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Румъния вдигна два изтребителя F-16 след засечена въздушна цел
  Тема: Украйна

Румъния вдигна два изтребителя F-16 след засечена въздушна цел

6 Ноември, 2026 11:19 471 4

  • румъния-
  • f-16-
  • украйна-
  • дронове-
  • тулча

Жителите на окръг Тулча получиха второ предупреждение за дронове за по-малко от 12 часа. В румънското въздушно пространство не е регистрирано навлизане

Румъния вдигна два изтребителя F-16 след засечена въздушна цел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния вдигна два изтребителя F-16 след засичане на въздушна цел източно от град Сулина, близо до границата с Украйна. Целта се е движила в посока украинския град Вилково, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния.

Самолетите са излетели от 86-а авиобаза „Борча“ и са изпълнявали задачи по охрана на въздушното пространство. Румънската радарна система е проследила обекта, но не е установено навлизане в националното въздушно пространство.

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Второ предупреждение за по-малко от 12 часа

В 8:56 ч. жителите на североизточната част на окръг Тулча са получили съобщение чрез системата RO-ALERT за възможно навлизане на дронове. Това е второто предупреждение към населението в района за по-малко от 12 часа.

Въздушната тревога е продължила около 20 минути. Предупреждението е отменено около 9:27 ч., след като не е регистрирано проникване на въздушната цел в румънското въздушно пространство.

Районът около делтата на Дунав и Сулина често попада в обхвата на предупреждения заради близостта си до украински пристанища и бойните действия в южната част на Украйна. При подобни сигнали румънските власти вдигат изтребители за наблюдение и информират населението за възможни опасности от падащи предмети.


Румъния
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А наще

    0 0 Отговор
    Що не летят

    11:42 06.11.2026

  • 4 Координация в НАТО

    0 0 Отговор
    Румънците вдигат самолети като засекат някой дрон, а в бг си заравят главата в пясъка, когато изплува дрон с надписи край Шабла.

    11:58 06.11.2026

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