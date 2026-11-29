Славия Прага се насочва към трета поредна титла в чешката Chance Liga, след като основните ѝ съперници Спарта Прага и Виктория Пилзен вече изостанаха сериозно. Лидерът има 37 точки от 15 мача, баланс от 11 победи и четири равенства и все още няма загуба. Головата разлика на отбора е 38:8.

Спарта е пета с 24 точки, а Виктория Пилзен е седма с 23. Така разликата между Славия и двата клуба, които традиционно участват в битката за върха, вече е съответно 13 и 14 точки. Междувременно Млада Болеслав е втора с 31 точки, а Слован Либерец заема третото място с 30 точки, като има мач по-малко от водача.

Спарта смени треньора след нов удар

Спарта загуби с 1:3 у дома от Слован Либерец на 22 ноември. Поражението доведе до освобождаването на Брайън Приске, а заедно с него клуба напусна и спортният директор Томаш Росицки. На 27 ноември Рони Дейла беше назначен за нов наставник на отбора.

Промяната идва в момент, в който Спарта има само една победа в последните си осем мача според анализа на iDNES. Норвежкият треньор ще дебютира при гостуването на последния в класирането Злин, който има само три точки и все още няма победа.

Виктория Пилзен също загуби темпо. Тимът завърши 1:1 със Спарта в директния сблъсък на 8 ноември, а преди това вече беше натрупал значително изоставане. Равенството помогна най-вече на Славия, която запази дистанцията пред двата си конкурента.

Какво предстои в 16-ия кръг

В неделя Славия приема Баник Острава от 13:00 часа. Гостите са в долната част на таблицата и имат 14 точки от 14 мача, но са с отложен двубой срещу Слован Либерец, насрочен за 2 декември. Победа на Славия би увеличила натиска върху преследвачите и би запазила перфектния домакински курс на отбора в борбата за титлата.

От 15:00 часа Зброьовка Бърно приема Виктория Пилзен, а Яблонец играе с Пардубице. Вечерта от 18:00 часа е мачът Злин – Спарта, който ще бъде първият официален тест за Дейла начело на столичния клуб. Програмата дава възможност на Либерец и Млада Болеслав временно да запазят по-близка дистанция до Славия, но нито един от тях не изглежда като отбор, който вече може да контролира титулната надпревара.

Данните потвърждават разликата между лидерите и преследвачите. Football Meets Data оцени шансовете на Славия за титлата на 95 процента, докато моделът даде три процента на Либерец и два процента на Спарта. „Славия Прага е огромният фаворит за чешката титла“, беше обобщението на анализа.

Битката ще продължи и след зимата

Славия няма да получи титлата предсрочно. До края на редовния сезон остават още мачове, а първата фаза продължава до 18-ия кръг през декември. Пролетната част започва на 30 януари 2027 г., след което петкръгова надпревара ще определи шампиона и останалите европейски позиции.

Затова непосредствената цел на Славия е да запази преднината си, докато Спарта трябва да спаси сезона в борбата за място в горната група, а Виктория Пилзен да навакса изоставането си. На този етап обаче въпросът в Чехия вече не е кой е фаворит за титлата, а дали някой ще успее да превърне огромната преднина на Славия в реална интрига.

Източници: tn.nova.cz, idnes.cz, irozhlas.cz