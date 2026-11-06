Пекин е пред труден избор: нова Ялта с Тръмп и Путин може да се окаже проблем за Китай

Китай обсъжда дали да приеме тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин, но решението поставя Пекин пред сериозна дипломатическа дилема. Според The New York Times срещата би могла да укрепи претенциите на Китай да бъде глобална сила, равнопоставена на Съединените щати, но същевременно би създала впечатление за договаряне между великите държави зад гърба на по-малките страни.

Китай е потвърдил, че поддържа контакти с Русия и САЩ за евентуална среща на тримата лидери, но провеждането ѝ все още не е окончателно потвърдено. На 4 ноември говорителят на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Пекин е „в комуникация със съответните страни“ по въпроса. Две седмици по-рано тя каза, че няма информация за възможен тристранен форум.

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Украйна е основната пречка

Позицията на Китай за войната в Украйна усложнява избора на Си Цзинпин. Пекин се опасява да не предостави платформа за сделка между Вашингтон и Москва, ако Киев и Европа не участват в разговорите. Това би било в противоречие с публично заявяваната китайска позиция, че мирният процес трябва да включва Украйна и европейските държави.

Форматът би събрал лидерите на трите най-големи ядрени сили и според The New York Times би поставил под въпрос образа, който Китай се стреми да изгради като защитник на интересите на по-слабите държави. „О каквото и да говорят Путин, Си и Тръмп, самият факт на такава среща би породил въпроси дали не става дума за своеобразен кондоминиум на великите сили, които пренебрегват интересите на малките държави“, заявява Джоузеф Торигиан, историк на Китайската комунистическа партия от Американския университет във Вашингтон.

Пекин не иска да носи отговорност за резултата

Бившият американски дипломат и бивш служител на Съвета за национална сигурност Райън Хаас смята, че Пекин едва ли ще откаже на Тръмп и Путин. По думите му Китай би искал да извлече полза от домакинството на историческо събитие, но се опасява от отговорността при евентуален провал.

„Си Цзинпин избягва да поема отговорност за шумни дипломатически инициативи с непредсказуем изход, затова подобна среща ще излезе извън рамките на комфортното за китайската страна“, заявява Хаас.

Китайският анализатор Сун Гою от университета „Фудан“ в Шанхай подчертава, че Пекин не може да забрани на САЩ и Русия да разговарят. Ако Украйна бъде включена в дневния ред, Китай би могъл да се представи единствено като страна, предоставила място за диалог, и като неутрален наблюдател, посочва той.

Възможна среща в Шънчжън

Евентуалният форум може да се проведе в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънчжън на 18 и 19 ноември. Идеята е предложена от Владимир Путин с намерение да бъде обсъдено приключването на войната в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски вече предупреди, че не желае разговори, които да доведат до ново преразпределяне на влиянието. „Много не ми се иска това да бъде „Ялта 2, 3, 4“, когато се преразпределя влиянието“, заяви той.