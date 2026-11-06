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Пекин е пред труден избор: нова Ялта с Тръмп и Путин може да се окаже проблем за Китай
  Тема: Украйна

Пекин е пред труден избор: нова Ялта с Тръмп и Путин може да се окаже проблем за Китай

6 Ноември, 2026 11:36 808 14

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • си цзинпин-
  • китай-
  • войната в украйна

Китай обсъжда домакинство на разговори между тримата лидери, но украинският въпрос и рискът от сделка между великите сили усложняват решението

Пекин е пред труден избор: нова Ялта с Тръмп и Путин може да се окаже проблем за Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай обсъжда дали да приеме тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин, но решението поставя Пекин пред сериозна дипломатическа дилема. Според The New York Times срещата би могла да укрепи претенциите на Китай да бъде глобална сила, равнопоставена на Съединените щати, но същевременно би създала впечатление за договаряне между великите държави зад гърба на по-малките страни.

Китай е потвърдил, че поддържа контакти с Русия и САЩ за евентуална среща на тримата лидери, но провеждането ѝ все още не е окончателно потвърдено. На 4 ноември говорителят на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Пекин е „в комуникация със съответните страни“ по въпроса. Две седмици по-рано тя каза, че няма информация за възможен тристранен форум.

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Украйна е основната пречка

Позицията на Китай за войната в Украйна усложнява избора на Си Цзинпин. Пекин се опасява да не предостави платформа за сделка между Вашингтон и Москва, ако Киев и Европа не участват в разговорите. Това би било в противоречие с публично заявяваната китайска позиция, че мирният процес трябва да включва Украйна и европейските държави.

Форматът би събрал лидерите на трите най-големи ядрени сили и според The New York Times би поставил под въпрос образа, който Китай се стреми да изгради като защитник на интересите на по-слабите държави. „О каквото и да говорят Путин, Си и Тръмп, самият факт на такава среща би породил въпроси дали не става дума за своеобразен кондоминиум на великите сили, които пренебрегват интересите на малките държави“, заявява Джоузеф Торигиан, историк на Китайската комунистическа партия от Американския университет във Вашингтон.

Пекин не иска да носи отговорност за резултата

Бившият американски дипломат и бивш служител на Съвета за национална сигурност Райън Хаас смята, че Пекин едва ли ще откаже на Тръмп и Путин. По думите му Китай би искал да извлече полза от домакинството на историческо събитие, но се опасява от отговорността при евентуален провал.

„Си Цзинпин избягва да поема отговорност за шумни дипломатически инициативи с непредсказуем изход, затова подобна среща ще излезе извън рамките на комфортното за китайската страна“, заявява Хаас.

Китайският анализатор Сун Гою от университета „Фудан“ в Шанхай подчертава, че Пекин не може да забрани на САЩ и Русия да разговарят. Ако Украйна бъде включена в дневния ред, Китай би могъл да се представи единствено като страна, предоставила място за диалог, и като неутрален наблюдател, посочва той.

Възможна среща в Шънчжън

Евентуалният форум може да се проведе в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънчжън на 18 и 19 ноември. Идеята е предложена от Владимир Путин с намерение да бъде обсъдено приключването на войната в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски вече предупреди, че не желае разговори, които да доведат до ново преразпределяне на влиянието. „Много не ми се иска това да бъде „Ялта 2, 3, 4“, когато се преразпределя влиянието“, заяви той.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пука им

    4 0 Отговор
    на великите сили за по-малките страни!
    Ама и вие ги пишете едни врели некипели колкото да има нещо писано!

    11:43 06.11.2026

  • 2 Точен

    6 2 Отговор
    Баба европа трие изтривалката пред вратата на Хотела на Тримата Големи - Си, Тръмп и Путин, а ние се натискаме да сме прислужници на дъртата кранта...

    11:43 06.11.2026

  • 3 Пекон ще прецака Путин това е сигурно

    2 6 Отговор
    Само стойте и гледайте как ще го лъзни

    Коментиран от #5

    11:43 06.11.2026

  • 4 И накрая пак Русия ще изяде Боя

    2 7 Отговор
    Като бездомно Куче

    Коментиран от #11, #14

    11:44 06.11.2026

  • 5 То и

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пекон ще прецака Путин това е сигурно":

    Гюро щеше да става президент ама..... не стана!!!

    11:44 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И какво от това че няма

    0 2 Отговор
    Да участват окраина и Европа. Те до сега 5 години участваха задълбочено във военните действия. ПЪК И ИМА ИЗХОД ОТ СИТУАЦИЯТА ПРОСТО ДЗЪН КАЗВА НЕ СЪМ СЪС ВАС АКО ГИ НЯМА УРСУЛА И ЗЕЛЕНСКИ НА ПРЕГОВОРИТЕ. ПУТИН И ТРЪМП ЩЕ УТОЧНЯТ.

    11:47 06.11.2026

  • 8 В новият световен ред Русия ще е

    1 1 Отговор
    Страната която може да се обърне срещу всеки по всяко време

    И няма да участва в него

    11:47 06.11.2026

  • 9 Слава на Украйна

    2 2 Отговор
    Попиля Блатарите

    11:48 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БЕЗДОМНИ ПРОСТИ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "И накрая пак Русия ще изяде Боя":

    Мисли. КАЖИ КОГА РУСИЯ Я БИЛА БИТА КАТО КУЧЕ. НИКОГА ВИНАГИ Е ПЕЧЕЛИЛА.

    11:50 06.11.2026

  • 12 Къв проблем?

    1 1 Отговор
    Нема проблем! Просто трите най-силни си поделят света на сфери на влияние и се разбират, да НЕ ВРАЖДУВАТ и да НЕ ВОЮВАТ по между си, а да си работят икономически, финансово, научно-технчески, обмен на хора, стоки, услуги..., както И първоначално беше замислен ЕС... НО, те него го превърнаха в хранилка за целият свят и в оръжие, против Русия и Китай... Еми НЕ стана! Стана една огромна бъркотия и Европа стана Титаник! За съжаление - финансов, икономически, демографски, културен... и по структура на населението... А в последно време и "буре с барут" - Франция, Италия, Испания, Германия .... Орди вилнеят, грабят и палят градовете... Къде ще му излезе краят?

    11:50 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дреме ми на Бутилката

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "И накрая пак Русия ще изяде Боя":

    Важното е че мрътРуснаци в промишлени количества

    12:04 06.11.2026

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