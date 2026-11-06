Румъния вдигна два изтребителя F-16 след засечена въздушна цел

Румъния вдигна два изтребителя F-16 след засичане на въздушна цел източно от град Сулина, близо до границата с Украйна. Целта се е движила в посока украинския град Вилково, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния.
Самолетите са излетели от 86-а авиобаза „Борча“ и са изпълнявали задачи по охрана на въздушното пространство. Румънската радарна система е проследила обекта, но не е установено навлизане в националното въздушно пространство.
Второ предупреждение за по-малко от 12 часа
В 8:56 ч. жителите на североизточната част на окръг Тулча са получили съобщение чрез системата RO-ALERT за възможно навлизане на дронове. Това е второто предупреждение към населението в района за по-малко от 12 часа.
Въздушната тревога е продължила около 20 минути. Предупреждението е отменено около 9:27 ч., след като не е регистрирано проникване на въздушната цел в румънското въздушно пространство.
Районът около делтата на Дунав и Сулина често попада в обхвата на предупреждения заради близостта си до украински пристанища и бойните действия в южната част на Украйна. При подобни сигнали румънските власти вдигат изтребители за наблюдение и информират населението за възможни опасности от падащи предмети.
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