от страните!
    Говоря за НАТО и Русия! Мисля, че първите две години имаше някакъв шанс, но сега вече всякаква надежда е просто наивна! Повечето такива конфликти не приключват с дипломация, а тлеят и постоянно се разпалват! Кюрдите си искат държавата, палестинците си искат държавата, израелците си искат парите -на тях им е все едно къде ще властват, стига да печелят!

    07:13 06.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 От 20 години съм във Франция

    2 9 Отговор

    До коментар #26 от "ЩЕ ХОДИШ ЛИ НА ПРОТЕСТИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ":

    Ти ще ходиш ли да превземаш Донбас? Задължително си носиш и чувал.Дефицит.

    Коментиран от #48, #51, #60

    07:15 06.11.2026

  • 45 Мишел

    12 0 Отговор
    Превод на казаното от Рюте:" Украйна няма начин да победи в тази война!"

    07:19 06.11.2026

  • 46 Нов

    11 0 Отговор
    обществата са приспани и с телефончета в ръце са спрели да мислят, да се развиват, да се размножават. Бъдещето е на новите европейци.Те ще вземат граденото хилядолетия и ще го превърнат в кебабръснарници

    07:19 06.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 МИ СТОЙ СИ ТАМ ПРИ МАРОКАНЕЦА

    9 0 Отговор

    До коментар #44 от "От 20 години съм във Франция":

    Какво цапаш тука форумите в България.

    07:24 06.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Вишис

    0 8 Отговор
    Това което обединява тръмп и путин е Хага. Колко жени качи путин на ладички и момчета на инвалидни колички! Съсипа живота на стотици хиляди, практически на милиони, на целите два народа! Пропусна прекрасната възможност да се предсде докато тръмп беше на власт!

    Коментиран от #59

    07:29 06.11.2026

  • 54 Войната

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇺🇦🇧🇬":

    ще свърши, но твоята простотия, както и тази на Рюте, Урсула и Кая, никога няма да свърши! 😂

    07:32 06.11.2026

  • 55 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "В Русия":

    Това не е война за победа на Украйна, а война до последния украинец.
    Украйна има 10 пъти по малко население от Русия. За да бъде победена Русия, Украйна трябва да нанася поне 11 пъти по големи загуби на Русия. Реално Украйна има над 10 пъти по големи загуби от руските, защото Русия има пълно количествено и качествено превъзходство при всички видове оръжия.

    07:32 06.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "ФАЛИТА НА РУСИЯ":

    Русия на практика няма дългове и няма как да фалира.

    Коментиран от #65

    07:35 06.11.2026

  • 58 Войната

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "ФАЛИТА НА РУСИЯ":

    Благоприятна опция за Европа няма и не се предвижда! Предвижда се само банани и ваксини!

    07:36 06.11.2026

  • 59 ХА ХА

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "Вишис":

    Хага е не 4минути полет с Орешник и единствено все още съществува благодарение на благият характер на Н.В. В Путин .Но следващият не се знае дали ще бъде толкова благосклонен .

    07:38 06.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 444

    5 1 Отговор
    То Рюте, че е тъп го доказа отдавна, ама чак пък толкова!

    07:52 06.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ру БЛАТА

    1 1 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    07:58 06.11.2026

  • 64 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    1 2 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    07:58 06.11.2026

  • 65 за Русия не знам

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Мишел":

    но ние като горди юропци вървим към неизбежния фалит

    08:01 06.11.2026

  • 66 гошо

    1 0 Отговор
    Я,тоя палячо друга песен запя!

    08:03 06.11.2026

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