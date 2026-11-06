Рюте: Малко вероятно е войната в Украйна да има победител

Малко вероятно е войната между Русия и Украйна да завърши с победител, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в нидерландското телевизионно предаване „Пау̀в и Де Вит“. Думите му са цитирани от Bloomberg.
Рюте беше попитан дали някоя от страните ще спечели войната, започнала с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.„Не мисля, че това е много вероятно. Подобни войни винаги завършват с мирно споразумение, което често представлява своеобразен компромис“, каза Руте.
С изказването си той постави акцент върху дипломатическия изход от конфликта, без да посочва конкретни условия за евентуално споразумение или да твърди, че договореност между Москва и Киев е непосредствено предстояща. Рюте не определи и как би изглеждал възможният компромис.
Предупреждение към Европа
Генералният секретар на НАТО подчерта, че дори след края на войната Европа трябва да остане бдителна за възможна руска агресия. Така той разграничи евентуалното прекратяване на бойните действия от дългосрочните въпроси за сигурността на европейския континент.
Рюте вече е свързвал бъдещото мирно споразумение с необходимостта от надеждни гаранции за сигурността на Украйна. В изявление пред Европейския парламент през януари той посочи, че за Киев би било важно да има увереност, че Русия няма да опита ново нападение. По думите му териториалният въпрос остава чувствителен и решението за него е на украинското правителство.
Източници: bloomberg.com, bnnvara.nl, nieuws.nl
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Победител не знам????
Коментиран от #7
06:45 06.11.2026
2 ха-ха
06:45 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хахаха
Но запада няма да го обяви като победа защото означава че е загубила така че на запад няма победа на изток ще е победа зависи от коя страна живееш и как ти сервират новината
06:47 06.11.2026
5 Абе
Коментиран от #8, #29, #43
06:48 06.11.2026
6 оня
06:50 06.11.2026
7 Онзи
До коментар #1 от "Победител не знам????":Колко руснаци загинаха?
Колко граждани на ЕС загинаха?
Нямам повече въпроси.
Коментиран от #15
06:50 06.11.2026
8 токмачката
До коментар #5 от "Абе":е одавна руска, миличък
06:51 06.11.2026
9 На това му се вика
06:52 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 В Русия
Няма милиони роби, които да им работят.
Даже вече взеха да им забавят плащанията.
Тепърва в Русия ще става мазало.
Коментиран от #55
06:53 06.11.2026
12 Лопата Орешник
06:54 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #18, #54
06:55 06.11.2026
15 Косвени жертви в ЕС.
До коментар #7 от "Онзи":За Поскъпване на живота заради санкциите броят ли се
06:55 06.11.2026
16 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА
06:56 06.11.2026
17 Баце
06:58 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ФАЛИТА НА РУСИЯ
Коментиран от #26, #37, #57, #58
06:59 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:00 06.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
07:01 06.11.2026
26 ЩЕ ХОДИШ ЛИ НА ПРОТЕСТИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
До коментар #19 от "ФАЛИТА НА РУСИЯ":Дакото чакаш фалита на Русия.
Коментиран от #44
07:01 06.11.2026
27 Хасан Хаспела
07:04 06.11.2026
28 А РЕАЛНОСТТА Е
07:05 06.11.2026
29 Ама не те послушаха
До коментар #5 от "Абе":и руснаците сами си я взеха
Коментиран от #40
07:06 06.11.2026
30 зелена миризлива тениска
До коментар #18 от "Лопата Орешник":Както обикновено ,на моят сакъ приятел Брендо стоката е първокласна !
07:07 06.11.2026
31 Зарко
07:08 06.11.2026
32 Това е твоята реалност
07:09 06.11.2026
33 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #38, #49
07:09 06.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Инна
Според него споразумението надхвърля конфликта в Украйна и е свързано с глобалната сигурност. Сделката е била обсъдена с главния изпълнителен директор на RDIF Кирил Дмитриев, заяви президентът на САЩ. Той вярва, че сделката трябва да бъде успешна.
„Не мога да ви кажа какво точно обсъждахме. Но просто ви казвам: ще има споразумение. Това ще бъде важно споразумение и ще засегне не само Украйна“, коментира Доналд Тръмп.
07:10 06.11.2026
37 ДОБРЕ ДЕ.РУСИЯ ФАЛИРА ТО Е ЯСНО
До коментар #19 от "ФАЛИТА НА РУСИЯ":Кой ще ни храни се пита?
07:11 06.11.2026
38 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #33 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Моите хора винаги са на линия 7/18 ,който не се справя със задачите - обратно кой от къде е,по села ,махали и паланки .
07:11 06.11.2026
39 Един път
07:11 06.11.2026
40 Ъхъ
До коментар #29 от "Ама не те послушаха":Взели са найлонови чували.
07:12 06.11.2026
41 Нов
07:12 06.11.2026
42 Виме
Тази война ще продължи единствено и само до пълна, и безусловна победа на една от страните!
Говоря за НАТО и Русия! Мисля, че първите две години имаше някакъв шанс, но сега вече всякаква надежда е просто наивна! Повечето такива конфликти не приключват с дипломация, а тлеят и постоянно се разпалват! Кюрдите си искат държавата, палестинците си искат държавата, израелците си искат парите -на тях им е все едно къде ще властват, стига да печелят!
07:13 06.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 От 20 години съм във Франция
До коментар #26 от "ЩЕ ХОДИШ ЛИ НА ПРОТЕСТИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ":Ти ще ходиш ли да превземаш Донбас? Задължително си носиш и чувал.Дефицит.
Коментиран от #48, #51, #60
07:15 06.11.2026
45 Мишел
07:19 06.11.2026
46 Нов
07:19 06.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 МИ СТОЙ СИ ТАМ ПРИ МАРОКАНЕЦА
До коментар #44 от "От 20 години съм във Франция":Какво цапаш тука форумите в България.
07:24 06.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Вишис
Коментиран от #59
07:29 06.11.2026
54 Войната
До коментар #14 от "🇺🇦🇧🇬":ще свърши, но твоята простотия, както и тази на Рюте, Урсула и Кая, никога няма да свърши! 😂
07:32 06.11.2026
55 Мишел
До коментар #11 от "В Русия":Това не е война за победа на Украйна, а война до последния украинец.
Украйна има 10 пъти по малко население от Русия. За да бъде победена Русия, Украйна трябва да нанася поне 11 пъти по големи загуби на Русия. Реално Украйна има над 10 пъти по големи загуби от руските, защото Русия има пълно количествено и качествено превъзходство при всички видове оръжия.
07:32 06.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Мишел
До коментар #19 от "ФАЛИТА НА РУСИЯ":Русия на практика няма дългове и няма как да фалира.
Коментиран от #65
07:35 06.11.2026
58 Войната
До коментар #19 от "ФАЛИТА НА РУСИЯ":Благоприятна опция за Европа няма и не се предвижда! Предвижда се само банани и ваксини!
07:36 06.11.2026
59 ХА ХА
До коментар #53 от "Вишис":Хага е не 4минути полет с Орешник и единствено все още съществува благодарение на благият характер на Н.В. В Путин .Но следващият не се знае дали ще бъде толкова благосклонен .
07:38 06.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 444
07:52 06.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ру БЛАТА
ну паГади
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
07:58 06.11.2026
64 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
07:58 06.11.2026
65 за Русия не знам
До коментар #57 от "Мишел":но ние като горди юропци вървим към неизбежния фалит
08:01 06.11.2026
66 гошо
08:03 06.11.2026