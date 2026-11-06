Рюте: Малко вероятно е войната в Украйна да има победител

Малко вероятно е войната между Русия и Украйна да завърши с победител, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в нидерландското телевизионно предаване „Пау̀в и Де Вит“. Думите му са цитирани от Bloomberg.

Рюте беше попитан дали някоя от страните ще спечели войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

„Не мисля, че това е много вероятно. Подобни войни винаги завършват с мирно споразумение, което често представлява своеобразен компромис“, каза Руте.

С изказването си той постави акцент върху дипломатическия изход от конфликта, без да посочва конкретни условия за евентуално споразумение или да твърди, че договореност между Москва и Киев е непосредствено предстояща. Рюте не определи и как би изглеждал възможният компромис.

Предупреждение към Европа

Генералният секретар на НАТО подчерта, че дори след края на войната Европа трябва да остане бдителна за възможна руска агресия. Така той разграничи евентуалното прекратяване на бойните действия от дългосрочните въпроси за сигурността на европейския континент.

Рюте вече е свързвал бъдещото мирно споразумение с необходимостта от надеждни гаранции за сигурността на Украйна. В изявление пред Европейския парламент през януари той посочи, че за Киев би било важно да има увереност, че Русия няма да опита ново нападение. По думите му териториалният въпрос остава чувствителен и решението за него е на украинското правителство.

Източници: bloomberg.com, bnnvara.nl, nieuws.nl